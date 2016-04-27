A. "CCPA" betyder California Consumer Privacy Act (California Consumer Privacy Act of 2018, Cal. Civ. Code § [1798.100 - 1798.199.100]) og dens gennemførelsesbestemmelser, som hver især kan ændres fra tid til anden, herunder uden begrænsning af California Privacy Rights Act of 2020.

B. "Data Privacy Framework(s) " betyder, alt efter hvad der er relevant, EU-US Data Privacy Framework, UK Extension to the EU-US Data Privacy Framework og Swiss-US Data Privacy Framework udviklet af det amerikanske handelsministerium og Europa-Kommissionen, den britiske regering og den schweiziske føderale administration, der tillader USA-baserede organisationer, der deltager i sådanne Data Privacy Frameworks, at modtage personoplysninger fra Den Europæiske Union / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Gibraltar og Schweiz i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning i disse regioner.

C. "Databeskyttelseslove " betyder alle gældende føderale, statslige og udenlandske databeskyttelses-, privatlivs- og datasikkerhedslove samt gældende forordninger og formelle direktiver, der i kraft af deres natur er beregnet til at have lovkraft, alle som ændret fra tid til anden, og når der henvises til databehandlerens behandling af personoplysninger, i det omfang de er direkte gældende for en sådan behandling, herunder, uden begrænsning, EU's databeskyttelseslove, Storbritanniens databeskyttelseslove, de schweiziske databeskyttelseslove, Privacy Act 1988, Personal Information Protection and Electronic Documents Act og CCPA.

D. " Den registrerede" betyder den person eller forbruger, som personoplysningerne vedrører.

E. "Anmodning fra den registrerede" betyder en anmodning fra en registreret om at udøve rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen med hensyn til den registreredes personoplysninger.

F. "EU's databeskyttelseslove" betyder GDPR sammen med enhver gældende gennemførelseslovgivning eller -forordning samt Den Europæiske Unions eller medlemsstaternes love, som ændret fra tid til anden.

G. "GDPR" betyder den generelle databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

H. "Part" betyder enten kunden eller Doodle.

I. "Parter" betyder samlet set kunden og Doodle.

J. "Personoplysninger"betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person, som behandles af Doodle på vegne af kunden i forbindelse med levering af tjenesterne til kunden, når sådanne oplysninger er beskyttet som "personoplysninger" eller "personlige oplysninger" eller et lignende udtryk i henhold til databeskyttelsesloven(e).

K. "Proces" eller "Behandling" betyder enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, blokering, sletning eller destruktion.

L."Sikkerhedsbrud" betyder et bekræftet brud på Doodles informationssikkerhedsforanstaltninger, der fører til utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er omfattet af denne databeskyttelseserklæring.

M. "Tjenester" betyder de tjenester, som Doodle leverer til kunden i henhold til aftalen.

N. "Standardkontraktbestemmelser" eller "SCC' er" betyder modelbestemmelserne for overførsel af personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og hvis godkendte version er angivet i Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2021/914 af 4. juni 2021 og på: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=e.

O. "Schweizisk databeskyttelseslovgivning " betyder alle love vedrørende databeskyttelse, behandling af personoplysninger, privatlivets fred og/eller elektronisk kommunikation, der til enhver tid er gældende i Schweiz, herunder den schweiziske forbundslov om databeskyttelse af 25. september 2020 og dens bekendtgørelser.

P. "Storbritanniens databeskyttelseslove " betyder alle love vedrørende databeskyttelse, behandling af personoplysninger, privatlivets fred og/eller elektronisk kommunikation, der til enhver tid er gældende i Storbritannien ("Storbritannien"), herunder Storbritanniens GDPR og databeskyttelsesloven 2018.

Q. "UK GDPR" betyder Det Forenede Kongeriges generelle databeskyttelsesforordning, som den udgør en del af Det Forenede Kongeriges lovgivning i kraft af afsnit 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018.

R. Udtrykkene "databehandler " og " dataansvarlig" skal have den betydning, der er givet dem i henhold til den gældende databeskyttelseslov. Alle kapitaliserede udtryk heri, der ikke er defineret i denne DPA, skal have de betydninger, der er knyttet til dem i aftalen, og vedtages hermed ved henvisning i dette tillæg.