Fejring af nytår i Atlanta

Når året går på hæld, gør Atlanta sig klar til at fejre ankomsten af et nyt år med glæde, energi og et strejf af sydstatscharme.

Fra ikoniske begivenheder til lokale traditioner byder Atlanta på en række oplevelser, hvor man kan sige farvel til det gamle og byde det nye velkommen. Følg med, når vi udforsker de livlige fester og traditioner, der gør The Big Peach til en fantastisk destination at ringe det nye år ind på.

Mødes på få minutter Find hurtigt og nemt tid til familie, venner og kolleger

Peach Drop på Underground Atlanta

Atlantas version af det ikoniske ball drop, the Peach Drop, er et must-see event, der tiltrækker masser af entusiastiske tilskuere.

Denne elskede tradition, der afholdes i Underground Atlanta, har en gigantisk oplyst fersken, der falder ned, når klokken slår midnat, og symboliserer byens stolte arv. Kom og vær med, når det livlige publikum tæller ned til det nye år med levende musik, madleverandører og en festlig atmosfære.

Ekstravagant fyrværkeri i Centennial Olympic Park

Tag til Centennial Olympic Park for at opleve et spektakulært fyrværkeri, der oplyser Atlantas skyline.

Når nattehimlen eksploderer i levende farver, bliver parken levende af spænding. Find et hyggeligt sted på plænen, omgivet af andre festdeltagere, og beundre det imponerende fyrværkeri, der markerer begyndelsen på et nyt år.

Nytårskoncert med Atlanta Symfoniorkester

Fordyb dig i de fortryllende melodier fra Atlanta Symphony Orchestra's nytårskoncert. Denne særlige forestilling, der afholdes i den berømte Symphony Hall, byder på en aften med klassisk musik og fest.

Lad dig rive med af symfoniorkestrets fængslende fremførelser, mens du byder det nye år velkommen i selskab med talentfulde musikere og andre musikentusiaster.

Nytårsfester på de bedste spillesteder

Atlantas pulserende natteliv byder på en række fester og events for enhver smag.

Fra eksklusive klubber og tagbarer til smarte lounges og trendy spillesteder er der noget for alle, der ønsker en uforglemmelig nytårsaften. Dans natten lang til live DJ's, drik veltillavede cocktails og skål for den nye begyndelse med stil på en af Atlantas førende nattelivsdestinationer.

Familievenlige fester i Stone Mountain Park

Hvis du vil have en familievenlig nytårsaften, skal du tage til Stone Mountain Park.

Denne vidtstrakte park er vært for en række festligheder, der passer til alle aldre. Nyd en naturskøn tur på Summit Skyride, deltag i Snowfall Celebration tidligt om aftenen, og beundr det fascinerende fyrværkeri, der lyser det ikoniske Stone Mountain op.

Parkens familievenlige attraktioner, herunder Snow Angel Snow Tubing og Discovering Stone Mountain Museum, sikrer en mindeværdig oplevelse for hele familien.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Skål for et fantastisk nytår

Fejr nytår i Atlanta, hvor en blanding af fængslende traditioner, livlige begivenheder og varm sydstatsgæstfrihed skaber en uforglemmelig oplevelse.

Uanset hvad du ender med at gøre - om det er en husfest eller at danse natten lang på en lokal klub, er det altid bedre at gøre det sammen med venner og familie. Det er her Doodle kommer ind i billedet.

Med Group Polls kan du finde et tidspunkt at mødes med hvem som helst på få minutter. Bare del de tidspunkter, hvor du er ledig, og folk stemmer om, hvad de kan gøre.

Og så er det helt gratis at oprette en konto. Så hav en magisk nytårsaften i Dallas med de mennesker, du holder allermest af.