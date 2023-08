Som iværksætter ved du, at succesfulde møder er en vigtig del af driften af din virksomhed. Møder kan være en fantastisk måde at dele oplysninger, generere idéer og træffe vigtige beslutninger på. Men de kan også være spild af tid og opsluge din tidsplan, hvis de ikke er velplanlagt og udført, og det fører ofte til så mange almindelige fejltagelser fra mødeplanlæggere.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Selv om det til tider kan virke umuligt - du kan have vellykkede møder og undgå kalenderstyringsfejl. Lad os undersøge nogle almindelige faldgruber i mødeplanlægning, og hvordan du kan undgå dem. Ved at følge disse tips til kalenderstyring for iværksættere kan du sikre, at dine møder bliver produktive, effektive og virkningsfulde.

Spild af tid

Hvor mange gange har du ikke været i et møde og sagt til dig selv: "Det skulle have været en e-mail?" At spilde tid på punktløse møder er ikke en god måde at drive din virksomhed på.

Før du planlægger et møde, skal du tage dig tid til at tænke over, hvad du vil opnå. Prøver du at dele oplysninger? Løse et problem? Træffe en beslutning? Ved at sætte klare mål kan du sikre, at dit møde forbliver fokuseret og på rette spor.

Som iværksætter er det aldrig blevet mere sandt at sige, at "tid er penge". Meget af tiden vil det føles som om, at hvis du ikke arbejder, tjener du ikke noget. Det betyder, at når det gælder møder, skal de være med de rigtige personer for at du kan udvikle din virksomhed. Hvis du inviterer for mange mennesker, kan det føre til forvirring og kaos. Det betyder også, at intet bliver gjort. Skriv en liste over, hvem du har brug for til at træffe beslutninger og få råd. Lad være med at invitere folk, der ikke klarer skæringen.

Det kan være udmattende at gå frem og tilbage for at finde et tidspunkt at samle folk på kan være udmattende. Det er også spild af tid. Som iværksætter vil du måske gerne mødes med investorer, og de er travle mennesker. Prøv at bruge et planlægningsværktøj som Doodle. Med en Booking Page kan du angive din tilgængelighed, og så er det eneste, du skal gøre, at sende et link. På den måde kan folk bestille tid hos dig med blot et klik - ingen spildt tid!

Træffe effektive beslutninger

Du har inviteret de rigtige personer til dit møde, så det er vigtigt at sikre, at du opfordrer dem til at deltage og engagere sig. Det er disse mennesker, der vil hjælpe dig med at træffe en beslutning, så bed om input og feedback fra alle i lokalet. Det er din opgave at sikre, at alle perspektiver bliver hørt og taget i betragtning.

Hvis du har medarbejdere, kan høre dem kan hjælpe dem til at føle sig mere værdsat og inkluderet i processen. Man ved aldrig, måske får du bare god feedback fra en person, som du ikke forventer.

Det er ikke altid, at du vil kunne træffe alle beslutninger på stedet på mødet. Follow-up e-mails er vigtige. Sørg for, at handlingspunkterne er gennemført, så yderligere beslutninger kan træffes på baggrund af dokumentation og ikke gætterier. Ved at følge udviklingen i dine beslutninger og sørge for regelmæssige opdateringer kan du være med til at sikre, at de er vellykkede og effektive.

Vær forberedt på fjernbetjening

Moderne iværksættere skal være forberedt på at drive deres forretning online. Det er uundgåeligt, at du vil komme til at deltage i flere og flere remote meetings. For at være forberedt på disse møder er det vigtigt at være opmærksom på tidszoner og sikre, at du forstår, hvordan du bruger dit videokonferenceværktøj.

En af de vigtigste udfordringer ved fjernmøder er at koordinere tidsplaner på tværs af forskellige tidszoner. For at undgå forvirring og sikre, at alle kan deltage, er det vigtigt at overveje tidspunktet for dit møde nøje og klart kommunikere tidspunktet til alle deltagere. Planlægningsværktøjer er gode til at justere det tidspunkt, hvor et møde planlægges, til personens lokale tid, hvilket betyder, at de ved præcis, hvornår mødet er. Integration med din kalender kan supplere dette ved at reservere den aftalte tid. Det betyder, at der ikke længere er flere dobbeltbookinger.

En anden vigtig overvejelse er dit videokonferenceværktøj. For at sikre, at dit møde forløber gnidningsløst, er det vigtigt, at du gør dig bekendt med værktøjet og sikrer dig, at du forstår, hvordan det skal bruges. Dette kan indebære, at du skal teste værktøjet før mødet, løse eventuelle tekniske problemer og sikre dig, at du har en god internetforbindelse.

Lad dig ikke overbelaste

Ifølge Forbes bliver produktiviteten presset af iværksættere i den tidlige fase, der planlægger alt for mange møder. Som forretningsmand er det let at falde i den fælde at overbooke sig selv med møder. Du føler måske, at du er nødt til at mødes med så mange mennesker som muligt for at udvikle din virksomhed og holde dig på toppen af tingene. Men det kan faktisk være kontraproduktivt at være konstant til møder.

Møder er tidskrævende og tager dig væk fra vigtigere opgaver. Hvis du konstant deltager i møder, har du måske ikke tid nok til at arbejde med de ting, der virkelig betyder noget for din virksomhed, f.eks. udvikling af nye produkter eller tjenester, arbejde med markedsføring og salg eller forvaltning af din økonomi.

Derudover kan de være mentalt udmattende, især hvis de indebærer vanskelige samtaler eller beslutningstagning. Hvis du konstant deltager i møder, kan du føle dig udbrændt og ikke være i stand til at fokusere på de ting, der virkelig betyder noget.

Ikke alle møder er lige vigtige, så sørg for kun at arrangere og deltage i de møder, der virkelig betyder noget.

Alt i alt er det små ændringer, der kan hjælpe dig med at undgå almindelige mødefælder, og det er vigtigt at finde en balance i forhold til, hvor mange du har. Møder med investorer og eksperter kan være nyttige for at få din virksomhed til at vokse, men lad dem ikke bestemme over din tidsplan. Det er vigtigt at have fritid i din kalender til at gøre andre ting.

Når du er nødt til at holde møder. Prioritér, planlæg og vær villig til at tage teknologien i brug for at maksimere din tilgængelighed. Færre velplanlagte møder vil være langt mere produktivt for dig og din virksomhed.