Jak zorganizovat zasedání poradního výboru pro spolupráci univerzity s průmyslem: Průvodce pro děkana
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Univerzitní poradní výbor pro průmysl je stálá skupina vedoucích pracovníků z průmyslu, kteří se jednou nebo dvakrát za semestr scházejí s děkanátem technické fakulty, aby zhodnotili studijní plán, potvrdili priority výzkumu a posílili partnerství se zaměstnavateli. Koordinace 15 a více vedoucích pracovníků s navzájem kolidujícími cestovními kalendáři je největším problémem, kterému děkanát technické fakulty čelí ještě předtím, než schůzka vůbec začne. Funkce Skupinová anketa v aplikaci Doodle podporuje až 1 000 účastníků a čerpá data přímo z aplikací Google Calendar, Outlook a Apple Calendar, aby zjistila skutečnou dostupnost ještě předtím, než kdokoli odešle jediný e-mail.
🎯 Proč selhává plánování zasedání poradního výboru v semestru
Každá děkanát technické fakulty zná ten scénář. Koordinátor koncem září rozešle první e-mail s dotazem na volné termíny. Tři vedoucí pracovníci odpoví do 48 hodin. Dalších šest odpoví v průběhu následujících dvou týdnů, přičemž každý navrhne jiné termíny. Zbývající členové mlčí, dokud nepřijde připomínka. Než se podaří potvrdit kvórum, uplynou čtyři týdny a dva původně volné termíny jsou již obsazeny novými závazky.
Poradní rada univerzity pro průmysl pociťuje reálné důsledky tohoto zpoždění. Programy zasedání se zkracují. Předsedové podvýborů dostávají potvrzené datum příliš pozdě na to, aby mohli připravit podklady. Pedagogové, kteří potřebují prezentovat nejnovější výsledky výzkumu, si rezervují cestu ještě předtím, než je termín definitivně stanoven, a pak se snaží rezervaci zrušit. Kancelář děkana fakulty inženýrství nese všechny tyto náklady spojené s koordinací navíc ke svým základním akademickým povinnostem.
Základním problémem není to, že by vedoucí pracovníci nechtěli se zúčastnit. Jde o to, že dlouhá e-mailová konverzace je nevhodným nástrojem pro řešení problému s plánováním schůzky pro 15 lidí. Každá odpověď vytváří nový stav, který předchozí odpovědi nezohledňovaly, a žádná jednotlivá osoba nedokáže tuto složitost spolehlivě zvládnout ve své e-mailové schránce.
🛠 Jak skupinová anketa řeší problém s plánováním zasedání poradního výboru pro spolupráci mezi univerzitou a průmyslem
Funkce „Skupinová anketa“ v Doodle obrací model koordinace. Místo sbírání odpovědí po jedné navrhuje děkanát fakulty inženýrství v jedné anketě sadu možných termínů a sdílí jeden odkaz s celou poradní radou. Každý člen vedení hlasuje pro termíny, které mu vyhovují, a anketa v reálném čase vybere možnost s největším překryvem.
Díky integraci skupinové ankety s Google Calendarem, Outlookem a Apple Calendarem odráží hlas každého účastníka jeho aktuální stav v kalendáři, nikoli odhad z paměti. Vedoucí pracovník, jehož úterní odpoledne je již zarezervováno schůzí představenstva, uvidí tento konflikt označený ještě předtím, než hlasuje. Kancelář děkana technické fakulty má přehled o aktuálních potvrzeních účasti a sleduje, zda je dosaženo kvora, takže koordinátor ví hned, jakmile termín dosáhne minimálního počtu účastníků, aniž by musel posílat jediný připomínkový e-mail.
Funkce skupinových anket v Doodle také podporuje automaticky se opakující události, což znamená, že děkanát technické fakulty může jednou nakonfigurovat podzimní anketu poradního výboru a nechat automaticky vygenerovat odpovídající jarní anketu ve správném časovém intervalu. Univerzitní průmyslový poradní výbor již není závislý na tom, zda si někdo vzpomene spustit proces plánování šest týdnů před cílovým datem.
Pro videokonferenční část hybridních nebo vzdálených zasedání poradního sboru se potvrzené setkání přímo propojí s Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, podle toho, kterou z těchto platforem používá děkanát technické fakulty jako standardní konferenční platformu.
⚙️ Provozní podrobnosti pro kancelář děkana fakulty inženýrství
Nastavení ankety zabere méně než deset minut. Kancelář děkana fakulty inženýrství si vytvoří účet Doodle, otevře skupinovou anketu a zadá název, například „Podzim 2026 – hodnocení průmyslového poradního výboru“. Organizátor poté vybere šest až osm možných termínů v rámci dvoutýdenního období, obvykle 90minutové časové úseky od úterý do čtvrtka odpoledne, aby se zohlednily běžné cestovní zvyklosti vedoucích pracovníků v průmyslu.
Odkaz na anketu se zasílá v jediném e-mailu všem členům představenstva. E-mailová připomínka od Doodle upozorní účastníky, kteří ještě nehlasovali, takže koordinátor nemusí jednotlivce ručně kontaktovat. Funkce „Skupinová anketa“ v Doodle sleduje stav odpovědí v reálném čase, díky čemuž může děkanát fakulty inženýrství na první pohled zjistit, kolik z 15 členů již odpovědělo a který termín vede.
Jakmile je potvrzen termín s největším překryvem, organizátor klikne na tlačítko pro potvrzení a pozvánky do kalendáře se rozešlou automaticky. Kancelář děkana technické fakulty by měla zajistit časové rezervy mezi schůzkami v rámci jednoho dne, pokud je zasedání poradního výboru naplánováno bezprostředně po zasedání akademického senátu nebo schůzi děkanova kabinetu, aby se zabránilo kolizím v kalendáři samotného organizátora.
V případě opakujících se semestrálních cyklů znamená nastavení automatického opakování, že jarní anketa se spustí bez ručního zásahu. Prémiové účty přidávají popisy schůzek generované umělou inteligencí, které pomáhají děkanátu technické fakulty vypracovat stručné shrnutí programu přímo v pozvánce, aniž by bylo nutné přecházet do samostatného dokumentu.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro poradní výbor univerzity
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jedním kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny. Zkopíruj popis z každé karty a vlož jej do pole pro popis na stránce Doodle poté, co se odkaz otevře.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Tato anketa slouží k koordinaci podzimního semestrálního zasedání univerzitní průmyslové poradní rady při děkanátu fakulty inženýrství. Vedoucí pracovníci jsou požádáni, aby hlasovali pro všechny termíny, kdy mají volno na 90minutové zasedání. Děkanát potvrdí termín s největším počtem volných termínů a týden předem rozešle oficiální program zasedání.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Děkanát technické fakulty svolává cílené pracovní setkání s členy poradního výboru pro spolupráci univerzity s průmyslem, aby projednali navrhované změny v bakalářském studijním plánu. Prosím, hlasujte o všech termínech, které vám vyhovují pro 60minutový hovor. Vaše zpětná vazba přímo ovlivní příští revizi studijního katalogu.
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Na tomto zasedání se sejde poradní výbor univerzity a průmyslu, aby se dohodl na hlavních oblastech výzkumu pro nadcházející akademický rok. Děkanát fakulty inženýrství představí tři iniciativy vedené členy fakulty a požádá výbor o zpětnou vazbu. Vyber všechny termíny, kdy máte čas, abychom mohli určit nejvhodnější čas pro celou skupinu.
Jarní strategické plánování (90 min): Spusť tuto anketu Děkanát fakulty inženýrství plánuje jarní zasedání poradního výboru pro spolupráci univerzity s průmyslem zaměřené na strategické plánování. Toto 90minutové setkání se bude zabývat trendy v počtu zapsaných studentů, prognózami náboru v průmyslu a prioritami partnerství pro příští dva roky. Prosím, hlasujte pro všechna data, na která se můžete zúčastnit, aby děkanát mohl potvrdit termín s nejširší účastí.
Závěrečná prezentace projektů (30 min): Spusť tuto anketu V návaznosti na semestrální prezentaci závěrečných projektů plánuje děkanát fakulty inženýrství krátkou zpětnou vazbu s členy univerzitní průmyslové poradní rady, aby shromáždil zpětnou vazbu od sponzorů. Tato 30minutová schůzka se koná virtuálně. Hlasuj pro všechny termíny, které ti vyhovují, a děkanát ti to potvrdí do 48 hodin.
✅ Co Doodle nabízí pro poradní výbory pro spolupráci mezi univerzitami a průmyslem
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa se sledováním kvora v reálném čase
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Až 1 000 účastníků; hodí se pro poradní výbory jakékoli velikosti
Integrace s Google Calendar, Outlookem a Apple Calendar
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Omezuje konflikty ještě před hlasováním vedení
Automaticky se opakující ankety každý semestr
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Kancelář děkana fakulty inženýrství to nastavuje jednou
E-mailová připomínka pro ty, kteří ještě nehlasovali
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Pouze e-mail; žádné SMS ani push notifikace
Popisy schůzek s využitím umělé inteligence
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K dispozici v rámci služby Premium
Vlastní branding s logem a hlavní barvou
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K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety
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V plánu
SMS nebo push notifikace
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Není k dispozici
❓ Často kladené otázky
Otázka: Kolik členů poradního výboru může hlasovat v jedné skupinové anketě? Odpověď: Skupinová anketa Doodle podporuje až 1 000 účastníků, takže i velká univerzitní poradní rada s regionálními podvýbory, pozorovateli z řad akademických pracovníků a zaměstnanci děkanátu technické fakulty mohou všichni hlasovat v jedné anketě, aniž by bylo nutné vytvářet samostatný pracovní postup.
Otázka: Potřebuje každý vedoucí pracovník účet Doodle, aby mohl hlasovat? Odpověď: Účastníci potřebují účet Doodle, aby mohli hlasovat ve skupinové anketě. Kancelář děkana fakulty inženýrství by na to měla upozornit při zasílání odkazu na anketu, aby se vedoucí pracovníci mohli zaregistrovat před uplynutím první lhůty pro odpověď.
Otázka: Může děkanát fakulty inženýrství provádět ankety poradního výboru na podzim i na jaře, aniž by je musel pokaždé vytvářet od začátku? Odpověď: Ano. Funkce automaticky se opakujících událostí v Doodle umožňuje děkanátu technické fakulty nastavit anketu univerzitní poradní rady pro průmysl jednou a nechat následující semestrální cykly generovat automaticky v definovaných intervalech.
Otázka: S jakými platformami pro videokonference se Doodle propojuje pro zasedání poradního výboru? Odpověď: Potvrzené schůzky poradního výboru pro spolupráci mezi univerzitou a průmyslem se připojují k platformám Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, což poskytuje děkanátu technické fakulty flexibilitu bez ohledu na to, kterou platformu upřednostňují její partneři z průmyslu.
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