Jak naplánovat valnou hromadu sportovního klubu: Průvodce pro pokladníka
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Valná hromada sportovního klubu je jednou ročně se konající setkání, na kterém členové platící členské příspěvky hlasují o rozpočtu, volí funkcionáře a určují směr klubu pro nadcházející sezónu. Pro pokladníka klubu je často těžší domluvit se s 60 členy na jediném termínu než vyrovnat účetnictví. Skupinová anketa Doodle podporuje až 1 000 účastníků, takže si poradí i s těmi nejaktivnějšími členskými seznamy.
🎯 Proč je naplánování valné hromady sportovního klubu těžší, než se zdá
Pokladník klubu to zná: pošleš jeden e-mail na celý seznam členů a polovina odpovědí přijde o dva týdny později, čtvrtina nedorazí vůbec a zbývající čtvrtina obsahuje protichůdné informace o volném termínu. Než ručně sečteš odpovědi, tři z navrhovaných termínů už uplynuly.
Hlavním problémem je, že 60 platících členů málokdy vidí jednu e-mailovou konverzaci ve stejnou dobu. Členové používají různé e-mailové klienty, různá zařízení a mají různé zvyky. Někteří kontrolují klubové e-maily denně, jiní je otevírají jednou za měsíc. Jeden jediný oznamovací e-mail ohledně valné hromady sportovního klubu prostě nedosáhne ke všem se stejnou naléhavostí a pokladník klubu nemá žádný spolehlivý způsob, jak zjistit, kdo odpověděl a kdo ne, aniž by si ručně vytvořil tabulku.
Přidej k tomu skutečnost, že valná hromada musí splnit požadavky na usnášeníschopnost (obvykle pevně stanovené procento členů podle stanov klubu), a rizika spojená s nízkou účastí se stávají reálnými. Valná hromada s nízkou účastí může zneplatnit hlasování o rozpočtech a volbách funkcionářů, což způsobí problémy s řízením klubu, které dopadnou přímo na stůl pokladníka.
🛠 Jak Doodle řeší problém s plánováním valných hromad sportovních klubů
Správným nástrojem pro pokladníka klubu je skupinová anketa Doodle, která se opírá o dvě konkrétní funkce: automatické e-mailové připomínky a automaticky se opakující události.
Automatické e-mailové připomínky automaticky oslovují ty, kteří ještě neodpověděli. Jakmile pokladník klubu vytvoří skupinovou anketu s navrhovanými termíny valné hromady, Doodle rozesílá e-mailová připomínky členům, kteří ještě nehlasovali. Tím se eliminuje nejčasově náročnější část procesu: ruční sledování, kdo již odpověděl, a individuální kontaktování těch, kteří ještě neodpověděli. Pokladník to nastaví jednou; Doodle se postará o připomínky.
Díky živému sledování odpovědí a kvora je pokladník neustále v obraze. Funkce skupinových anket Doodle poskytuje v reálném čase přehled o tom, kdo již odpověděl a které termíny získávají nejvíce hlasů. Pokladník klubu tak na první pohled vidí, zda hlasovalo dostatek členů k tomu, aby bylo možné učinit spolehlivé rozhodnutí, aniž by musel exportovat data nebo počítat řádky v tabulce.
Díky automatickému opakování událostí je anketa na příští rok již naplánována. Jakmile bude potvrzeno datum valné hromady sportovního klubu, může pokladník nastavit automatické opakování události. Funkce automatického opakování v Doodle vytvoří anketu pro plánování na příští rok ve stejném termínu, takže tento každoroční proces není nutné každý září vytvářet znovu od začátku.
Díky integraci s kalendáři a videokonferenčními nástroji je vše propojené. Doodle se integruje s Google Calendar, Outlookem a Apple Calendarem, takže potvrzené termíny valné hromady se automaticky zobrazí v kalendářích členů. Pro kluby, které pořádají hybridní nebo zcela online valnou hromadu, se Doodle propojuje s Google Meet, Zoomem, Webexem a Microsoft Teams, čímž pokrývá všechny platformy, které členové klubu pravděpodobně používají.
Pokladník klubu nemusí spravovat samostatné nástroje pro plánování, připomínky a pozvánky do kalendáře. Funkce Skupinová anketa v Doodle zvládá všechny tři věci v rámci jednoho pracovního postupu.
⚙️ Provozní podrobnosti pro pokladníka klubu
Takto vede pokladník klubu pomocí Doodle celý proces plánování valné hromady sportovního klubu od začátku do konce.
Krok 1: Vytvoř skupinovou anketu. Přihlas se ke svému účtu Doodle (k vytvoření ankety je nutný účet Doodle) a otevři novou skupinovou anketu. Zadej jasný název, například „Annual General Meeting 2026“, a navrhni tři až pět možných termínů s odstupem alespoň dvou týdnů, aby měli členové čas na odpověď.
Krok 2: Přidej popis s kontextem k usnášeníschopnosti. Využij pole pro popis, abys členům připomněl, proč je jejich hlas důležitý. Například: „Potřebujeme kvórum, abychom mohli schválit rozpočet na rok 2026 a zvolit funkcionáře. Prosím, hlasujte do [termínu].“ Tento kontext zvyšuje míru odezvy, protože členové chápou, o co jde.
Krok 3: Zapni e-mailová připomínky. E-mailová připomínka služby Doodle automaticky kontaktuje členy, kteří ještě neodpověděli. Nastav si frekvenci připomínek tak, aby vyhovovala zvykům tvých členů, například tři dny před termínem hlasování.
Krok 4: Sdílej odkaz na anketu se všemi 60 členy. Vlož odkaz na skupinovou anketu do běžných komunikačních kanálů tvého klubu: do e-mailového seznamu členů, do klubového zpravodaje a na jakoukoli platformu pro skupinovou komunikaci, kterou výbor používá. Skupinová anketa Doodle podporuje až 1 000 účastníků, takže hlasovat mohou všichni členové bez jakýchkoli technických omezení.
Krok 5: Sleduj výsledky v reálném čase a potvrď termín. Jakmile začnou přicházet odpovědi, pokladník klubu sleduje přehled odpovědí v reálném čase. Jakmile se vyjasní datum s jasnou většinou a bude možné dosáhnout kvora, potvrď termín a pošli pozvánky do kalendáře přímo z Doodle do Google Calendaru, Microsoft Outlooku nebo Apple Calendaru.
Krok 6: Nastav automatické opakování na příští rok. Před uzavřením ankety povolte automatické opakování, aby Doodle automaticky vytvořil anketu pro plánování příštího výročního zasedání ve stejném ročním intervalu. Budoucí pokladník ti za to poděkuje.
Pro kluby s prémiovými účty podporuje Doodle také popisy schůzek generované umělou inteligencí (k dispozici v rámci prémiového účtu), které mohou pokladníkovi pomoci během několika vteřin vypracovat propracovaný popis programu valné hromady.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro valnou hromadu sportovního klubu
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Hlasování o termínu výroční valné hromady
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Hlasuj o termínu valné hromady, abychom mohli potvrdit usnášeníschopnost a schválit rozpočet na rok 2026.
Zasedání k přezkoumání a schválení rozpočtu
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Vyber si termín, kdy se před začátkem sezóny projedná a odhlasuje roční rozpočet klubu.
Schůze k volbě funkcionářů
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Hlasuj o nejvhodnějším termínu pro volbu funkcionářů klubu a potvrzení nového výboru.
Hybridní valná hromada s účastníky na dálku
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Najdi termín, který vyhovuje členům přítomným na místě i těm, kteří se připojí na dálku prostřednictvím videohovoru.
Závěrečné shrnutí sezóny a valná hromada
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
Naplánuj krátkou valnou hromadu na závěr sezóny, zhodnoť finance a stanov termíny na příští rok.
✅ Co Doodle nabízí pro valné hromady sportovních klubů
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa až pro 1 000 účastníků
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Zahrnuje plné členství v klubu
Automatické e-mailové připomínky pro ty, kteří ještě neodpověděli
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Pouze e-mail; žádné SMS ani push notifikace
Automaticky se opakující roční události
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Automaticky nastaví anketu na příští rok
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple)
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Všechny tři podporované
Odkazy na videokonference (Meet, Zoom, Webex, Teams)
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Podpora všech čtyř platforem
Popisy schůzek s využitím umělé inteligence
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K dispozici v rámci služby Premium
Vlastní branding s logem a barvami klubu
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K dispozici v rámci služby Premium
Inkasování plateb za členské příspěvky přes Stripe
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Není k dispozici
Ankety pořádané společně s členy výboru
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V plánu
❓ Často kladené otázky
Otázka: Jak zajistím, aby všech 60 členů skutečně odpovědělo na skupinovou anketu? Odpověď: Při vytváření skupinové ankety zapni automatické e-mailové připomínky od Doodle. Doodle automaticky posílá připomínkové e-maily členům, kteří ještě nehlasovali, takže pokladník klubu nemusí sledovat odpovědi ručně ani posílat jednotlivé připomínkové e-maily. Stanovení jasného termínu hlasování v popisu ankety také výrazně zvyšuje míru odezvy.
Otázka: Mohu použít Doodle k naplánování hybridní valné hromady sportovního klubu, kde se někteří členové zúčastní osobně a ostatní se připojí na dálku? Odpověď: Ano. Jakmile bude termín valné hromady potvrzen prostřednictvím skupinové ankety, může pokladník klubu přímo v Doodle připojit odkaz na videokonferenci. Doodle je propojen s aplikacemi Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, takže členové připojující se na dálku obdrží odkaz společně s pozvánkou do kalendáře.
Otázka: Naplánuje Doodle automaticky hlasování o termínu příští výroční valné hromady sportovního klubu? Odpověď: Ano. Funkce automatického opakování v Doodle umožňuje pokladníkovi klubu nastavit, aby se anketa k naplánování valné hromady opakovala každoročně. Jakmile je tato funkce aktivována, Doodle vytvoří anketu pro příští rok automaticky, takže pokladník nemusí každý rok celý proces vytvářet od začátku.
Otázka: Potřebují členové klubu účet Doodle, aby mohli hlasovat v skupinové anketě? Odpověď: Členové nepotřebují účet Doodle, aby mohli hlasovat ve skupinové anketě; mohou odpovědět prostřednictvím sdíleného odkazu. Pokladník klubu však účet Doodle potřebuje, aby mohl anketu vytvořit a spravovat, nastavit připomenutí a potvrdit konečný termín.
👉 Jsi připraven zjednodušit valnou hromadu svého sportovního klubu?
Díky výše uvedeným šablonám bude mít pokladník klubu náskok v každé situaci související s valnou hromadou, ať už jde o kompletní výroční zasedání nebo o rychlé shrnutí po skončení sezóny. Vytvoř si skupinovou anketu, zapni automatické e-mailové připomínky a nech Doodle, aby se postaral o ty, kteří ještě neodpověděli, zatímco ty se budeš soustředit na program. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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