Rezervuj si aktualizace projektu, zpětnou vazbu nebo rozhovory ve dvou rychlých krocích
Naplánuj si pomocí jedné pozvánky na Doodle tolik individuálních schůzek, kolik chceš. Jakmile se vybere čas, automaticky se ti to zapíše do kalendáře.
Vytvoř Doodle s možnými termíny schůzky. Rozešli ji libovolnému počtu hostů.
Tvoji hosté si vyberou termíny schůzek. Naplánuj si více schůzek jeden na jednoho. Žádné překrývající se termíny.
Automaticky synchronizuj schůzky. Jakmile je vybrán termín, přidá se automaticky do tvého kalendáře i do kalendářů tvých hostů.
Doodle 1:1 znamená rychlejší plánování a nulovou administrativní zátěž
Rezervace ve 2 krocích - Vyberete si možné termíny schůzky a váš host potvrdí jeden z termínů, které jste vybrali. Jedna, dvě a hotovo.
Integrace s kalendářem - Doodle se integruje s tvými kalendáři, takže můžeš schůzky synchronizovat automaticky. Pokud se v tvém kalendáři objeví událost, která koliduje s časovou možností, kterou jsi vybral, neukážeme ji hostům, které pozveš.
Naplánuj si více schůzek najednou - Rozešli svou pozvánku Doodle 1:1 libovolnému počtu hostů a domluv si hned několik individuálních schůzek najednou.
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