Co jsou to mikrosetkání?
Schůzky mají v médiích špatnou pověst. Mohou plýtvat penězi, snižovat produktivitu a obecně se zdá, že je zaměstnanci nemají rádi. Omezit zbytečné schůzky je ušlechtilý cíl, ale až příliš často se naše neochota pořádat schůzky zvrtne v klasickou úzkost z vyhýbání se. A právě toto vyhýbání se s sebou nese vlastní rizika, která pohlcují čas a plýtvají penězi.
Chceš začít?
Typickým příkladem jsou mikrosetkání. Stručně řečeno, termínem mikrosetkání označuji virtuální prostory, kde probíráme nápady nebo řešíme problémy – kde však digitální šum způsobuje, že jsou tyto diskuse méně produktivní a časově náročnější než prostý telefonát nebo osobní rozhovor. Zde jsou například tři situace, ve kterých pravděpodobně pořádáš mikro schůzky, aniž bys o tom věděl, a jak se jim vyhnout.
Tvoje aplikace Work Chat
Ať už tvůj tým používá Slack, Telegram nebo GChat, většina organizací má vyhrazenou chatovací službu. I když mohou být tyto prostory neocenitelné pro získání okamžitých odpovědí na snadno řešitelné otázky (nebo pro povzbuzení týmové morálky vtipnými memy), existuje mnoho diskusí, pro které prostě nejsou vhodné. Jakmile se v chatu objeví širší problém a všichni zainteresovaní se začnou zapojovat, ocitnete se v bouřlivých vodách. Najednou je rozhraní chatu zaplněno protichůdnými názory a objeví se ta obávaná notifikace „Několik lidí píše…“. Gratulujeme, právě jste se ocitli v mikro schůzce.
Jak se tomu vyhnout: V aplikaci se drž zábavného povídání a rychlých otázek. Řešení potíží a kreativní řešení problémů by mělo zůstat v zasedací místnosti. Svolej schůzku a urč osobu, která bude naslouchat různým přístupům a rozhodne, jak postupovat.
Anotace dokumentů
Díky softwaru, jako je Google Docs, je nyní snazší než kdy jindy poskytovat přesnou zpětnou vazbu k firemní komunikaci, a to řádek po řádku. Anotace často šetří spoustu času a umožňují zaměstnancům rychle zkontrolovat a vyřešit dotazy a připomínky. Existují tři klíčové oblasti, kde se zde dostáváme mimo správnou cestu: špatně formulovaná nebo příliš vágní zpětná vazba, otevřené otázky a zapojení příliš mnoha zainteresovaných stran. Stačí jediná poznámka typu „Jaký je váš názor na vizuální stránku tohoto textu? Těšíme se na návrhy!“ nebo „@George @Susan, mohl by se na to někdo z vás podívat?“, a rázem se rozběhne celá diskuze. A hle, ta poznámka má už pět komentářů. Ta-dá: mikro schůzka!
Jak se vyhnout: Formuluj svou zpětnou vazbu co nejjasněji a tak, aby z ní vyplývaly konkrétní kroky, a pokud není jasné, kdo má danou věc řešit, urč to. Pokud se vlákno s poznámkami prodlouží na více než jeden či dva komentáře, vyjasni situaci krátkou konverzací.
E-maily
Mikrosetkání prostřednictvím e-mailu jsou možná nejtěžší k odhalení, protože existují případy, kdy lze problémy vyřešit a poskytnout obecnou zpětnou vazbu v krátké e-mailové konverzaci. Problémy obvykle vznikají, když jsou e-maily odesílány bez jasného cíle a když jsou zasílány příliš mnoha lidem. Mnozí z nás (zejména v oblasti content marketingu!) jsme otevřeli e-maily s žádostí o zpětnou vazbu k dokumentu nebo prezentaci adresované celému našemu týmu. Požádáme o upřesnění zadání nebo cílové skupiny. Dostaneme odpověď. Vyhradíme si čas, poskytneme zpětnou vazbu, jen aby se o dvě minuty později ozval s vlastní zpětnou vazbou někdo další z našeho týmu. V mnoha obecných bodech se shodneme, ale v jednom či dvou případech jsme poskytli protichůdné rady. To pak je třeba probrat a vyřešit. O hodinu později začíná předmět e-mailu „RE: RE: RE: RE: FWD: RE:“. Uhodli jste: mikroschůzka!
Jak se vyhnout: Máme tendenci si myslet, že tyto e-mailové řetězce zabírají méně času, protože kdokoli, kdo má volnou chvilku, se do nich může zapojit, ale příliš mnoho zúčastněných stran tyto řetězce činí časově náročnějšími (nemluvě o tom, že všichni v kopii stále dostávají nové e-maily, i když se do úkolu nezapojí). Místo toho: zeptejte se jedné osoby, zda má čas. Pokud ne, zeptejte se někoho jiného. Omez počet účastníků na minimum a ujistěte se, že mají k dispozici klíčové informace (termíny, zadání) již v prvním e-mailu. Poskytni jedné osobě správné množství informací, místo abyste byli nekonkrétní vůči celému týmu.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021