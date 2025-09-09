Plánování workshopu: Od velkého nápadu k reálnému dopadu
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Uspořádání workshopu, který lidem utkví v paměti, vyžaduje víc než jen dobrou prezentaci v PowerPointu. Potřebuješ jasné cíle, pevný časový plán a aktivity, které lidi zaujmou. Jako někdo, kdo tady v Doodle každý měsíc plánuje desítky společných setkání, jsem se naučil, že i malé detaily – jako výběr správného uspořádání místnosti nebo otestování odkazu na videohovor – mohou zážitek buď pozvednout, nebo zkazit.
1. Začni s jasným cílem
Než cokoli jiného, ujasni si, co by si účastníci měli odnést. Sbíráš nové nápady pro produktový plán? Učíš nový proces? Vypracováváš strategický plán? Napiš jednu nebo dvě věty, které jasně vyjadřují tvůj cíl. Například:
„Tuto dvouhodinovou schůzku využijeme k tomu, abychom vybrali tři konkrétní marketingové taktiky pro čtvrté čtvrtletí.“
Když bude taková věta na každém flipchartu a v každé pozvánce na program, všichni zůstanou v obraze.
2. Nakresli si časovou osu pozpátku
Klíčové milníky si vyhradím alespoň šest týdnů před akcí. Tady je jednoduchý harmonogram:
6 týdnů předem: Stanov cíl, pozvi klíčové osoby s rozhodovací pravomocí, vyber termíny
4 týdny předem: Zarezervuj místo konání (nebo videokonferenční nástroj), připrav návrh programu, zajisti případné hostující řečníky
2 týdny před akcí: Objednej materiály, dokonči prezentace a praktická cvičení
1 týden před akcí: Proveď technickou zkoušku, vytiskni jmenovky, pošli připomenutí s materiály k prostudování předem
Den konání: Přijď včas, abys vše připravil, přivítal účastníky a prošel si uvítací scénář
Takovýto zpětný postup odhalí kritické body – pokud necháš rezervaci místa až na dva týdny předem, riskuješ, že se budeš muset spokojit s suterénem bez oken.
3. Vyber si aktivity, které odpovídají tvému cíli
Workshopy se mohou velmi lišit v závislosti na tvém zaměření. A brainstormingová sezení může začít 5minutovým bleskovým kolem, během kterého si každý zapíše nápady a poté je seskupí podle témat. školicí workshop může stavět na praktických rolových hrách a živých ukázkách. V nedávném workshopu o zákaznické podpoře jsme se rozdělili do trojic, aby každý mohl hrát roli „agenta“, „zákazníka“ nebo „pozorovatele“ – a pak jsme role každých deset minut střídali, aby se udržela vysoká energie.
Bez ohledu na formát střídej:
Individuální práce (tiché zamyšlení nebo psaní)
Dvojice nebo trojice (hlubší rozhovor)
Sdílení s celou skupinou (zachytit hlavní témata)
4. Design pro skutečnou interakci
Samotné snímky nestačí. Začleňuji do prezentace miniúkoly, jako třeba „najdi někoho, kdo sdílí tvůj oblíbený pracovní zvyk“ nebo „představ jeden nápad za 60 sekund“. Tyto rychlé aktivity přimějí lidi vstát ze židlí a začít mluvit. Pokud je vaše skupina na Zoomu, využijte pro tyto úkoly breakout rooms a požádejte každý tým, aby do chatu vložil jeden postřeh, aby se žádný nápad neztratil.
5. Zajisti logistiku
Technické potíže zabíjejí dynamiku. Jednou vestavěný mikrofon v naší videokonferenční místnosti nezachytil rozhovory u vedlejšího stolu a polovina skupiny se během práce v malých skupinách přestala soustředit. Teď já:
Předem otestuj všechny mikrofony, kamery a kabely
Měj po ruce náhradní reproduktory a náhradní notebook
Pomůcky k označování (fixy, samolepící tečky, výtisky) podle aktivity
Pokud pořádáš online sezení, požádej účastníky, aby se připojili o pět minut dříve, aby se vyřešily případné potíže s přihlášením.
6. Vedej svou přítomností, ne PowerPointem
Tvou úlohou jako moderátora není přednášet, ale vést diskusi. Začni krátkým úvodním cvičením, například „sdílej jednu překvapivou skutečnost o svém posledním pracovním týdnu“, abys nastavil přátelskou atmosféru. Sleduj čas, ale pokud je konverzace přínosná, nech ji plynout. Když někdo dominuje diskusi, obrať se s otázkou na někoho tiššího: „Amal, co si o tom myslíš?“ Tento jednoduchý krok přivede do místnosti nové hlasy.
7. Zaznamenej rozhodnutí a další kroky
Workshopy, které skončí bez jasných kroků, působí jako skvělý rozhovor bez následného vyústění. Používám flipchart s „parkovištěm“, kam si zapisuji body, které sice nesouvisí s tématem, ale jsou cenné. Na závěr se zeptám: „Co je ta jedna věc, kterou v pondělí vyzkoušíš?“ Potom vyfotím všechny naše tabule, sepíšu výsledky ve formě bodového seznamu a do 24 hodin je pošlu skupině e-mailem.
8. Zkontroluj to znovu
O dva až čtyři týdny později pošli krátký průzkum:
„Jak užitečný byl workshop?“
„Který úkol jsi vyřídil?“
„Co tě zpomalilo?“
V Doodle jsme zjistili, že díky těmto kontrolám se zdvojnásobuje šance, že týmy skutečně zrealizují nápady, na kterých jsme společně pracovali.
Úspěšné vedení workshopu znamená skloubit účel, lidi, prostor a načasování – ale vyplatí se to v podobě nových nápadů a skutečné angažovanosti. Stále mě naplňuje nadšení, když vidím, jak se účastníkům rozzáří oči v okamžiku, kdy se plán začne skládat dohromady. Která část plánování workshopu je pro tebe nejnáročnější a jak bys ji příště mohl řešit?
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