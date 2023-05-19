Black Week: 30% sleva na první rok s kódem
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Typy schůzek
- Typy schůzek
Co je to obhajoba diplomové práce?Doba čtení: 5 min6 7, 2023
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Co je to zasedání finančního výboru?Doba čtení: 5 min24 7, 2023
- Typy schůzek
Co je to porada zaměstnanců?Doba čtení: 6 min6 7, 2023
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Co je to týmová schůzka?Doba čtení: 5 min11 7, 2023
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Co je to setkání čtenářského klubu?Doba čtení: 5 min26 7, 2023
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Jak naplánovat zasedání školské rady: Průvodce pro asistenty ředitele školyDoba čtení: 10 min21 5, 2026
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Jak naplánovat vánoční večírekDoba čtení: 4 min19 5, 2023
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Jak naplánovat předzasedací schůzku předsedy představenstva / generálního ředitele: Průvodce pro výkonného asistentaDoba čtení: 9 min17 6, 2026
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Jak naplánovat zasedání správní rady sportovního klubu: Průvodce pro pokladníkaDoba čtení: 9 min21 5, 2026
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Co je to schůzka o rozpočtu?Doba čtení: 5 min27 7, 2023