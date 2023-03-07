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Typy schůzek
- Typy schůzek
Co je to týdenní schůzka?Doba čtení: 5 min3 7, 2023
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Co je to strategické jednání?Doba čtení: 5 min16 8, 2023
- Typy schůzek
Co je to fokusní skupina?Doba čtení: 5 min24 7, 2023
- Typy schůzek
Co je to zasedání představenstva?Doba čtení: 5 min26 7, 2023
- Typy schůzek
Co je to teambuilding?Doba čtení: 4 min6 6, 2023
- Typy schůzek
Co je to zasedání poradní skupiny?Doba čtení: 5 min21 8, 2023
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Jak zorganizovat neziskovou poradní skupinu pro mládež: Průvodce pro řediteleDoba čtení: 10 min16 6, 2026
- Typy schůzek
Co je to skupinová diskuze?Doba čtení: 5 min8 12, 2023
- Typy schůzek
Co je to zasedání akademického sboru?Doba čtení: 4 min15 5, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat workshopy pro rozvoj talentů v oblasti lidských zdrojů: Průvodce pro vedoucího oddělení L&DDoba čtení: 8 min23 6, 2026