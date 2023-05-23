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Jak zorganizovat neziskovou poradní skupinu pro mládež: Průvodce pro řediteleDoba čtení: 9 min16 6, 2026
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Jak naplánovat zasedání poradního sboru pacientů: Průvodce pro vedoucí zkušenostíDoba čtení: 9 min19 5, 2026
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Jak zorganizovat neziskovou poradní skupinu pro mládež: Průvodce pro řediteleDoba čtení: 9 min16 6, 2026
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Co je to řídící výbor?Doba čtení: 5 min23 5, 2023
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Jak naplánovat konferenční hovor k projednání incidentu s více dodavateli: Průvodce pro vedoucího IT provozuDoba čtení: 9 min23 6, 2026
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Co je to valná hromada?Doba čtení: 5 min15 12, 2023
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Co je to hodnotící schůzka?Doba čtení: 5 min19 7, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat zasedání poradního sboru pacientů v nemocnici: Průvodce pro kvalitní vedoucíhoDoba čtení: 10 min18 5, 2026
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Co je to schůzka o dalších krocích?Doba čtení: 5 min17 7, 2023
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Co je to zasedání výboru?Doba čtení: 5 min25 7, 2023