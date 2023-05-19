Jak naplánovat vánoční večírek
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Vánoce jsou časem oslav a co může být lepšího než uspořádat slavnostní večírek?
Ať už pořádáš večírek pro přátele, rodinu nebo kolegy, existuje několik věcí, které můžeš udělat, aby byl tvůj večírek úspěšný. Pojďme se na to podívat.
Plánování vánočního večírku
Je to zábavné období roku, tak si ušetři stres při plánování a užij si ho naplno. Tady je pár tipů pro plánování vánočního večírku:
Stanov si rozpočet. To ti pomůže určit velikost a rozsah tvé oslavy.
Vyber si datum a čas. Ujisti se, že zvolíš termín, který vyhovuje všem pozvaným. Můžeš vytvořit anketu a najít to během několika minut pomocí Doodle.
Vyber si místo. Pokud pořádáš velkou oslavu, možná budeš chtít pronajmout prostory. Pokud je oslava menší, zvaž, zda ji neuspořádat doma nebo v restauraci. Pokud máš na starosti firemní večírek, může se hodit prostor v budově (pokud s tím bude souhlasit tvůj šéf).
Rozesílej pozvánky. Nezapomeň to lidem oznámit s dostatečným předstihem, aby měli čas si to naplánovat a potvrdit účast.
Naplánuj jídlo a pití. Jídlo si můžeš nechat dovézt nebo si ho uvařit sám. Pokud vaříš sám, nezapomeň připravit něco slavnostního a sezónního. Skvělým způsobem, jak zapojit ostatní, je také společné jídlo, kde každý něco přinese. Zvaž vánoční dort, vaječný likér, perník a další sváteční pochoutky.
Naplánuj nějaké aktivity. Můžeš si je naplánovat sám, nebo do toho zapojit přátele, rodinu či kolegy. Mezi oblíbené aktivity patří tajný Santa, kvízy, hry a tanec.
Ozdob anketu. Můžeš ji ozdobit sám, nebo to svěřit někomu z účastníků. Nezapomeň použít sváteční barvy a ozdoby. Možná dokonce i vánoční stromeček, pokud ti to rozpočet dovolí.
Bav se! Nejdůležitější je bavit se a užít si společnost přátel, rodiny nebo kolegů. Pusť si vánoční hudbu, aby se navodila správná atmosféra, a užij si toto roční období, kdy se všichni scházíme.
Jak ti to Doodle usnadní
Ať už jde o přátele a rodinu nebo kolegy v kanceláři, najít si během svátků čas na oslavu je těžké. Doodle ti to může usnadnit.
Skupinová anketa ti umožňuje rozeslat účastníkům výběr termínů a najít ten nejlepší čas na setkání – a to vše během několika minut.
Pokud se někteří lidé nemohou zúčastnit, můžeš snadno přidat odkazy na videokonference, aby ti, kteří se nemohou zúčastnit osobně, mohli být přítomni virtuálně.
Doodle ti ulehčí plánování večírku a dá ti více času na to, abys se mohl soustředit na zábavu. Vyzkoušej si ho ještě dnes při plánování své akce – není potřeba kreditní karta.
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