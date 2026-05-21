Jak naplánovat zasedání správní rady sportovního klubu: Průvodce pro pokladníka
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Správní rada sportovního klubu je malý výbor složený z volených dobrovolníků, obvykle 8 až 10 lidí, kteří dohlížejí na finance, dodržování předpisů a plánování sezóny místního amatérského sportovního klubu. Jako pokladník máš za úkol svolávat tyto schůze, shromažďovat podněty k rozpočtu a dbát na to, aby klub fungoval v souladu se zákonem. Výzva je čistě logistická: všichni členové výboru jsou zároveň rodiči, kteří vozí děti na tréninky. Funkce skupinových anket v aplikaci Doodle podporuje až 1 000 účastníků a den před termínem odesílá e-mailová připomínka každému hlasujícímu, což z ní dělá nejjednodušší způsob, jak se dohodnout na termínu, který skutečně vyhovuje všem.
🎯 Proč plánování na všední večery přináší problémy většině finančních ředitelů
Dobrovolnické vedení nefunguje podle pracovní doby. Rodiče, kteří zasedají ve výboru sportovního klubu, kontrolují e-maily mezi vyzvedáváním dětí ze školy a sobotními zápasy, ne v úterý v 10 hodin dopoledne. To představuje specifický problém pro pokladníka výboru amatérského sportovního klubu: pošleš e-mailovou konverzaci s dotazem „Kdy to vyhovuje všem?“, tři lidé odpoví okamžitě, dva odpoví o týden později s odlišnými preferencemi a zbývající čtyři neodpoví vůbec.
Než se ti podaří dosáhnout shody, body programu, které jsi potřeboval projednat (účty na konci čtvrtletí, prodloužení pojištění, objednávky dresů), už byly buď neformálně vyřešeny na parkovišti, nebo ti tiše unikly. Zmeškaná revize financí není pro pokladníka klubu jen drobnou nepříjemností; může znamenat opožděné podání, neschválené výdaje nebo zklamaného auditora na výroční valné hromadě.
Tento scénář se opakuje každé čtvrtletí, protože tento nástroj – řetězec e-mailů s odpovědí všem – nevytváří žádný společenský tlak k odpovědi, nestanovuje žádný termín a neposkytuje jediný spolehlivý zdroj informací. Každý člen správní rady sportovního klubu předpokládá, že někdo jiný už hlasoval.
🛠 Přístup skupinových anket pro dobrovolnické rady
Řešením pro pokladníka výboru amatérského sportovního klubu je nahradit e-mailovou konverzaci skupinovou anketou Doodle, která umí tři věci, které e-mailová konverzace nedokáže: stanoví pevný termín, každému hlasujícímu ukáže, kolik kolegů již odpovědělo, a den před uplynutím termínu rozešle e-mailovou připomínku všem, kteří ještě nehlasovali.
Zde je praktický postup:
Navrhni pět nebo šest termínů ve všední dny večer. Zvaž termíny od pondělí do čtvrtka, od 19:00 do 21:00, v průběhu následujících dvou týdnů. Vyhni se pátečním večerům; kvůli nabitému sportovnímu programu jsou tyto termíny pro rodiče sportovců nespolehlivé.
Stanov si termín hlasování. Dej představenstvu sportovního klubu na hlasování pět až sedm dní. Kratší lhůta vyvolává nervozitu; delší lhůta zase oslabuje dynamiku.
Zapni e-mailovou připomínku. E-mailová připomínka od Doodle se odesílá den před termínem uzávěrky a vyzývá každého člena představenstva, který ještě nehlasoval, aby otevřel anketu a zaškrtl termíny, kdy má čas. Tato jediná připomínka obvykle přiměje k účasti i ty, kteří původní pozvánku ignorovali.
Sleduj výsledky v reálném čase a potvrď je. Jakmile uplyne lhůta, na stránce ankety se zobrazí, který termín získal nejvíce hlasů. Jako organizátor tento termín potvrdíš a Doodle zašle potvrzení všem účastníkům.
Funkce skupinových anket Doodle sleduje potvrzení účasti v reálném čase, takže pokladník výboru amatérského sportovního klubu vidí na první pohled, kolik z 8 až 10 členů výboru odpovědělo, aniž by musel posílat jediný připomínkový e-mail.
Pokud vaše rada využívá videokonference pro členy na dálku, můžete přímo do ankety vložit odkaz z Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, takže podrobnosti o videokonferenční místnosti budou automaticky odeslány spolu s potvrzením.
⚙️ Provozní podrobnosti, které musí znát každý pokladník
Nastavení účtu. Organizátor (pokladník výboru amatérského sportovního klubu) potřebuje účet Doodle, aby mohl vytvořit skupinovou anketu. Účastníci k hlasování účet nepotřebují; stačí, když kliknou na odkaz na anketu a přímo zaškrtnou termíny, které jim vyhovují.
Synchronizace kalendáře. Doodle se integruje s Google Calendarem, Outlookem a Apple Calendarem. Jakmile potvrdíš vítězný termín, můžeš jej jedním kliknutím přidat do svého kalendáře a účastníci mohou totéž udělat přímo z potvrzovací obrazovky.
Časová pásma. Pokud má představenstvo tvého sportovního klubu nějaké členy na dálku, například pokladníka, který není přítomen, nebo čestného předsedu žijícího v jiném regionu, funkce automatické detekce časových pásem v Doodle automaticky zobrazí každý časový úsek v místním čase každého hlasujícího.
Opakující se schůzky. Doodle podporuje automaticky se opakující události, což se hodí například v případě, že se představenstvo tvého sportovního klubu schází v pevném čtvrtletním nebo měsíčním cyklu. Opakování můžeš nastavit jednou, místo abys pro každé setkání vytvářel nový hlasovací průzkum.
Prémiové funkce. Pokud chce klub opatřit pozvánky do ankety klubovým logem a primární barvou, je to možné v rámci služby Premium. Popisy schůzek generované umělou inteligencí, které pomáhají pokladníkovi výboru amatérského sportovního klubu napsat do pozvánky jasné shrnutí programu, jsou také funkcí služby Premium.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro představenstvo sportovního klubu
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jedním kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny. Zkopíruj popis z každé karty a vlož jej do pole pro popis na stránce Doodle poté, co se odkaz otevře.
Quarterly budget review
Pre-filled Group Poll, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Na této schůzi se bude projednávat příjmy a výdaje klubu za dané čtvrtletí, včetně vybraných členských příspěvků, nákladů na dresy a všech neuhrazených faktur. Pokladník předloží souhrn a požádá představenstvo o schválení před uplynutím lhůty pro podání. Prosím, hlasujte pro každý všední večer, který vám vyhovuje.
Příprava na výroční valnou hromadu
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Musíme dokončit program valné hromady, schválit roční účetní závěrku a dohodnout se na zprávě pokladníka, než bude předložena všem členům. Na této schůzi budou také potvrzeny všechny změny stanov navržené v tomto roce. Vyber všechny volné večery, abychom mohli najít termín s nejvyšší účastí.
Přezkum pojištění a dodržování předpisů
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Tento měsíc nám končí platnost pojištění klubu a je třeba přezkoumat zásady ochrany, což musí schválit celé představenstvo. Pokladník představí rozsah pojistného krytí a případné změny nákladů. Označ prosím všechny večerní termíny, kdy se můžeš zúčastnit, abychom to mohli rychle potvrdit.
Schválení rozpočtu na vybavení a materiál
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Toto je cílené zasedání, jehož cílem je schválit objednávku dresů a rozpočet na obnovu vybavení před začátkem nové sezóny. Pokladník připravil srovnání nákladů a k pokračování potřebuje většinu hlasů představenstva. Hlasuj pro volné termíny; snažíme se potvrdit termín do pěti dnů od odeslání této ankety.
Kontrola finančního zdraví v polovině sezóny
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
V polovině sezóny pokladník zkontroluje peněžní tok, upozorní na případné schodky oproti schválenému rozpočtu a v případě potřeby projedná možnosti získávání finančních prostředků. Představenstvo rovněž potvrdí pravomoc k výdajům na druhou polovinu roku. Vyber prosím všechny všední večery, kdy máš čas, abychom dosáhli co nejvyšší účasti.
✅ Co Doodle nabízí pro představenstvo sportovního klubu
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa s až 1 000 hlasujícími
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Vhodné pro sportovní kluby jakékoli velikosti
E-mailová připomínka před uplynutím lhůty pro hlasování
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Oznámí to členům představenstva den před termínem
Automatická detekce časového pásma
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Užitečné pro čestné členy představenstva pracující na dálku
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
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Přidání jedním kliknutím po potvrzení
Logo klubu a primární barva značky
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K dispozici v rámci služby Premium
Inkasování plateb přes Stripe pro předplatitele
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Tato funkce v Doodle zatím není k dispozici
Ankety s více organizátory (dva organizátoři)
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V plánu
Připomínky prostřednictvím SMS nebo push notifikací
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Pouze e-mailová připomínka
❓ Často kladené otázky
Otázka: Potřebují všichni členové výboru účet Doodle, aby mohli hlasovat v skupinové anketě? Odpověď: Ne. Účet Doodle potřebuje pouze pokladník výboru amatérského sportovního klubu, který anketu vytváří. Všichni ostatní členové výboru hlasují kliknutím na odkaz v e-mailu; z jejich strany není nutná žádná registrace.
Otázka: Kolik termínů ve všední dny večer by měl pokladník navrhnout? Odpověď: Pět nebo šest termínů je prakticky ideální počet pro správní radu sportovního klubu o 8 až 10 členech. Méně než pět termínů může znamenat, že žádný z nich nezíská jasnou většinu; více než šest termínů pak může přetěžovat dobrovolníky, kteří hlasování sledují mezi jednotlivými jízdami.
Otázka: Může pokladník stanovit pevný termín pro hlasování? Odpověď: Ano. Při vytváření skupinové ankety nastavíš datum ukončení. Den před tímto termínem pak Doodle rozešle e-mailovou připomínku všem členům představenstva, kteří dosud neodpověděli, což je nejúčinnější způsob, jak oslovit opozdilce, kteří se v dobrovolnickém řízení často vyskytují.
Otázka: Jaké nástroje pro videokonference lze použít s Doodle pro členy představenstva, kteří se účastní na dálku? Odpověď: Do potvrzené události můžeš připojit odkaz na schůzku z Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, takže členové správní rady sportovního klubu, kteří se účastní na dálku, obdrží spolu s potvrzeným časem i podrobnosti o videokonferenční místnosti.
👉 Jsi připraven zjednodušit fungování správní rady svého sportovního klubu?
Vyber si jednu z pěti šablon výše, klikni na odkaz, vlož popis, navrhni termíny ve všední dny večer a nastav termín uzávěrky. E-mailová připomínka den předem se postará o připomenutí za tebe, takže pokladníkka amatérského sportovního klubu může trávit méně času sháněním dobrovolníků a více času účty, na kterých opravdu záleží. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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