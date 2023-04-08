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Co je to zasedání komise pro obhajobu diplomové práceDoba čtení: 4 min19 10, 2023
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Co je to produkční porada?Doba čtení: 5 min19 7, 2023
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Jak naplánovat zasedání městské rady: Průvodce pro úředníkyDoba čtení: 8 min23 6, 2026
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Co je to laboratorní schůzka?Doba čtení: 5 min4 8, 2023
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Jak naplánovat zasedání občanské poradní komise: Průvodce pro pracovníky zabývající se zapojením veřejnostiDoba čtení: 10 min16 6, 2026
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Co je to návštěva na místě?Doba čtení: 4 min23 5, 2023
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Jak naplánovat hovor QBR v rámci zákaznického úspěchu: Průvodce pro CSMDoba čtení: 8 min23 6, 2026
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Co je to výroční schůze?Doba čtení: 4 min22 5, 2023
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Co je to koordinační schůzka?Doba čtení: 5 min17 8, 2023
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Jak naplánovat obhajobu rozpočtu katedry na univerzitě: Průvodce pro vedoucího katedryDoba čtení: 10 min21 5, 2026