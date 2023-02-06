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Typy schůzek
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Co je to hodnotící schůzka?Doba čtení: 3 min5 2, 2024
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Co je to zasedání nominačního výboru?Doba čtení: 5 min24 10, 2023
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Jak zorganizovat čtenářský klub na univerzitní fakultě: Průvodce pro profesoryDoba čtení: 9 min21 5, 2026
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Jak naplánovat čtvrtletní zasedání výboru pro audit: Průvodce pro sekretářkyDoba čtení: 9 min21 5, 2026
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Jak naplánovat zasedání poradního výboru zákazníků: Průvodce pro produktové vedoucíDoba čtení: 10 min16 6, 2026
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Co je to zasedání finančního výboru?Doba čtení: 5 min2 6, 2023
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Jak naplánovat konzultaci s zákazníky ohledně produktu: Průvodce pro PMMDoba čtení: 10 min19 5, 2026
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Co je to zasedání pracovní skupiny?Doba čtení: 5 min17 7, 2023
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Co je to měsíční schůzka?Doba čtení: 5 min21 7, 2023
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Co je to virtuální schůzka?Doba čtení: 5 min8 6, 2023