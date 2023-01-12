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Typy schůzek
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Co je to programové setkání?Doba čtení: 4 min31 1, 2024
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Co je to plánovací schůzka?Doba čtení: 5 min21 7, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat soukromou schůzku s auditorem: Průvodce pro partneryDoba čtení: 10 min16 6, 2026
- Typy schůzek
Jak zorganizovat zasedání poradního výboru pro spolupráci univerzity s průmyslem: Průvodce pro děkanaDoba čtení: 9 min19 5, 2026
- Typy schůzek
Co je to Journal Club?Doba čtení: 4 min1 2, 2024
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Jak naplánovat zasedání poradního výboru zákazníků pro startup: Průvodce pro produktového vedoucíhoDoba čtení: 10 min18 5, 2026
- Typy schůzek
Co je to schůze správní rady?Doba čtení: 5 min14 12, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat čtvrtletní kontrolu výdajů oddělení: Průvodce pro finančního partneraDoba čtení: 9 min21 5, 2026
- Typy schůzek
Co je to studijní skupina?Doba čtení: 4 min1 12, 2023
- Typy schůzek
Co je to plánování akcí?Doba čtení: 6 min21 7, 2023