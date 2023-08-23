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Typy schůzek
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Jak naplánovat schůzku rodičovské rady ve veřejném školním obvodu: Průvodce pro koordinátoryDoba čtení: 10 min18 5, 2026
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Plánování firemního setkání: Budování silnějších strategií a vztahůDoba čtení: 5 min12 6, 2023
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Jak zorganizovat neziskovou poradní skupinu pro mládež: Průvodce pro řediteleDoba čtení: 9 min16 6, 2026
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Jak naplánovat zasedání fakultní kurikulární komise: Průvodce pro předseduDoba čtení: 8 min23 6, 2026
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Jak naplánovat valnou hromadu družstva: Průvodce pro tajemníkaDoba čtení: 10 min20 5, 2026
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Jak zorganizovat poradní sbor vysokoškolských studentů: Průvodce pro děkanaDoba čtení: 10 min16 6, 2026
- Typy schůzek
Co je to úvodní schůzka?Doba čtení: 5 min23 8, 2023
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Plánování nezapomenutelné vánoční oslavyDoba čtení: 5 min9 6, 2023
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Co je to zasedání předsednictva?Doba čtení: 5 min10 8, 2023
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Jak naplánovat poradní schůzku se startupovým investorem: Průvodce pro zakladateleDoba čtení: 9 min16 6, 2026