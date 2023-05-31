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Typy schůzek
- Typy schůzek
Plánování výroční konference obchodního sdružení: Příručka pro vedoucího akcíDoba čtení: 10 min20 5, 2026
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Jak naplánovat předání univerzitního kurzu: Průvodce pro koordinátoryDoba čtení: 8 min23 6, 2026
- Typy schůzek
Co je to schůzka typu „Touch Base“?Doba čtení: 5 min27 10, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat zasedání poradního panelu pro klinický výzkum: Průvodce pro hlavního řešiteleDoba čtení: 10 min16 6, 2026
- Typy schůzek
Jak naplánovat zasedání správní rady nemocničního systému: Průvodce pro vedoucího správyDoba čtení: 8 min25 6, 2026
- Typy schůzek
Co je to výbor pro audit?Doba čtení: 5 min24 7, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat sezení kariérního koučování: Průvodce pro samostatného koučeDoba čtení: 9 min17 6, 2026
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Co je to setkání o duševním zdraví?Doba čtení: 5 min31 5, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat zasedání poradního výboru pro univerzitní program: Průvodce pro děkanaDoba čtení: 10 min15 5, 2026
- Typy schůzek
Pořádání týmové večeřeDoba čtení: 5 min25 7, 2023