Jak naplánovat sezení kariérního koučování: Průvodce pro samostatného kouče
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Kariérní koučink je strukturovaná, průběžná služba, v rámci které kouč provází klienty při hledání zaměstnání, změně kariéry, vyjednávání o platu a dosahování cílů profesního rozvoje. Pokud provozujete vlastní kariérní koučink, nejrychlejší způsob, jak si zajistit fakturovatelné hodiny, je umožnit klientům, aby si termíny rezervovali sami ve svém časovém pásmu. Rezervační stránka Doodle automaticky rozpozná místní časové pásmo každého návštěvníka, takže klient v Tokiu i klient v Torontu uvidí termíny ve svých místních časech, nikoli ve vašich. Tato jediná funkce eliminuje nejčastější problém s plánováním v globální kariérní poradenské praxi ještě předtím, než k němu dojde.
🎯 Skutečné náklady spojené s nejasnostmi ohledně časových pásem v praxi kariérního poradenství
Když individuální kariérní kouč sdílí statický seznam volných termínů, každý mezinárodní klient si to musí v duchu přepočítat. Časový slot uvedený jako „15:00“ bez označení časového pásma je nejednoznačný. Klienti hádají, špatně si to spočítají nebo od rezervace prostě upustí. Výsledkem jsou zmeškané sezení, trapné e-maily s přesunem termínu a profesionální image, která neodpovídá kvalitě tvého koučování.
Problém se ještě zhoršuje, když kariérní kouč pracující na vlastní pěst působí na více kontinentech. Klient v Singapuru, klient v Berlíně a klient v Chicagu se všichni dívají na stejný odkaz. Bez automatického přepočtu časových pásem se alespoň jednomu z nich zobrazí nesprávný čas. V kariérním koučování založeném na důvěře a spolehlivosti takové tření narušuje vztah ještě předtím, než začne skutečná práce.
Příčinou jsou statické nástroje pro plánování, které zobrazují pouze místní čas organizátora. Řešením není delší e-mail vysvětlující časové posuny. Řešením je rezervační proces, který převod času provede neviditelně, pro každého klienta a pokaždé.
🛠 Jak rezervační stránka Doodle řeší tento problém pro samostatného kariérního kouče
Rezervační stránka Doodle je navržena přesně pro tento scénář. Samostatně působící kariérní kouč nastaví svou dostupnost jednou, sdílí jediný odkaz a každý klient, který tento odkaz otevře, uvidí volné termíny automaticky převedené na svůj místní čas. Žádné pokyny nejsou potřeba. Není třeba žádné upozornění typu „Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o východní čas“.
Automatická detekce časového pásma funguje na úrovni prohlížeče. Když klient v Nairobi otevře odkaz na rezervaci sezení s kariérním koučem, načte se časové pásmo jeho zařízení a všechny termíny se zobrazí ve východoafrickém čase. Když klient v São Paulu otevře stejný odkaz, uvidí čas v Brasília. Kalendář kouče zůstává po celou dobu v místním čase kouče.
Videokonference se řeší ve stejném kroku. Rezervační stránka Doodle se přímo integruje s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Jakmile klient potvrdí termín, automaticky se vygeneruje odkaz na videohovor a ten se automaticky přidá do potvrzení. Samostatný kariérní kouč nemusí kopírovat a vkládat odkaz na Zoom do následného e-mailu ani ručně vytvářet událost v Google Meet. Jakmile je sezení rezervováno, je připraveno k připojení.
Rezervační stránka Doodle podporuje časové rezervy mezi jednotlivými schůzkami, což je důležité zejména v kariérním poradenství, kde po sobě jdoucí hovory neponechávají žádný prostor na pořizování poznámek nebo přípravu na dalšího klienta. Nastavení 10- nebo 15minutové rezervy po každé schůzce znamená, že kalendář tuto hranici automaticky dodržuje.
Rezervační stránka Doodle také podporuje vlastní úvodní otázky, takže například kariérní kouč, který pracuje samostatně, se může před první schůzkou zeptat nových klientů na jejich současnou pozici, cílový obor nebo hlavní cíl. Tyto informace se získají již při rezervaci, nikoli prostřednictvím samostatného úvodního formuláře zasílaného dodatečně.
⚙️ Provozní detaily, které by měl nastavit každý samostatný kariérní kouč
Zprovoznění rezervační stránky pro kariérní koučink ti zabere méně než 20 minut. Tady je postup, co je třeba postupně nastavit.
Propoj svůj kalendář. Rezervační stránka Doodle je integrována s Google Calendar, Microsoft Outlookem a Apple Calendarem. Propojením tvého hlavního kalendáře se stávající schůzky automaticky zablokují. Samostatný kariérní kouč, který má ve 14:00 schůzku u zubaře nebo osobní hovor, nikdy omylem nenabídne tento termín klientovi.
Nastav si pracovní dobu a časové rezervy. Urči si hodiny, během kterých přijímáte sezení kariérního koučování. Přidej si časovou rezervu před a po každém sezení. Tím si zajistíte čas na přípravu i na odpočinek, což je důležité, pokud provozujete kariérní koučování na vlastní pěst bez asistenta.
Přidej úvodní otázky. Využij vlastní úvodní otázky Doodle na rezervační stránce, abys před každým sezením shromáždil potřebné informace. Mezi typické otázky pro kariérní poradenství patří aktuální pracovní pozice, počet let praxe a konkrétní problém, který chce klient řešit. Tím se nahrazuje samostatný vstupní formulář a vše zůstává na jednom místě.
Vyber si platformu pro videohovory. Vyber si z Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Ať už tvoji klienti preferují jakoukoli platformu nebo ať už jako výchozí používáš kteroukoli z nich, odkaz se automaticky vygeneruje a připojí ke každé potvrzené rezervaci.
Sdílej odkaz. Zveřejni ho na svém webu, v e-mailovém podpisu, na LinkedInu nebo kdekoli, kde tě klienti najdou. Každý klient, který na něj klikne, uvidí tvou dostupnost ve svém časovém pásmu, aniž by musel dělat cokoli navíc.
Rezervační stránka Doodle podporuje neomezený počet událostí v rámci prémiového účtu, což znamená, že například kouč, který nabízí více typů služeb (úvodní konzultace, kompletní koučovací sezení, revize životopisů), může pro každou z nich vytvořit samostatnou rezervační stránku, aniž by narazil na limit.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro kariérní poradenství
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Plánování skupinového workshopu o změně kariéry
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Hlasuj pro čas konání, který ti nejlépe vyhovuje.
Úvodní hovor pro nové klienty koučování
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
Vyber si termín bezplatného 30minutového úvodního koučovacího hovoru.
Seminář o strategii vyjednávání o platu
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Vyber termín na společnou přípravu tvé strategie vyjednávání.
Kontrola životopisu a profilu na LinkedIn
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Vyber si termín pro kontrolu a vylepšení svých kariérních materiálů.
Intenzivní příprava na pohovor
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Hlasuj pro termín, který ti nejlépe vyhovuje, na podrobnou přípravu k pohovoru.
✅ Doodle nabízí pro kariérní poradenství
Možnosti
Doodle
Poznámky
Automatická detekce časového pásma na rezervační stránce
🟩
Klienti automaticky vidí termíny v místním čase
Odkazy na videa: Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams
🟩
Automaticky připojeno k potvrzení rezervace
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
🟩
Blokuje stávající schůzky v reálném čase
Vlastní úvodní otázky na rezervační stránce
🟩
Získej informace o klientovi před první schůzkou
Časové rezervy mezi relacemi
🟩
Šetří čas na přípravu a vyhodnocení
Branding (logo a hlavní barva)
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium
Inkasování plateb přes Stripe
🔜
V plánu
Připomínky prostřednictvím SMS nebo push notifikací
❌
Pouze e-mailová připomínka
❓ Často kladené otázky
Otázka: Uvidí moji zahraniční klienti mou dostupnost ve svém vlastním časovém pásmu, nebo si ji musí převést ručně? Odpověď: Rezervační stránka Doodle využívá automatickou detekci časového pásma, takže každý klient, který otevře tvůj odkaz, uvidí tvé volné termíny zobrazené v místním čase. Klient v Sydney i klient v Londýně uvidí stejnou dostupnost, každý ve svém časovém pásmu. Na žádné straně není potřeba ruční přepočet.
Otázka: S jakými video platformami je rezervační stránka Doodle propojena? Odpověď: Rezervační stránka Doodle je integrována s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Když si klient rezervuje schůzku, automaticky se vygeneruje odkaz na videohovor, který se automaticky přidá do potvrzení. Kariérní kouč, který pracuje samostatně, nemusí po provedení rezervace posílat samostatný odkaz.
Otázka: Mohu klientům při rezervaci klást otázky, abych se na každou sezení kariérního koučování mohl dobře připravit? Odpověď: Ano. Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní úvodní otázky. Samostatný kariérní kouč se může zeptat na aktuální pozici klienta, cílový obor nebo konkrétní výzvu, kterou chce řešit. Odpovědi dorazí spolu s oznámením o rezervaci, takže máš kontext ještě před začátkem sezení.
Otázka: Potřebuji účet Doodle, abych mohl využívat rezervační stránku pro svou kariérní poradenskou praxi? Odpověď: Ano, k vytvoření a správě rezervační stránky je nutný účet Doodle. Tvoji klienti nepotřebují účet, aby si mohli prohlédnout tvou dostupnost nebo si zarezervovat sezení, ale ty jako samostatný kariérní kouč potřebuješ účet, abys mohl nastavit a spravovat svůj odkaz na rezervaci termínů.
👉 Jsi připraven zjednodušit svou praxi v oblasti kariérního poradenství?
Pomocí výše uvedených šablon spustíš svou první skupinovou anketu za méně než dvě minuty, nebo si nastavíš rezervační stránku, která automaticky zpracovává časová pásma a odkazy na videa pro každého klienta. Kariérní kouč, který eliminuje potíže s plánováním, si udrží více klientů, začíná více sezení včas a tráví méně času e-mailováním. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021