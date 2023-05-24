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Typy schůzek
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Co je to baby shower?Doba čtení: 5 min28 7, 2023
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Co je to čtvrtletní schůzka?Doba čtení: 4 min24 5, 2023
- Typy schůzek
Jak naplánovat valnou hromadu akcionářů soukromé společnosti: Průvodce pro sekretářkyDoba čtení: 10 min20 5, 2026
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Jak naplánovat prodejní koučink pro nové obchodní zástupce: Průvodce pro manažery podpory prodejeDoba čtení: 8 min23 6, 2026
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Co je to rozlučka se svobodou?Doba čtení: 5 min14 8, 2023
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Jak naplánovat zasedání vládní vědecké poradní komise: Průvodce pro programové manažeryDoba čtení: 11 min18 5, 2026
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Jak naplánovat poradní schůzku s mládeží v neziskové organizaci: Průvodce pro řediteleDoba čtení: 9 min19 5, 2026
- Typy schůzek
Co je to zasedání podvýboru?Doba čtení: 5 min10 7, 2023
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Co je to panelová schůzka?Doba čtení: 6 min26 7, 2023
- Typy schůzek
Co je to vývojová schůzka?Doba čtení: 4 min31 10, 2023