Co je to baby shower?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Baby shower je dojemná a radostná událost, při které se oslavuje blížící se příchod nového člena rodiny na svět.
Je to milovaná tradice, která se často koná ještě před narozením miminka, kdy se rodina a přátelé sejdou, aby oslavili nastávající rodiče a zahrnuli je láskou, požehnáním a promyšlenými dárky pro miminko.
Ponořme se do dojemného světa oslav příchodu miminka a zjistěme, co je na nich tak výjimečné.
Proč se tomu říká „baby shower“?
Termín „baby shower“ vznikl v 19. století a údajně má kořeny ve zvyku zahrnovat nastávající matku dárky a požehnáními.
Cílem je „zasypat“ nastávající maminku dárky, láskou a podporou, což symbolizuje přání hladkého přechodu do mateřství.
Co se děje na oslavě příchodu miminka?
Typická oslava příchodu miminka zahrnuje různé zábavné aktivity, které spojují hosty, aby společně oslavili blížící se příchod toho malého.
Tyto setkání se vyznačují zábavnými hrami, lahodným občerstvením a vřelou atmosférou.
Mezi běžné aktivity na oslavě příchodu miminka patří hádání pohlaví miminka, kvízy s tematikou miminek a psaní dojemných vzkazů pro miminko a rodiče.
Ústředním bodem oslavy příchodu miminka je často krásně zdobený dort s motivy dětství a rodičovství. Budoucí maminka může dostat jako dárek nezbytné věci pro miminko, jako jsou plenky, oblečení, dětské dečky a hračky, díky nimž bude malý človíček přivítán na světě se vší láskou a péčí, kterou si zaslouží.
Kdy uspořádat oslavu pro nastávající maminku?
Baby shower se tradičně pořádají v pozdějších fázích těhotenství, obvykle ve třetím trimestru.
Díky tomuto načasování je vidět bříško nastávající maminky a rodiče se také mohou lépe připravit na příchod svého miminka poté, co od svých blízkých obdrží promyšlené dárky a potřebné věci.
Kdo plánuje oslavu příchodu miminka?
Baby shower často pořádají blízcí přátelé, členové rodiny nebo kolegové nastávajících rodičů.
Při plánování je nezbytné zohlednit preference a časový rozvrh nastávající maminky plánování oslavy příchodu miminka. Koordinace s klíčovými členy rodiny nebo blízkými přáteli je ohleduplný způsob, jak zajistit, že budoucí maminka bude dostupnost a zajistit, aby se cítila skutečně oslavovaná.
Doodle’s skupinové ankety ti umožní oslovit všechny pozvané a během několika minut snadno najít ten nejlepší čas na schůzku.
Tipy pro účast na oslavě narození miminka
Pokud jsi pozván na oslavu příchodu miminka, je třeba zvážit několik věcí, aby byla tato událost pro nastávající rodiče opravdu výjimečná:
Promyšlené dárky:
Vyber dárky, které jsou praktické a odpovídají potřebám miminka. Skvělým nápadem jsou vždy personalizované dárky nebo věci z seznamu přání rodičů.
S pozdravem:
Věnuj chvilku času a napiš upřímný vzkaz nebo básničku pro miminko a rodiče. Tyto vzkazy se často stávají pro rodinu cennými vzpomínkami.
Přijď včas:
Včasnost se cení. Přijít včas znamená, že si vážíš dané akce i času hostitelů a ostatních hostů.
Zapoj se do her:
Vychutnej si radostnou atmosféru a zapoj se do her a aktivit, které pořádá hostitel. Je to skvělý způsob, jak se sblížit s ostatními hosty a vytvořit si nezapomenutelné vzpomínky.
Buď nápomocný:
Nabídni nastávajícím rodičům svou podporu a povzbuzení. Poděl se o své zkušenosti, pokud jsou relevantní, a dej jim vědět, že jsi tu pro ně v tomto výjimečném období.
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