Jak zjednodušit plánování schůzek s klienty pro poradce
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jako finanční poradce máš svůj týdenní rozvrh zapsaný v kalendáři. Telefonáty s potenciálními klienty, výroční hodnocení, předkládání plánů, daňové plánování s účetním, dokonce i rodinné schůzky s dospělými dětmi – to vše závisí na hladkém plánování. Přesto ti neustálé domlouvání těchto schůzek zabírá čas, který bys mohl věnovat poradenství.
Tento průvodce ti ukáže, jak zajistit, aby plánování schůzek s klienty bylo jednoduché, konzistentní a předvídatelné. Dozvíš se, jak definovat správné typy schůzek, chránit si čas na soustředěnou práci, omezit neúčast a koordinovat složité schůzky bez potíží. Uvidíš také, jak ti Doodle pomůže to vše zvládnout během několika minut.
Výzva, před kterou stojí finanční poradci
Plánování schůzek s klienty zní jednoduše, dokud se to nekomplikuje. Mezi běžné překážky patří:
Nekonečné e-mailové konverzace jen kvůli domluvení termínu
Problémy s časovými pásmy u vzdálených klientů
Neúčast a zrušení na poslední chvíli
Koordinace manželů, účetních, právníků nebo dospělých dětí
Placené konzultace, které vyžadují fakturaci a sledování
Požadavky na dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a vedení záznamů
Každá překážka pro klienty znamená další komplikace. Navíc tě to odvádí od plánování, výzkumu a oslovování klientů.
Proč je to důležité pro finanční poradce
Čas ztracený plánováním schůzek je čas, který nemůžete věnovat poradenství, hledání nových klientů nebo přípravě práce pro stávající klienty. Hladký průběh rezervace klientům ukazuje, že jste organizovaní, reagujete rychle a respektujete jejich čas. To snižuje stres ještě předtím, než schůzka vůbec začne.
Přehledné systémy plánování také podporují dodržování předpisů. Přesné pozvánky, připomenutí a časová razítka ti pomohou zdokumentovat, kdo se zúčastnil, co se probralo a kdy – což je neocenitelné pro audity a hodnocení služeb.
Vytvoř jasné typy schůzek, které odpovídají poradenské činnosti
Každé běžné interakci přiřaď svůj vlastní definovaný typ schůzky. Tím klientům ušetříš dohady a sobě usnadníš přípravu.
Úvodní hovor s potenciálním zákazníkem (20–30 minut) – vhodnost + další kroky
Úvodní schůzka (60 minut) – úvod, cíle, rizika
Plán prezentace (60–90 minut) – průvodce + otázky
Roční nebo čtvrtletní přehled (45–60 minut) – portfolio, peněžní toky, aktualizace
RMD nebo plánování distribuce (30 minut) – termíny a částky
Daňové plánování s CPA (60 minut) – koordinovaná revize
Setkání o rodinném majetku (60 minut) – manželé a dospělé děti
Použij rezervační stránku pro Doodle k vytvoření jakéhokoli typu schůzky. Propoj Google Calendar, Outlook Kalendář nebo Apple Calendar, aby klienti viděli pouze vaši skutečnou dostupnost. Přidej časovou rezervu na přípravu a poznámky. Nastav místa konání pomocí Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco Webex, aby se automaticky připojily odkazy na videohovory.
Pokud si účtuješ poplatky za posouzení plánů nebo druhé názory, zapni Stripe v Doodle. Požádej o platbu celé částky nebo zálohu při rezervaci – sníží to počet neúčasti a zajistí přehledné vyúčtování.
Přidej jasné pokyny a dokumenty
Klienti přicházejí lépe připraveni, když vědí, co si mají přinést. S Doodle Promůžeš využít popisy generované umělou inteligencí k vytvoření přehledných a jednotných programů schůzek.
Přidej odkazy na:
Vstupní dotazníky
Formuláře pro posouzení rizik
Kontrolní seznamy dokumentů (prohlášení, daňová přiznání, dokumenty k pozůstalosti)
Ulož si je do jednotlivých typů schůzek, aby každý potvrzovací e-mail obsahoval správné pokyny.
Uspořádej si kalendář tak, aby se správné schůzky dostaly na správná místa
Tvůj kalendář by měl odrážet to, jak ti práce jde nejlépe. Pár pravidel ti pomůže předejít přetížení.
Přizpůsob si časové bloky.
Vyhraď si dopoledne na revize a odpoledne na hovory s potenciálními zákazníky. Omez typy schůzek na příslušná časová okna na svých rezervačních stránkách.
Přidej vyrovnávací zóny.
Využij nastavení časové rezervy v Doodle a naplánuj si 15 minut před nebo po náročných schůzkách.
Omez rezervace na stejný den.
Rychlé úvodní hovory domlouvej ještě ten samý den, ale podrobnější schůzky naplánuj s předstihem alespoň 24 hodin.
Denní limity.
Omez počet prezentací plánů na dvě denně, abys zůstal v kondici.
Zohledňuj časová pásma.
Doodle automaticky rozpozná časové pásmo tvého klienta a v odkazech a připomínkách zobrazuje místní časy.
Využij individuální pozvánky pro důležité schůzky
Pro prezentace plánů nebo citlivé rozhovory možná nebudeš chtít veřejný odkaz na rezervaci. S Doodle 1:1nabízíš pečlivě vybraný seznam termínů. Jakmile si klient jeden vybere, ostatní se automaticky zablokují.
Praktické tipy, jak omezit neúčast a přeplánování termínů
Malé návyky vedou k velkým zlepšením:
Posílej připomínky.
Nastav Doodle tak, aby posílal připomenutí 24 hodin a 2 hodiny předem. Přidej program + odkaz na video.
Ověř dokumenty.
V popisu schůzky uveď, co by si klienti měli přinést.
Nabídni samoobslužnou změnu termínu.
Nech klienty změnit termín prostřednictvím potvrzovacího odkazu – bez zbytečného přeposílání e-mailů.
U některých schůzek vyžaduj platbu.
Vklady přes Stripe snižují počet neúčasti na prémiových sezeních.
Sdílej svůj odkaz co nejvíce.
Vlož svou rezervační stránku do e-mailového podpisu a na web, aby si potenciální zákazníci rezervovali termín, dokud je jejich zájem vysoký.
Využij skupinové ankety při schůzkách s partnerem, účetním nebo právníkem
Plánování s více stranami je jednou z nejnáročnějších částí poradenské práce. Skupinové ankety Doodle ti umožňují nabídnout hned několik časových variant najednou. Účastníci hlasují, ty potvrdíš nejoblíbenější termín a událost se zapíše do kalendáře všech.
Stanov termín, aby se skupina rychle rozhodla.
Srovnávací tabulka: který nástroj Doodle je nejvhodnější pro jednotlivé typy schůzek
Typ schůzky
Nejlepší nástroj
Proč
Úvodní hovor s potenciálním zákazníkem
Rezervační stránka
Rychlá rezervace + rezervy + jasné limity
Úvodní schůzka
Rezervační stránka
Úvodní otázky + dokumenty + příprava
Naplánuj prezentaci
1:1
Pečlivě naplánované časy + chráněná časová okna pro soustředěnou práci
Daňové plánování s CPA
Skupinová anketa
Koordinátor + klient + účetní
Setkání o rodinném majetku
Skupinová anketa
Snadná správa manželů a dospělých dětí
Týden revize / workshop
Přihlašovací listina
Více termínů, limity, automatické připomínky
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Vyhni se těmto pastím:
Nabídka neomezené dostupnosti – vede k vyhoření
Přeskočení vyrovnávacích pamětí – schůzky, které na sebe navazují, snižují kvalitu
Umožnění klientům rezervovat si čas na soustředěnou práci ještě ten samý den
Ignorování přípravy – chybějící dokumenty všechno zpomalují
Ruční kombinování časových pásem – nechte to na nástrojích
Ruční připomenutí – snadno se přehlédnou
Zobrazení jmen účastníků – v Doodle Pro skryj podrobnosti o účastnících z důvodu dodržování předpisů
Používej správné nástroje, aby bylo plánování jednoduché
Doodle poskytuje finančním poradcům flexibilní systém, který zvládá složitost reálného života:
Rezervační stránka – různé typy schůzek, časové rezervy, limity, odkazy na videohovory, vlastní otázky
1:1 – pečlivě vybrané možnosti pro schůzky s intenzivním kontaktem
Skupinové ankety – koordinuj manžele, účetní, právníky nebo velké skupiny
Přihlašovací listina – organizuj hodnotící týden, daňové dny nebo workshopy
Platby přes Stripe – vybírej poplatky nebo zálohy při rezervaci
Integrace videokonferenčních nástrojů – Zoom, Teams, Meet, Webex
Popisy schůzek s využitím AI – programy schůzek + kontrolní seznamy pro přípravu
Možnosti brandingu – logo + barvy (Doodle Pro/Teams)
Připomenutí + termíny – automatické, spolehlivé
Nastavení ochrany osobních údajů – skrytí účastníků z důvodu dodržování předpisů
Integrace se Zapierem – odesílej rezervace do svého CRM
Začleň plánování schůzek do svého plánu služeb pro klienty
Plánování by mělo probíhat stejně jako jakýkoli jiný opakovatelný proces.
Zmapuj cestu svého klienta – od potenciálního zákazníka až po průběžné hodnocení
Nastav pravidla – lhůty, kdo může co rezervovat, kdy účtovat
Vytvoř šablony – Typy rezervačních stránek, 1:1 toky, nastavení skupinových anket
Sdílej odkazy strategicky – e-mailové podpisy, webové stránky, uvítací e-maily
Měř + upravuj – sleduj míru neúčasti, přeplánování termínů a dobu potřebnou k rezervaci
Sladit plánování s cíli růstu
Pro nové zákazníky: Umísti odkaz na úvodní hovor tam, kde ho potenciální zákazníci uvidí.
Pro udržení účastníků: Využij přihlašovací listiny pro revizní týden, abys naplnil svůj kalendář.
Pro vzdělávací účely: Pořádej konzultační hodiny nebo besedy s otázkami a odpověďmi pomocí přihlašovacích listin.
Příklady z praxe poradenských služeb
Solo RIA řeší rezervace schůzek s potenciálními zákazníky a jejich přípravu
Maya vytvořila dva typy rezervačních stránek (úvodní hovor + doručení plánu), přidala vyhrazené časy, propojila Outlook a Zoom a pro programy schůzek využila Doodle Pro.
Výsledek: Rychlejší rezervace, méně neúčasti, lepší příprava.
Týmová praxe koordinuje roční hodnocení
Tři poradci využili přihlašovací listinu k nabídce omezeného počtu míst během tří dnů.
Výsledek: Kalendář se rychle zaplnil; zachovány konzistentní rezervy.
Složitá schůzka s manželem/manželkou + účetním
Skupinová anketa s šesti časovými možnostmi vedla k rychlé shodě.
Výsledek: Žádné dlouhé e-mailové konverzace; všichni přišli připraveni.
Placený telefonát pro druhý názor s jasně stanovenými očekáváními
Lena použila poměr 1:1 se Stripe a pečlivě sestavený časový rozvrh.
Výsledek: Získali jsme seriózní potenciální zákazníky, fakturace zůstala bez problémů.
Hlavní body
Definuj jasné typy schůzek a pravidla
Chraň svůj kalendář pomocí rezerv a tematických oken
Využij připomenutí, přípravu a platby, abys snížil počet neúčasti
Pro komplexní koordinaci využij skupinové ankety a přihlašovací listiny
Nech Doodle automatizovat administrativu, abys se mohl soustředit na poradenství
Začni s lepším plánováním
K zefektivnění plánování nepotřebuješ složitou technickou infrastrukturu. Potřebuješ jednoduchý systém, který odpovídá tvému způsobu práce a umožňuje klientům rezervovat termíny bez potíží. Doodle sjednocuje tvůj kalendář, typy schůzek, připomenutí a platby, abys se mohl soustředit na poradenství – a ne na nekonečné přeposílání e-mailů.
Jsi připraven zjednodušit plánování schůzek s klienty? Vytvoř si svou první rezervační stránku nebo schůzku 1:1 během několika minut.
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