Jak nastavit rezervační stránku pro výživového poradce, která přináší výsledky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Vytvoř si rezervační stránku pro výživového poradce, která promění zájemce v potvrzené schůzky. Nauč se, jak pomocí Doodle nastavit parametry, ceny, platby, připomenutí a kroky při přijímání nových klientů.
Jako výživový poradce může tvůj kalendář rozhodnout o tom, zda budeš mít dobrý den, nebo ne. Musíš zvládat úvodní konzultace, následné schůzky, kontroly stravovacích plánů a někdy i skupinové programy. Zmeškané hovory, dlouhé e-mailové řetězce a dvojité rezervace znamenají ztrátu času a způsobují stres. A co hůř, potenciální klienti odstupují, když je pro ně plánování schůzek příliš složité.
Dobrou zprávou je, že to můžeš rychle napravit. Přehledná rezervační stránka pro výživového poradce provede klienty bez problémů od prvního zájmu až po potvrzenou schůzku. V tomto průvodci se dozvíš, jak přesně ji pomocí Doodle nastavit, co do ní zahrnout a jak proměnit více návštěvníků v platící klienty.
Výzva, před kterou stojí odborníky na výživu odborníků
Tvůj čas se dělí mezi péči o klienty a administrativu. Mezi běžné problémy patří:
Noví klienti, kteří žádají o „kdykoli příští týden“ a pak si nikdy nevyberou termín
Neúčast kvůli nejasným připomínkám nebo rozdílům v časových pásmech
Překrývající se rezervace, když se papírové kalendáře a aplikace neshodují
Neuhrazené relace nebo zrušení na poslední chvíli, které snižují tržby
Přihlašovací formuláře dorazí až po zahájení schůzky
Tyto problémy lze vyřešit. Dobře fungující rezervační stránka se postará o dostupnost, platby, připomínky a přípravu. Udržuje tvé klienty v obraze a šetří tvůj čas.
Proč je to důležité pro odborníky na výživu
Dobře vytvořená rezervační stránka pro výživového poradce ti pomůže:
Proměň návštěvníky webu a sledující na Instagramu v rezervované termíny
Sniž počet neúčasti díky jasným potvrzením a připomenutím
Vyber platby nebo zálohy ještě před začátkem sezení
Chraň si pozornost pomocí vymezovacích oblastí pro aktualizace grafů a jídelníčků
Udržuj přehled o dotaznících a odkazech
Když je plánování jednoduché, stihneš obsloužit více klientů a věnovat jim více času. Správné nastavení také podporuje telemedicínu i osobní návštěvy na různých místech.
Navrhni svou nabídku ještě před vytvořením rezervační stránky
Rezervační stránka pro výživového poradce má nejlepší konverzi, když je tvá nabídka jasná. Nejprve se rozhodni, jaké služby budeš nabízet a jakou strukturu stránka bude mít.
Krok
Příklad nebo tip
Definuj typy schůzek
- Úvodní výživové posouzení: 60–90 min - Následná konzultace: 30–45 min - Kontrola stravovacího plánu: 30 min - Telefonát k balíčku: u programů s více sezeními - Skupinová lekce/workshop: použij přihlašovací listinu
Nastav transparentní ceny
- Zobrazit celkovou cenu nebo vyžadovat zálohu přes Stripe v Doodle - Uvést, co je v ceně, například písemné plány nebo e-mailové kontroly
Upřesni místo
- Osobně ve vaší kanceláři - Virtuálně přes Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Webex - Telefonická konzultace, je-li to relevantní
Přehled přípravných kroků
- 3denní stravovací deník - Aktuální výsledky laboratorních testů, jsou-li relevantní - Údaje o pojištění nebo HSA, jsou-li relevantní
Jakmile je nabídka nastavena, obsah tvé rezervační stránky se vyplní sám. Klienti vidí, co dostanou, jak dlouho to trvá a kolik zaplatí.
Tip pro profesionály: zrcadli cestu svého klienta
Vytvoř jednoduchý postup: najdi si nás na sociálních sítích nebo na našem webu → prohlédni si služby → vyber si termín → zaplať → obdržíš pokyny k přípravě → přijď. Každý krok by měl být uveden přímo na tvé rezervační stránce nebo na ni odkazovat.
Vytvoř si rezervační stránku pro výživového poradce, která přináší výsledky
Využij tento postup krok za krokem přímo v aplikaci Doodle.
Propoj svůj kalendář: Propoj kalendář Google Calendar, Microsoft Calendar nebo Apple Calendar. Doodle skryje termíny, kdy máš napilno, a zabrání dvojímu rezervování.
Vytvoř typy schůzek: Přidej služby jako samostatné možnosti rezervace s jasnými názvy a dobou trvání. Zahrň rezervy na přípravu nebo dezinfekci.
Nastav si svou dostupnost: Nastav ordinační hodiny, přestávky a denní limity. Přidej minimální dobu předběžného oznámení (např. 12–24 hodin), abys zabránil rezervacím na poslední chvíli.
Přidej platební pravidla pomocí Stripe: Vyžaduj zálohu nebo platbu v plné výši za každou službu. Snížíš tak počet neúčasti a zlepšíš cash flow.
Vyber si místo konání a možnosti videa: Automaticky vytvoř odkazy na videa pro Zoom, Meet, Teams nebo Webex. V případě osobního setkání uveď adresu a informace o parkování.
Shromažďuj vstupní informace: Přidej otázky týkající se alergií, cílů a kontaktních údajů. Bezpečně propoj s úplnými vstupními formuláři.
Napiš potvrzení a připomenutí: Využij popisy generované umělou inteligencí, přidej pokyny k přípravě a pošli připomínky 24 hodin a 2 hodiny předem.
Přizpůsob si stránku: Přidej své logo, barvy a fotku pomocí Doodle Pro. Napiš krátký popis zaměřený na výsledky.
Sdílej a vlož: Přidej svůj odkaz na rezervaci kamkoli – na web, do Google Business, na Instagram a do e-mailového podpisu.
Otestuj zobrazení pro klienty: Zarezervuj si testovací sezení, abys ověřil, že videoodkazy, platby a připomenutí fungují správně.
Text, který podněcuje k akci
Snaž se být stručný a srozumitelný:
Element
Příklad
Nadpis
Zarezervuj si výživovou konzultaci
Podtext
Vyber si vhodný termín. Zaplať bezpečně. Začni s tvým plánem.
Výhody
- Individuální poradenství - Doporučení založená na důkazech - Jednoduchý kontrolní seznam pro přípravu
Sociální důkaz
2–3 krátké reference s jménem a městem
Praktické tipy pro vyšší konverze
Omez přetížení výběrem – zobrazuj omezený počet míst a krátká časová okna pro rezervaci
Uveď jasné ceny a zálohy – uveď zásady na stránce i v e-mailech
Nabídni krátký úvodní hovor – využij bezplatný 15minutový úvodní hovor 1:1 přes Doodle
Přidej časovou rezervu pro tvorbu grafů – 10–15 minut před/po každé relaci
Zjednoduš si virtuální svět – automatické generování odkazů na videa a připomínek
Příprava průvodce pomocí šablon – včetně šablon pro záznamy o jídle a příkladů
Vytvoř si balíčky – soukromé odkazy 1:1 pro zaregistrované klienty
Přidat možnost skupiny – Přihlašovací listiny pro workshopy
Pro správu použij Zapier – synchronizuj rezervace s CRM nebo EHR
Respektuj soukromí – skryj údaje o účastnících a používej zabezpečené odkazy
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Nejasné názvy služeb – uveď konkrétní dobu trvání a zaměření
Zmatek kolem neúčasti – do každé zprávy uveď pravidla
Překročení kapacity – propoj všechny kalendáře, abys předešel kolizím
Skryté poplatky – předem uveď všechny doplňky a příplatky
Komplexní zadávání – otázky v rezervaci by měly být stručné
Žádné následné výzvy – do následných e-mailů zahrni odkazy na nové rezervace
Nástroje a řešení s Doodle
Funkce
Co to umí
Rezervační stránka
Sdílej jeden odkaz, který ukazuje skutečnou dostupnost napříč kalendáři
Platby přes Stripe
Při rezervaci vybírej zálohy nebo platby v plné výši
Integrace videokonferencí
Automatické vytváření zabezpečených odkazů pro Zoom, Meet, Teams, Webex
1:1
Nabízej pečlivě vybrané termíny pro VIP nebo balíčky
Přihlašovací listiny
Pořádej skupinové kurzy s omezeným počtem míst a připomenutími
Skupinové ankety
Najdi nejvhodnější termín pro větší skupiny (až 1 000 účastníků)
Doodle Pro a Teams
Přidej branding, automatizaci, popisy generované umělou inteligencí a vylepšené zabezpečení
Příklady z praxe
Scénář
Příklad
Soukromá praxe
Maya, RDN, používá Doodle, aby klienti mohli rezervovat termíny a platit přímo přes její odkaz. Odkazy na Zoom a časové rezervy omezují neúčasti.
Program s více relacemi
Ethan organizuje 12týdenní program, při kterém využívá soukromé odkazy Doodle 1:1 pro týdenní kontroly.
Hybridní praxe
Carla tráví část dne v ordinaci a část v domácí kanceláři. Díky Doodle má oddělené termíny pro virtuální a osobní schůzky.
Skupinové vzdělávání
Jedno centrum najímá výživového poradce pro program „Stravování pro zdravé srdce“. K určení termínů využívá skupinové ankety a k správě míst přihlašovací listiny.
Firemní wellness
Personální oddělení sdílí odkaz na rezervační stránku, aby si zaměstnanci mohli přímo vybrat termíny pro individuální konzultace o výživě.
Pokročilé nastavení pro lepší výsledky
Využij různé úrovně služeb (Starter, Standard, Premium)
Přidej čekací seznamy pro případ, že se na poslední chvíli uvolní místo
Vylepši SEO pomocí klíčových slov jako „poradenství v oblasti sportovní výživy“
Využij Doodle Teams pro ordinace s více lékaři
Uchovávej PHI ve svém elektronickém zdravotním záznamu (EHR), ne v e-mailových konverzacích
Jednoduchý kontrolní seznam, který můžeš spustit ještě dnes
Uveď své služby, dobu trvání, ceny a místa
Vytvoř si účet Doodle a propoj ho se svým kalendářem
Přidej typy schůzek a časové rezervy
Propoj Stripe a nastav platby
Povolit automatické odkazy na videa
Přidej úvodní otázky
Přizpůsob si připomínky a potvrzení
Přidat logo a profil
Vlož odkazy na web a sociální sítě
Vyzkoušej celý proces rezervace
Hlavní body
Přehledné rezervační stránky promění zájem v potvrzené termíny
Transparentnost buduje důvěru a snižuje počet zrušení
Platby přes Stripe ti ušetří čas
Propojené kalendáře zabraňují kolizím
Doodle 1:1, přihlašovací listiny a skupinové ankety rozšiřují tvou nabídku
Začni s lepším plánováním
Když klienti vidí tvé služby, mohou si vybrat termín, zaplatit a připravit se během několika minut, přijdou sebevědomí a včas. Doodle ti pomůže to rychle zařídit díky rezervačním stránkám, možnostem 1:1, přihlašovacím listinám na kurzy a skupinovým anketám pro partnery.
Máš synchronizovaný kalendář napříč službami Google, Microsoft a Apple Calendar – a platby přijímáš přes Stripe.
Jsi připraven zjednodušit si plánování a rozvíjet svou praxi? Vytvoř si svůj Doodle na doodle.com/create-doodle a spusť svou rezervační stránku pro výživového poradce ještě dnes.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021