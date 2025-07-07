Jak organizovat workshopy a kurzy pomocí přihlašovací listiny
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zpráva Americké společnosti pro školení a rozvoj (American Society for Training and Development) z roku 2024 zjistila, že u ručně psaných nebo e-mailových seznamů účastníků zůstává v průměru 7 % míst neobsazených, protože účastníci nikdy nedokončí registraci.
Stejná zpráva uvádí, že programy využívající živé digitální seznamy účastníků inkasují platby v průměru o dva dny dříve. Tato čísla se potvrzují, když pomáhám lektorům s nastavením přihlašovacích listin v Doodle. Jakmile je seznam účastníků online, místa se zaplní rychleji a organizátor ušetří hodiny, které dříve ztrácel tříděním papírů nebo honěním za odpověďmi typu „možná“.
Proč digitální přihlašovací listina mění všechno
Odborníci z Brookings Institution tvrdí, že registrace je prvním bodem budování důvěry. Pokud formulář vypadá neohrabaně, účastníci začnou odpadávat ještě předtím, než se dostanou do učebny. Zpráva OECD z roku 2024 dodává, že zjednodušený proces registrace přímo souvisí s vyšší mírou dokončení kurzů ve čtyřiceti školských systémech. Vytvoř jednu spolehlivou cestu a jediným krokem získáte jména, údaje o časovém pásmu a souhlas s ochranou osobních údajů.
Nepovažuj úspěch za jednorázovou akci, ale za systém. Těchto deset částí je tím, co ho pohání vpřed:
Přihlašovací listiny Doodle, Google Calendar, QR kód, Excel, systém pro správu výuky, platební brána (Stripe), CRM, soulad s GDPR, sledování docházky a složka v cloudovém úložišti pro účtenky. Když tyto části spolu komunikují, celá akce proběhne bez dramatických situací s tabulkami na poslední chvíli.
Pět tipů, jak proměnit prázdný list v kompletní seznam účastníků
1. Přechod od statických formulářů k živému sledování kapacity
Statické soubory PDF tě nemohou upozornit, když se uvolní poslední místo. Vytvoř přihlašovací listinu na Doodle, nastav limit míst a sleduj, jak se kapacita aktualizuje v reálném čase. Nastav si upozornění, které ti pošle e-mail, jakmile se obsazenost dostane na 90 procent. Lektoři z Centra pro výzkum učení a výuky na Michiganské univerzitě zaznamenali 14procentní pokles počtu neúčasti poté, co ruční počítání nahradila živá upozornění na obsazenost.
2. Začlenění platby v okamžiku závazku
Výzkumníci z Brookings Institute spojují potíže s platbami s téměř třetinou případů, kdy se účastníci na workshop nedostaví. Přihlašovací listiny Doodle jsou propojeny se službou Stripe, takže platba za kurz proběhne přímo na téže stránce, kde je uvedeno jméno účastníka. Potvrzení s časovým razítkem se uloží do sdílené cloudové složky, což uspokojí jak finanční týmy, tak auditory zajišťující soulad s GDPR. Odstraň mezeru mezi „Mám zájem“ a „Zaplatil jsem“ a zajistíš si příjmy, než nadšení opadne.
Krok
Ruční metoda
Přihlašovací listiny Doodle
Maximální počet účastníků byl dosažen
Ručně zkontroluj tabulku
Automatické e-mailové upozornění
Vyber platbu
Samostatné faktury
Stripe in-form
Seznam účastníků do LMS
Kopírování a vkládání e-mailů
Export jedním kliknutím
3. Využij QR kódy pro náhodné návštěvníky a ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli
Lidé stále procházejí kolem učebny a rozhodnou se připojit. Vygeneruj QR kód, který odkazuje přímo na živý list, a vyvěs ho na dveře. Článek Edutopie Zvýšení účasti pomocí drobných rozhodnutí uvádí 20procentní nárůst registrací na místě poté, co organizátoři začali používat QR kódy. Protože QR kód odkazuje na tvůj živý seznam, každý, kdo přijde, se ocitne ve stejném seznamu účastníků a v tom samém časovém úseku v kalendáři jako předem zaregistrovaní účastníci.
4. Synchronizuj seznam účastníků se svým systémem pro správu výuky
Ruční zadávání e-mailů do LMS s sebou nese riziko překlepů, které znemožňují resetování hesel. Exportuj seznam účastníků z Doodle do formátu CSV a poté jej importuj do Moodle, Canvas nebo jiného systému pro správu výuky. Zpráva UNESCO Digital Education Readiness Review 2024 odhaduje, že automatizovaný import seznamu účastníků ušetří lektorům dvě hodiny při každém spuštění kurzu. Stačí provést synchronizaci jednou a systém LMS může zasílat odkazy na sylabus a připomenutí termínů bez dalších kliknutí.
Tip pro pokročilé: Pokud tvůj workshop nabízí volitelné workshopy v menších skupinách, vytvoř každý z nich jako samostatný časový slot v rámci stejného formuláře Doodle. Účastníci si vyberou svůj workshop, obdrží osobní pozvánku do Google Calendaru a počty účastníků se automaticky vyrovnají.
5. Poskytuj údaje o účasti zpět zainteresovaným stranám
Po skončení kurzu exportuj záznam o docházce a přeneste jej do CRM systému, jako je například Salesforce. Zpráva IBM Institute for Business Value – Skills Development Outlook 2025 uvádí, že programy, které sdílejí objektivní metriky, zaznamenávají o 40 % více opakovaných rezervací než ty, které nabízejí pouze neformální zpětnou vazbu. Uzavření datového cyklu dokazuje hodnotu a podporuje neustálé zlepšování.
Často kladené otázky
Mohu vytvořit překrývající se události nebo sezení pro stejné místo konání nebo časový úsek? Ano. S Doodle to jde. Na rozdíl od jiných nástrojů, které časový úsek zablokují, jakmile ho použiješ pro konkrétní místo konání, Doodle ti umožňuje vytvářet relace ve stejném čase. Pokud tedy chceš pořádat workshopy na stejném místě nebo znovu použít časový úsek pro jinou skupinu, není to žádný problém. Ty máš vše pod kontrolou, ne tvůj kalendář.
Jak velký může být počet účastníků v bezplatném plánu? Základní plán zvládne až sto odpovědí. Pro větší akce si pořiď vyšší plán s neomezeným počtem účastníků a podrobnějšími statistikami.
Co když někdo trvá na platbě v hotovosti? Přidej do jeho řádku poznámku o ruční platbě. Počet míst zůstane přesný a finanční týmy pak provedou vyúčtování bez dohadů.
Seznam zdrojů
Americká společnost pro školení a rozvoj – 2024 Talent Development Pulse
Brookings Institution – Skrytá administrativní zátěž ve vzdělávání dospělých
OECD – Vzdělávání v kostce 2024
Centrum pro výzkum učení a výuky Michiganské univerzity – Shrnutí pilotního projektu „Live Roster Visibility“ 2023
IBM Institute for Business Value – Skills Development Outlook 2025
Edutopia – Zvýšení účasti pomocí drobných rozhodnutí
Asociace pro rozvoj talentů – Integrace platebních bran do vzdělávacích akcí
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