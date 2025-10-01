Jak najít termíny schůzek, které vyhovují všem
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Najít čas, který skutečně vyhovuje všem , znamenalo dříve e-mailový ping-pong, kalendářový Tetris a trochu štěstí. Existuje lepší způsob.
Pokud má tvůj tým účty Doodle a propojené své oblíbené kalendáře, státní svátky, dovolené a stávající události jsou již automaticky zablokovány. To znamená, že vycházíš z přehledného a realistického přehledu o tom, kdo má skutečně volno – žádné dohady.
Tady je tvůj podrobný návod, jak vybrat termíny schůzek, které vyhovují kalendářům i skutečným lidem – včetně jejich energie, projektů a preferencí.
1. Začni s pevně danými podmínkami (a nech Doodle, ať za tebe udělá tu těžkou práci)
Propojené kalendáře: Díky synchronizaci kalendářů všech uživatelů s Doodle vidíš skutečnou dostupnost (OOO, dovolené, schůzky) bez nutnosti se ptát.
Časová pásma a pracovní doba: Zapni zohlednění časových pásem a nastav pracovní dobu, abys omylem nenaplánoval brainstorming uprostřed noci.
Typ schůzky: Rozhodni se, o co jde (rozhodování, workshop, stavová schůzka, zahájení projektu). Jasná představa o výsledku pomáhá zvolit správnou délku a účastníky.
Tip pro Doodle: Pro skupiny použij skupinovou anketu Doodle a navrhni několik časových termínů, které již zohledňují propojené kalendáře. Pro schůzky 1:1 nebo externí hosty sdílej svou rezervační stránku Doodle , aby si lidé mohli vybrat z termínů, které jste předem schválili.
2. Zahrni „lidské“ proměnné: energii, projekty, preference
Kalendáře ukazují, kdy mají lidé volno, ne kdy jsou ve své nejlepší formě. Zeptej se kolegů (rychlý průzkum nebo anketa v Doodle pomocí vlastních otázek) na:
Energetické typy (chronotypy): Ranní myslitelé, odpolední spolupracovníci, po obědě nic nejde?
Okna s pracovní zátěží: Týden plánování sprintu, závěrečný nápor na konci čtvrtletí, náročné směny v pohotovosti.
Osobní preference: „Žádné schůzky před desátou“, „vyhýbat se pátkům“, „upřednostňuji 25minutové standupy“.
Jak to používat:
Brainstormingové/strategické schůzky → naplánuj je v době hodin, kdy mají hodin, kdy je většina lidí plná energie.
Status/standupy → zařaď do časové úseky s minimálními překážkami hodinách (kratší časové úseky, blízko začátku dne).
Ochrana hluboké práce → respektuj opakující se bloky soustředění a přidej mez kolem schůzek.
Tip od Doodle: Nastav na své stránce pro rezervace časové rezervy na svých rezervačních stránkách a omez denní počet schůzek, abys nerušil soustředění svých kolegů.
3. Navrhni spravedlivá časová okna napříč časovými pásmy
Když se nemůžeš přizpůsobit „zlaté hodině“ všech, rozděl si to spravedlivě:
Vytvoř si dvě nebo tři střídající se okna (např. brzy v EU / střední překrytí / pozdě v USA) a střídejte je týdně nebo měsíčně.
Zaznamenej pořadí , aby všichni věděli, co mohou očekávat.
Zaznamenávej a sdílej poznámky pro všechny, kteří se účastní mimo ideální časy.
Tip od Doodle: Každé čtvrtletí zkopíruj opakující se skupinovou anketu, abys znovu otestoval nejlepší překrytí, zejména v období přechodu na letní a zimní čas.
4. Navrhuj méně, ale kvalitnějších možností
Více možností ≠ rychlejší rozhodnutí. Vyber 3–5 jasných možností, ne 12 nejistých možností.
Ujisti se, že každá možnost zohledňuje pracovní dobu a údaje o spotřebě energie pro většinu členů týmu.
Výchozí doba trvání je 25 nebo 50 minut , aby mezi hovory vznikl prostor na oddech.
Přilož krátký program, aby si lidé mohli posoudit, který termín jim vyhovuje.
Tip od Doodle: Do popisu ankety přidej svůj program; Doodle automaticky převádí časová pásma pro každého hlasujícího a usnadňuje přidávání komentářů, pokud někdo potřebuje drobnou úpravu.
5. Používej „formáty“ schůzek, které odpovídají očekávanému výsledku
Schůzka k rozhodnutí (≤45 min): Předběžné seznámení + jasně určený odpovědný + 1 rozhodnutí, které je třeba učinit.
Workshop (60–90 min): Čas plný energie, připravené nástroje pro spolupráci, spolufacilitátor.
Stav (≤25 min): Nejprve asynchronní aktualizace, živé pouze pro blokující chyby.
Pracovní doba: Zobrazí se okno „Zveřejnit rezervační stránku“; členové týmu si podle potřeby rezervují 10–15minutové termíny.
Tip od Doodle: Tvá rezervační stránka může zobrazovat pouze určité dny/časy (např. „úřední hodiny úterky 13:00–15:00“), zatímco tvůj osobní kalendář zůstane soukromý.
6. Ujisti se, že to vyjde: potvrzení, připomenutí a rychlé změny termínů
Automatické potvrzení vítězný termín z tvého hlasování na Doodle; pozvánky se rozesílají okamžitě.
Připomenutí: Pošli připomínku 24 hodin předem (Doodle to za tebe zařídí).
Pokud se něco změní: Anketu znovu otevři nebo sdílej nový odkaz na rezervační stránku – bez nutnosti e-mailové korespondence.
7. Pravidelně přehodnocuj
Týmy se vyvíjejí. Mění se energetické vzorce, projekty nabývají na intenzitě, mění se časová pásma.
Čtvrtletní kontrola: Opakovaně prováděj ankety o pravidelných schůzkách, abys ověřil, zda termín stále vyhovuje.
Sezónnost: Dávej pozor na letní čas a svátky – Doodle už blokuje termíny, které jsou v kalendářích, ale je dobré si to ještě zkontrolovat.
Rychlá „Karta preferencí týmu“, kterou si můžeš zkopírovat
Každý člen týmu má jiné tempo, omezení a preference. Zaznamenání těchto informací do jednoduché „Karty preferencí týmu“ usnadňuje zapracování nových členů a předchází pozdějším neshodám.
Karta preferencí týmu (příklad):
Položka
Příklad
Časové pásmo
CET
Pracovní doba
9:00–18:00
Okno plné energie
9:00–11:00
Časy, kdy to nejde
15:00–16:00 (vyzvednutí dětí ze školy)
Délka schůzky
25 / 50 min
Focus blocks
Úterý a čtvrtek dopoledne
Dny workshopů
Středa
Tolerance rotace
Brzy/pozdě 1× za měsíc
Díky Doodle je většina z toho již pokryta synchronizací kalendáře. Svátky, dovolená a stávající události jsou automaticky zablokovány – takže tvá „karta preferencí“ přidává lidský rozměr: energii, soustředění a flexibilitu.
Jakmile se synchronizují vaše kalendáře a zaznamenají se preference, máte většinu práce už za sebou. Už si to všechno nemusíte pamatovat v hlavě – o logistiku se postará Doodle.
Přesto si předtím, než klikneš na „odeslat“ v pozvánce na schůzku, zkontroluj následující:
Kontrolní seznam pro plánování:
#
Položka kontrolního seznamu
1
Definované cíle a výsledky
2
Účastníci omezeni na osoby s rozhodovací pravomocí a klíčové spolupracovníky
3
Kalendáře propojené s Doodle (zohledněny svátky a dovolené)
4
Zohledňujeme časová pásma a pracovní dobu
5
Zohledněna spotřeba energie a zatížení projektu
6
Navrhujeme 3–5 vhodných termínů (25/50 minut, rezervy)
7
Stránka s anketou/rezervační stránkou odeslána, připomenutí nastavena
Vyzkoušej to s Doodle
Skupinové ankety pro plánování s více lidmi bez zbytečného dohadování
Rezervační stránka pro individuální schůzky, konzultační hodiny nebo externí hosty
Přihlašovací listina pro akce s více termíny na výběr (např. workshopy, směny, termíny pro dobrovolníky)
Propojení s kalendářem takže svátky, dovolené a schůzky se automaticky zablokují
Inteligentní přizpůsobení časových pásem, časové rezervy, limity a připomenutí pro zajištění soustředění
Máš už dost chaosu při plánování? Propoj své kalendáře, sdílej Doodle a nech, ať se ten nejlepší termín vybere sám.
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