Il modo migliore per festeggiare il Capodanno a Philadelphia

Quando l'orologio si avvicina alla mezzanotte di Capodanno, la vibrante città di Filadelfia, conosciuta come la "Città dell'Amore Fraterno", si anima di festeggiamenti ed emozioni.

Dagli abbaglianti fuochi d'artificio alle tradizioni storiche, Philadelphia offre una miriade di esperienze per celebrare l'arrivo di un nuovo anno.

Oggi esploreremo i modi migliori per festeggiare il nuovo anno a Filadelfia, tra cui eventi popolari, luoghi imperdibili per i fuochi d'artificio e gemme nascoste uniche che renderanno i vostri festeggiamenti davvero memorabili.

L'iconico Ball Drop di Philadelphia

Proprio come la sua famosa controparte di Times Square, anche Philadelphia ha il suo evento di lancio della palla.

Il "Keystone Drop" si svolge allo scoccare della mezzanotte presso la Betsy Ross House. Unitevi alla folla festante nel conto alla rovescia per il nuovo anno, che culmina in uno spettacolare spettacolo di luci e in un'esplosione di coriandoli, che segna l'inizio di un nuovo inizio.

Spettacolari fuochi d'artificio

Per una stravaganza visiva mozzafiato, recatevi sul lungofiume del Delaware, dove gli annuali fuochi d'artificio di Capodanno della SugarHouse illuminano il cielo notturno. Ammirate lo spettacolo abbagliante mentre vibranti esplosioni di colore e luci scintillanti si riflettono sul fiume, creando un'atmosfera magica che vi lascerà a bocca aperta.

Gemme nascoste per avventure fuori dai sentieri battuti

Sebbene le celebrazioni popolari attirino le folle, Philadelphia offre anche gemme nascoste per chi è alla ricerca di esperienze uniche. Fate una passeggiata nell'affascinante quartiere di Manayunk, dove bar e ristoranti accoglienti creano un ambiente intimo per festeggiare il nuovo anno.

Godetevi la musica dal vivo, la cucina deliziosa e un'atmosfera vivace lontano dal trambusto del centro città.

Tradizioni e celebrazioni storiche

Essendo una città ricca di storia, Philadelphia onora le sue tradizioni durante i festeggiamenti per il nuovo anno.

Partecipate alla vivace Mummer's Parade il giorno di Capodanno, dove artisti in costume elaborato sfilano per le strade, mostrando il loro talento, la musica e la danza.

Sperimentate il ricco patrimonio culturale di Filadelfia in prima persona e godetevi la vibrante energia della parata.

Esplorare le attrazioni aperte a Capodanno

Se vi state chiedendo cosa sia aperto a Capodanno a Philadelphia, non temete! Molte attrazioni accolgono i visitatori, permettendovi di continuare a festeggiare ed esplorare la città.

Immergetevi nelle meraviglie artistiche del Philadelphia Museum of Art, fate una piacevole passeggiata nel parco storico dell'Independence National Historical Park o assaporate un delizioso pasto in uno dei rinomati ristoranti della città.

Qualunque cosa si faccia, che si tratti di una festa in casa o di ballare tutta la notte in un club locale, è sempre meglio farlo con gli amici e la famiglia. È qui che entra in gioco Doodle.

Con Sondaggi di gruppo potete trovare un orario per incontrare chiunque in pochi minuti. Basta condividere gli orari in cui si è liberi e le persone votano per decidere cosa fare.

Inoltre, creare un account è totalmente gratuito. Quindi, passate un Capodanno magico a Dallas con le persone a cui tenete di più.