Programmazione per i formatori che gestiscono sessioni dal vivo

Permetti ai clienti di prenotare corsi, workshop e coaching 1:1 con una programmazione intelligente che rispetta il tuo calendario, evita le doppie prenotazioni e protegge i tempi di preparazione.

Fiducioso per i team di formazione delle organizzazioni più importanti

Risparmia ore di amministrazione con una programmazione più intelligente

Lascia che i clienti scelgano gli orari di formazione che corrispondono al tuo calendario utilizzando la tua pagina di prenotazione. Dedica meno tempo alla gestione della logistica e più tempo alla preparazione e alla realizzazione di sessioni di grande impatto.

Coordina coorti e formati di formazione senza alcuno sforzo

Utilizza sondaggi di gruppo, fogli di iscrizione e promemoria automatici per mantenere i partecipanti allineati tra i vari fusi orari. Gestisci coorti, sessioni ibride e corsi ricorrenti senza conflitti di programmazione.

Offri un'esperienza raffinata e professionale

Pagine di prenotazione con marchio, pagamenti integrati con Stripe e conferme automatiche assicurano che le sessioni inizino in orario, che i clienti arrivino preparati e che la formazione si svolga senza intoppi.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Adatto a tutti i formati di formazione

Mantieni la tua agenda libera da conflitti

Sincronizza il calendario di Google, Microsoft Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda i conflitti e mostri la reale disponibilità per le lezioni, il coaching e il tempo di preparazione.

Lascia che i clienti prenotino all'istante

Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti prenotino le sessioni all'istante, ricevano inviti al calendario e paghino tramite Stripe quando richiesto.

Offri un'esperienza professionale ai partecipanti

Personalizza le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i colori e le descrizioni delle sessioni in modo che i partecipanti sappiano esattamente cosa aspettarsi.

Proteggere i dati dei partecipanti e dei clienti

La sincronizzazione privata del calendario, i controlli sulla visibilità dei partecipanti e la protezione dei dati di livello aziendale salvaguardano le informazioni sensibili per la formazione aziendale.

Trova il momento migliore per le sessioni di gruppo

Utilizza i sondaggi di gruppo per programmare corsi di formazione di grandi dimensioni o coorti inter-aziendali. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario migliore per tutti.

Gestisci facilmente workshop e certificazioni

Usa i fogli di iscrizione per creare workshop con limiti di posti e promemoria automatici, ideali per corsi, programmi o certificazioni ricorrenti.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Doodle ha dimezzato la mia amministrazione. I workshop settimanali per 30 persone sono ora facili da programmare.

Marta T.

Formatore aziendale

I clienti prenotano il coaching istantaneamente e pagano in anticipo tramite Stripe. I no-show sono diminuiti e le entrate sono aumentate.

Alex R.

Formatore indipendente

I sondaggi di gruppo hanno permesso di risparmiare ore di lavoro per coordinare gruppi di lavoro divisi per fasce orarie: la partecipazione e il coinvolgimento sono aumentati.

Jenna L.

Facilitatore di workshop

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per i formatori

Guide e modelli per semplificare la programmazione della formazione, ridurre i no-show e far crescere i tuoi programmi con meno amministrazione.

Come programmare una formazione di coorte senza il tira e molla

5 modelli di pagine di prenotazione per sessioni di coaching a pagamento

Ridurre i no-show: promemoria e strategie di pagamento per i formatori

Domande frequenti

I partecipanti possono scegliere le sessioni in base al livello di competenza?

Sì. Usa i fogli di iscrizione per elencare le sessioni, stabilire i limiti di posti e lasciare che i partecipanti scelgano il livello giusto per le loro esigenze.

Quali calendari posso sincronizzare?

Sincronizza il calendario di Google, Microsoft Outlook e Apple. Doodle nasconde i conflitti in modo che la tua disponibilità di formazione sia sempre accurata.

Posso ritirare i dettagli del pagamento e del pre-corso?

Sì. Utilizza Stripe con la tua pagina di prenotazione o 1:1 per raccogliere le tariffe e aggiungere domande personalizzate in modo che i partecipanti arrivino preparati.

Le informazioni dei clienti sono private?

Sì. Doodle utilizza connessioni al calendario sicure e crittografate e mostra solo la tua disponibilità. I dettagli dei partecipanti possono essere nascosti su qualsiasi piano e le impostazioni di privacy avanzate sono disponibili con Doodle Pro e Enterprise.

Posso limitare le prenotazioni o fissare delle scadenze?

Sì. Imposta finestre di prenotazione, scadenze, limiti di posti per le sessioni e promemoria automatici per controllare i programmi e ridurre le modifiche dell'ultimo minuto.

Inizia a programmare la formazione che funziona per te

Disponibile il piano gratuito. Passa a Pro a partire da $6,95/mese per ottenere un marchio personalizzato, pagamenti, iscrizioni illimitate e promemoria.

Non è richiesta la carta di credito.