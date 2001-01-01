Programmazione per i formatori che gestiscono sessioni dal vivo
Fiducioso per i team di formazione delle organizzazioni più importanti
Risparmia ore di amministrazione con una programmazione più intelligente
Lascia che i clienti scelgano gli orari di formazione che corrispondono al tuo calendario utilizzando la tua pagina di prenotazione. Dedica meno tempo alla gestione della logistica e più tempo alla preparazione e alla realizzazione di sessioni di grande impatto.
Coordina coorti e formati di formazione senza alcuno sforzo
Utilizza sondaggi di gruppo, fogli di iscrizione e promemoria automatici per mantenere i partecipanti allineati tra i vari fusi orari. Gestisci coorti, sessioni ibride e corsi ricorrenti senza conflitti di programmazione.
Offri un'esperienza raffinata e professionale
Pagine di prenotazione con marchio, pagamenti integrati con Stripe e conferme automatiche assicurano che le sessioni inizino in orario, che i clienti arrivino preparati e che la formazione si svolga senza intoppi.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Adatto a tutti i formati di formazione
Mantieni la tua agenda libera da conflitti
Sincronizza il calendario di Google, Microsoft Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda i conflitti e mostri la reale disponibilità per le lezioni, il coaching e il tempo di preparazione.
Lascia che i clienti prenotino all'istante
Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti prenotino le sessioni all'istante, ricevano inviti al calendario e paghino tramite Stripe quando richiesto.
Offri un'esperienza professionale ai partecipanti
Personalizza le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i colori e le descrizioni delle sessioni in modo che i partecipanti sappiano esattamente cosa aspettarsi.
Proteggere i dati dei partecipanti e dei clienti
La sincronizzazione privata del calendario, i controlli sulla visibilità dei partecipanti e la protezione dei dati di livello aziendale salvaguardano le informazioni sensibili per la formazione aziendale.
Trova il momento migliore per le sessioni di gruppo
Utilizza i sondaggi di gruppo per programmare corsi di formazione di grandi dimensioni o coorti inter-aziendali. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario migliore per tutti.
Gestisci facilmente workshop e certificazioni
Usa i fogli di iscrizione per creare workshop con limiti di posti e promemoria automatici, ideali per corsi, programmi o certificazioni ricorrenti.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle ha dimezzato la mia amministrazione. I workshop settimanali per 30 persone sono ora facili da programmare.
I clienti prenotano il coaching istantaneamente e pagano in anticipo tramite Stripe. I no-show sono diminuiti e le entrate sono aumentate.
I sondaggi di gruppo hanno permesso di risparmiare ore di lavoro per coordinare gruppi di lavoro divisi per fasce orarie: la partecipazione e il coinvolgimento sono aumentati.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse
per i formatori
Domande frequenti
I partecipanti possono scegliere le sessioni in base al livello di competenza?
Sì. Usa i fogli di iscrizione per elencare le sessioni, stabilire i limiti di posti e lasciare che i partecipanti scelgano il livello giusto per le loro esigenze.
Quali calendari posso sincronizzare?
Sincronizza il calendario di Google, Microsoft Outlook e Apple. Doodle nasconde i conflitti in modo che la tua disponibilità di formazione sia sempre accurata.
Posso ritirare i dettagli del pagamento e del pre-corso?
Sì. Utilizza Stripe con la tua pagina di prenotazione o 1:1 per raccogliere le tariffe e aggiungere domande personalizzate in modo che i partecipanti arrivino preparati.
Le informazioni dei clienti sono private?
Sì. Doodle utilizza connessioni al calendario sicure e crittografate e mostra solo la tua disponibilità. I dettagli dei partecipanti possono essere nascosti su qualsiasi piano e le impostazioni di privacy avanzate sono disponibili con Doodle Pro e Enterprise.
Posso limitare le prenotazioni o fissare delle scadenze?
Sì. Imposta finestre di prenotazione, scadenze, limiti di posti per le sessioni e promemoria automatici per controllare i programmi e ridurre le modifiche dell'ultimo minuto.