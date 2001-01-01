Crea un Doodle

Programmazione per gli architetti - gestione delle riunioni con i clienti

Riduci i tempi di pianificazione per le revisioni dei progetti, le visite in cantiere e le riunioni con i clienti. Condividi un link di prenotazione, sincronizza il tuo calendario, raccogli i pagamenti e tieni sotto controllo le tempistiche del progetto.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per gli studi di architettura e i leader del design

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Risparmia ore sulla programmazione

Permetti ai clienti di prenotare visite in loco, revisioni di progetti e consulenze direttamente sulla tua pagina di prenotazione. Doodle si sincronizza automaticamente con il tuo calendario, in modo che gli orari non disponibili siano nascosti: niente più tira e molla o doppie prenotazioni.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordina facilmente persone e progetti

Condividi le pagine di prenotazione ospitate in comune e usa i sondaggi di gruppo per trovare l'orario migliore per le riunioni degli stakeholder, i check-in degli appaltatori o le passeggiate in cantiere di più parti, il tutto senza interminabili catene di e-mail.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Proteggi il tempo fatturabile e rimani professionale

Raccogli i pagamenti con Stripe, aggiungi il tuo logo e i tuoi colori e invia promemoria automatici con Doodle. Riduci i no-show, mantieni la tua agenda e dai un'immagine coerente e professionale a ogni cliente.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Realizzato per ogni tipo di riunione di architetti

Tieni sincronizzati i tuoi calendari

Collega Google, Outlook o Apple Calendar per bloccare automaticamente gli orari di lavoro. Mantieni allineati i calendari del progetto, del sito e della persona per evitare di fare doppi appuntamenti durante le riunioni più importanti.

Lascia che i clienti prenotino all'istante

Offri la disponibilità in tempo reale con una pagina di prenotazione o con slot 1:1. I clienti possono prenotare consulenze o visite in loco in pochi secondi, con buffer per i tempi di viaggio e di preparazione.

Mostra il marchio professionale del tuo studio

Personalizza le pagine di prenotazione con il logo, i colori e le descrizioni delle sessioni del tuo studio. Elenca i servizi come le chiamate di scoperta, le revisioni schematiche o i sopralluoghi in modo che i clienti sappiano cosa aspettarsi.

Proteggere i dati del progetto e del cliente

Doodle offre una sicurezza di livello aziendale per salvaguardare le informazioni sensibili. Controlla la visibilità del calendario, nascondi i dettagli dei partecipanti e resta conforme ai requisiti di privacy dell'azienda.

Trova il momento migliore per ogni squadra

Usa i sondaggi di gruppo per coordinare le revisioni della pianificazione, i check-in degli appaltatori o le sessioni di più aziende. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.

Ospita facilmente sessioni in loco

Usa i fogli di iscrizione per i workshop, le visite ai modelli o le visite guidate. Imposta un limite di posti, crea sessioni e lascia che i partecipanti scelgano il loro posto migliore.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle ha dimezzato il mio tempo di amministrazione. I clienti prenotano le visite in loco senza dover inviare e-mail e il mio calendario rimane pulito per concentrarsi sul lavoro di progettazione.

ER

Elena R.

Architetto principale

Grazie alle pagine di prenotazione con marchio e ai promemoria automatici, le riunioni iniziano puntualmente e i no-show sono diminuiti in tutti i progetti.

ML

Marc L.

Project Manager, Studio di design

I sondaggi di gruppo hanno aiutato ad allineare gli stakeholder di tutte le aziende per una revisione della pianificazione senza soluzione di continuità, che prima richiedeva settimane per essere programmata.

SK

Sofia K.

Architetto di progetto senior

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Domande frequenti

I clienti possono prenotare direttamente le visite in loco?

Sì. Usa la pagina di prenotazione per mostrare solo gli orari disponibili e imposta dei buffer per gli spostamenti e la preparazione in modo che le visite in loco si sincronizzino con il tuo calendario.

Quali calendari si integrano con Doodle?

Doodle collega Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar e Apple Calendar in modo che la tua disponibilità sia accurata in tutti i progetti.

Posso riscuotere onorari per consulenze o visite in loco?

Sì. Utilizza Stripe sulla pagina di prenotazione o 1:1 per raccogliere i depositi o il pagamento completo quando i clienti fissano gli appuntamenti.

Le informazioni del cliente e del progetto sono sicure?

Sì. Doodle offre sicurezza a livello aziendale, controlli sulla privacy e opzioni per nascondere i dettagli dei partecipanti per proteggere i dati sensibili del progetto.

Posso offrire diversi tipi di sessione e limiti?

Sì. Crea più pagine di prenotazione per diversi servizi e usa i fogli di iscrizione per gestire le sessioni con posti limitati.

Inizia a programmare in modo più intelligente per il tuo studio di architettura

Disponibile il piano gratuito. Passa a Doodle Pro a partire da $6,95/mo per ottenere un marchio personalizzato, promemoria automatici e pagamenti con Stripe.

Non è richiesta la carta di credito.