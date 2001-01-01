Programmazione per gli architetti - gestione delle riunioni con i clienti
Fiducioso per gli studi di architettura e i leader del design
Risparmia ore sulla programmazione
Permetti ai clienti di prenotare visite in loco, revisioni di progetti e consulenze direttamente sulla tua pagina di prenotazione. Doodle si sincronizza automaticamente con il tuo calendario, in modo che gli orari non disponibili siano nascosti: niente più tira e molla o doppie prenotazioni.
Coordina facilmente persone e progetti
Condividi le pagine di prenotazione ospitate in comune e usa i sondaggi di gruppo per trovare l'orario migliore per le riunioni degli stakeholder, i check-in degli appaltatori o le passeggiate in cantiere di più parti, il tutto senza interminabili catene di e-mail.
Proteggi il tempo fatturabile e rimani professionale
Raccogli i pagamenti con Stripe, aggiungi il tuo logo e i tuoi colori e invia promemoria automatici con Doodle. Riduci i no-show, mantieni la tua agenda e dai un'immagine coerente e professionale a ogni cliente.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Realizzato per ogni tipo di riunione di architetti
Tieni sincronizzati i tuoi calendari
Collega Google, Outlook o Apple Calendar per bloccare automaticamente gli orari di lavoro. Mantieni allineati i calendari del progetto, del sito e della persona per evitare di fare doppi appuntamenti durante le riunioni più importanti.
Lascia che i clienti prenotino all'istante
Offri la disponibilità in tempo reale con una pagina di prenotazione o con slot 1:1. I clienti possono prenotare consulenze o visite in loco in pochi secondi, con buffer per i tempi di viaggio e di preparazione.
Mostra il marchio professionale del tuo studio
Personalizza le pagine di prenotazione con il logo, i colori e le descrizioni delle sessioni del tuo studio. Elenca i servizi come le chiamate di scoperta, le revisioni schematiche o i sopralluoghi in modo che i clienti sappiano cosa aspettarsi.
Proteggere i dati del progetto e del cliente
Doodle offre una sicurezza di livello aziendale per salvaguardare le informazioni sensibili. Controlla la visibilità del calendario, nascondi i dettagli dei partecipanti e resta conforme ai requisiti di privacy dell'azienda.
Trova il momento migliore per ogni squadra
Usa i sondaggi di gruppo per coordinare le revisioni della pianificazione, i check-in degli appaltatori o le sessioni di più aziende. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.
Ospita facilmente sessioni in loco
Usa i fogli di iscrizione per i workshop, le visite ai modelli o le visite guidate. Imposta un limite di posti, crea sessioni e lascia che i partecipanti scelgano il loro posto migliore.
Tieni sincronizzati i tuoi calendari
Collega Google, Outlook o Apple Calendar per bloccare automaticamente gli orari di lavoro. Mantieni allineati i calendari del progetto, del sito e della persona per evitare di fare doppi appuntamenti durante le riunioni più importanti.
Lascia che i clienti prenotino all'istante
Offri la disponibilità in tempo reale con una pagina di prenotazione o con slot 1:1. I clienti possono prenotare consulenze o visite in loco in pochi secondi, con buffer per i tempi di viaggio e di preparazione.
Mostra il marchio professionale del tuo studio
Personalizza le pagine di prenotazione con il logo, i colori e le descrizioni delle sessioni del tuo studio. Elenca i servizi come le chiamate di scoperta, le revisioni schematiche o i sopralluoghi in modo che i clienti sappiano cosa aspettarsi.
Proteggere i dati del progetto e del cliente
Doodle offre una sicurezza di livello aziendale per salvaguardare le informazioni sensibili. Controlla la visibilità del calendario, nascondi i dettagli dei partecipanti e resta conforme ai requisiti di privacy dell'azienda.
Trova il momento migliore per ogni squadra
Usa i sondaggi di gruppo per coordinare le revisioni della pianificazione, i check-in degli appaltatori o le sessioni di più aziende. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.
Ospita facilmente sessioni in loco
Usa i fogli di iscrizione per i workshop, le visite ai modelli o le visite guidate. Imposta un limite di posti, crea sessioni e lascia che i partecipanti scelgano il loro posto migliore.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle ha dimezzato il mio tempo di amministrazione. I clienti prenotano le visite in loco senza dover inviare e-mail e il mio calendario rimane pulito per concentrarsi sul lavoro di progettazione.
Grazie alle pagine di prenotazione con marchio e ai promemoria automatici, le riunioni iniziano puntualmente e i no-show sono diminuiti in tutti i progetti.
I sondaggi di gruppo hanno aiutato ad allineare gli stakeholder di tutte le aziende per una revisione della pianificazione senza soluzione di continuità, che prima richiedeva settimane per essere programmata.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse
per gli architetti
Domande frequenti
I clienti possono prenotare direttamente le visite in loco?
Sì. Usa la pagina di prenotazione per mostrare solo gli orari disponibili e imposta dei buffer per gli spostamenti e la preparazione in modo che le visite in loco si sincronizzino con il tuo calendario.
Quali calendari si integrano con Doodle?
Doodle collega Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar e Apple Calendar in modo che la tua disponibilità sia accurata in tutti i progetti.
Posso riscuotere onorari per consulenze o visite in loco?
Sì. Utilizza Stripe sulla pagina di prenotazione o 1:1 per raccogliere i depositi o il pagamento completo quando i clienti fissano gli appuntamenti.
Le informazioni del cliente e del progetto sono sicure?
Sì. Doodle offre sicurezza a livello aziendale, controlli sulla privacy e opzioni per nascondere i dettagli dei partecipanti per proteggere i dati sensibili del progetto.
Posso offrire diversi tipi di sessione e limiti?
Sì. Crea più pagine di prenotazione per diversi servizi e usa i fogli di iscrizione per gestire le sessioni con posti limitati.