Crea un Doodle

Programmazione costruita per le agenzie e il lavoro dei clienti

Semplifica la programmazione, evita le doppie prenotazioni e risparmia tempo per la strategia. I clienti possono prenotare direttamente sul tuo calendario, mentre i promemoria automatici mantengono tutto sotto controllo.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducia da parte delle migliori agenzie e dei team creativi

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Risparmia le ore fatturabili con la programmazione automatizzata

Lascia che i clienti prenotino le riunioni in pochi secondi utilizzando la tua pagina di prenotazione. I calendari sincronizzati evitano i conflitti, in modo che il tuo team si concentri sulla strategia, sull'esecuzione creativa e sui risultati, non sulla logistica della programmazione.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordina il lavoro complesso dei clienti senza sforzo

Utilizza pagine di prenotazione condivise e calendari collegati per garantire che lo specialista giusto sia prenotato al primo colpo. Semplifica i passaggi di consegne tra i team e fai in modo che i progetti si svolgano senza intoppi dall'inizio alla fine.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Offrire un'esperienza professionale ai clienti

Le pagine di prenotazione con marchio, le conferme automatiche e la riscossione dei pagamenti al momento della prenotazione proteggono i tuoi ricavi e riducono i no-show. Ogni interazione con il cliente è curata e affidabile.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Realizzato per le riunioni di agenzia e i flussi di lavoro dei clienti

Tieni i calendari allineati

Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda automaticamente gli orari di lavoro e mostri solo la disponibilità reale per le riunioni con i clienti e la pianificazione interna.

Lascia che i clienti prenotino all'istante

Condividi pagine di prenotazione o link 1:1 con disponibilità in tempo reale. Evita le doppie prenotazioni, aggiungi buffer e lascia che i clienti scelgano l'orario dell'incontro senza dover fare avanti e indietro.

Mostra il marchio della tua agenzia

Personalizza le tue pagine di prenotazione con il logo, i colori e le descrizioni della tua agenzia per le chiamate di scoperta, le sessioni di scoping e le revisioni creative.

Proteggere la privacy del cliente e del team

Le connessioni sicure al calendario di Doodle mantengono la disponibilità privata. Le opzioni di privacy di livello aziendale, i dettagli nascosti dei partecipanti e i controlli GDPR-friendly salvaguardano i tuoi dati.

Trova il momento migliore per i grandi progetti

Usa i sondaggi di gruppo per pianificare workshop, analisi degli stakeholder o prove di pitch. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario che va bene per tutti.

Esegui sessioni senza il caos

Usa i fogli di iscrizione per gestire corsi di formazione, workshop o sessioni con i clienti. Crea slot con limiti di capienza, tieni traccia delle presenze ed elimina il coordinamento delle e-mail.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle ha dimezzato i tempi di programmazione e ha eliminato gli scontri dell'ultimo minuto.

MR

Maria R.

Account Director, Agenzia Boutique

Come responsabile della produzione, sincronizzo i calendari e raccolgo i depositi al momento della prenotazione. Non c'è più bisogno di rincorrere le fatture.

RM

Roberto M.

Responsabile di produzione

Il nostro team creativo ha ritrovato la concentrazione: le riunioni sono organizzate e le note di preparazione arrivano automaticamente.

MA

Mario A.

Direttore creativo

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse dell'Agenzia e guide

Consigli pratici sulla programmazione delle agenzie, sui modelli di riunione e sui flussi di lavoro del calendario per trasformare le riunioni in risultati fatturabili. Contenuti freschi per migliorare i processi dei clienti.

A group of professionals collaborating in an agency.

Come rendere più semplice la programmazione delle agenzie e vincere più pitch

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

5 modelli di riunione per le chiamate ai clienti e le revisioni creative

Overhead view of four diverse professionals around a table covered in strategy documents, charts, and a laptop. They are actively working and discussing.

Raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione: strategie di prezzo per le agenzie

Domande frequenti

Posso evitare che i clienti prenotino in orari scomodi?

Sì. Imposta gli orari di lavoro, aggiungi orari cuscinetto e crea scadenze per le prenotazioni in modo che i clienti fissino i loro appuntamenti entro le finestre che preferisci e il tuo calendario rimanga sano.

Quali calendari e piattaforme di conferenza si integrano con Doodle?

Doodle sincronizza Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar e Apple Calendar e supporta le conferenze di Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco.

Possono essere disponibili più membri del team in una pagina di prenotazione?

Sì, fino a due. Con le Pagine di prenotazione in co-hosting, puoi collegare due calendari in modo che i clienti possano prenotare un orario che vada bene per entrambi gli host: l'ideale per riunioni congiunte, co-presentazioni o sessioni in coppia.

Quanto sono sicuri i dati del calendario?

Le connessioni al calendario sono sicure e solo la tua disponibilità viene letta: Doodle non memorizza mai i contenuti degli eventi. Tutti i piani utilizzano connessioni crittografate e un design orientato alla privacy, mentre i piani Pro ed Enterprise includono controlli avanzati per la gestione dei dati e del team.

Posso raccogliere i pagamenti e le informazioni dei clienti al momento della prenotazione?

Sì. Usa Stripe per raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione, aggiungere domande personalizzate alle pagine di prenotazione, impostare promemoria automatici e proteggere il tempo fatturabile.

Trasforma le prenotazioni in tempo fatturabile

Doodle Pro a partire da $6,95/utente/mese: prenotazione, branding e pagamenti automatizzati per mantenere la produttività della tua agenzia.

Non è richiesta la carta di credito.