Crea un Doodle

Software di programmazione per commercialisti

Permetti ai clienti di autoprogrammare le revisioni e le consulenze fiscali. Smetti di inviare e-mail, proteggi le ore fatturabili e mantieni il tuo calendario preciso per gli incontri con i clienti.

Crea un Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per le società di contabilità e i team finanziari

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Riduci i tempi di amministrazione, proteggi le ore fatturabili

Permetti ai clienti di prenotare consulenze fiscali, revisioni trimestrali e controlli contabili in pochi secondi. Doodle si sincronizza automaticamente con il tuo calendario, dandoti più tempo per il lavoro dei clienti e meno per la coordinazione.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Sii preciso, non fare mai una doppia prenotazione

Collega il calendario di Google, Outlook o Apple per bloccare automaticamente gli orari di lavoro ed evitare sovrapposizioni. La tua disponibilità rimane sempre aggiornata per le riunioni con i clienti, le revisioni e le scadenze dei documenti.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Un'esperienza professionale che crea fiducia

Le pagine di prenotazione con marchio, le trattenute tramite Stripe e i promemoria automatici aiutano i clienti ad arrivare preparati. Rimani professionale, proteggi le entrate e tieni al sicuro il tuo tempo fatturabile.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Realizzato per ogni riunione di commercialisti

Sincronizza automaticamente il tuo calendario

Collega Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar per bloccare automaticamente gli appuntamenti dei clienti, evitare conflitti e mostrare solo la vera disponibilità.

Lascia che i clienti prenotino in tempo reale

Condividi la tua pagina di prenotazione per far sì che i clienti prenotino immediatamente gli orari che hai a disposizione. Imposta sessioni di durata predefinita per consulenze, revisioni o chiamate fiscali.

Mostra il marchio della tua azienda

Aggiungi il logo, i colori e le istruzioni del tuo studio alla tua pagina di prenotazione per un'esperienza di prenotazione raffinata e coerente che rispecchi il tuo processo di gestione dei clienti.

Proteggi i dati dei clienti

Doodle offre protezione a livello aziendale, connessioni crittografate e conformità al GDPR. Nasconde i dettagli dei partecipanti e salvaguarda le informazioni dei clienti.

Trova il momento migliore per i team

Usa i sondaggi di gruppo per programmare riunioni del personale, workshop con i clienti o gruppi di consulenza. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.

Gestisci le sessioni dei clienti senza fogli di calcolo

Usa i fogli di iscrizione per ospitare cliniche fiscali, workshop per i clienti o sessioni di formazione. Imposta i limiti di posti e raccogli i dati dei partecipanti per organizzare al meglio le sessioni.

Sincronizza automaticamente il tuo calendario

Collega Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar per bloccare automaticamente gli appuntamenti dei clienti, evitare conflitti e mostrare solo la vera disponibilità.

Lascia che i clienti prenotino in tempo reale

Condividi la tua pagina di prenotazione per far sì che i clienti prenotino immediatamente gli orari che hai a disposizione. Imposta sessioni di durata predefinita per consulenze, revisioni o chiamate fiscali.

Mostra il marchio della tua azienda

Aggiungi il logo, i colori e le istruzioni del tuo studio alla tua pagina di prenotazione per un'esperienza di prenotazione raffinata e coerente che rispecchi il tuo processo di gestione dei clienti.

Proteggi i dati dei clienti

Doodle offre protezione a livello aziendale, connessioni crittografate e conformità al GDPR. Nasconde i dettagli dei partecipanti e salvaguarda le informazioni dei clienti.

Trova il momento migliore per i team

Usa i sondaggi di gruppo per programmare riunioni del personale, workshop con i clienti o gruppi di consulenza. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.

Gestisci le sessioni dei clienti senza fogli di calcolo

Usa i fogli di iscrizione per ospitare cliniche fiscali, workshop per i clienti o sessioni di formazione. Imposta i limiti di posti e raccogli i dati dei partecipanti per organizzare al meglio le sessioni.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle mi ha fatto risparmiare sei ore alla settimana. I clienti prenotano gli appuntamenti fiscali senza dover inviare e-mail e il mio calendario non si sovrappone mai.

ER

Emma R.

Commercialista (CPA)

Le pagine di prenotazione permettono ai clienti di pagare le quote al momento della prenotazione. Non dovrai più rincorrere le fatture e non dovrai più presentarti.

LB

Luca B.

Consulente contabile

I sondaggi di gruppo hanno reso indolore la programmazione del nostro workshop trimestrale per i clienti: tutti si sono presentati preparati.

SM

Sophie M.

Consulente fiscale

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per commercialisti

Guide pratiche e liste di controllo per facilitare la programmazione dei clienti, migliorare la gestione del tempo e ottenere il massimo dalle integrazioni di calendario di Doodle.

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Come i commercialisti risparmiano tempo con la programmazione online

Crea una pagina di prenotazione con il tuo marchio per il tuo studio.

Two women are standing and talking on microphones in a workshop or seminar. One is asking questions to the moderator.

Ridurre i no-show: promemoria e pagamenti per gli incontri con i clienti

Domande frequenti

Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire i codici fiscali, i documenti necessari o le note di impegno prima degli incontri.

Quali calendari posso collegare?

Collega Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar e Apple Calendar. Doodle blocca automaticamente gli orari di lavoro in modo che il tuo calendario sia preciso e le riunioni non si sovrappongano.

Posso riscuotere pagamenti o acconti?

Sì. Utilizza l'integrazione con Stripe per raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione di un consulto o di un appuntamento e ridurre i no-show.

Quanto sono sicuri i dati dei clienti?

Doodle offre sicurezza dei dati a livello aziendale, connessioni sicure al calendario, opzioni GDPR e funzioni come la possibilità di nascondere i dettagli dei partecipanti per proteggere la riservatezza dei clienti.

Posso controllare le regole di prenotazione?

Sì. Imposta finestre di prenotazione, scadenze, tipi di sessione e promemoria automatici in modo che i clienti prenotino quando vuoi e arrivino preparati.

Più tempo per i clienti, meno tempo per la programmazione

Inizia gratuitamente oppure acquista Doodle Pro a partire da $6,95/mese per avere pagine personalizzate, pagamenti e automazioni avanzate.

Non è richiesta la carta di credito.