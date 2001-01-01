Software di programmazione per commercialisti
Fiducioso per le società di contabilità e i team finanziari
Riduci i tempi di amministrazione, proteggi le ore fatturabili
Permetti ai clienti di prenotare consulenze fiscali, revisioni trimestrali e controlli contabili in pochi secondi. Doodle si sincronizza automaticamente con il tuo calendario, dandoti più tempo per il lavoro dei clienti e meno per la coordinazione.
Sii preciso, non fare mai una doppia prenotazione
Collega il calendario di Google, Outlook o Apple per bloccare automaticamente gli orari di lavoro ed evitare sovrapposizioni. La tua disponibilità rimane sempre aggiornata per le riunioni con i clienti, le revisioni e le scadenze dei documenti.
Un'esperienza professionale che crea fiducia
Le pagine di prenotazione con marchio, le trattenute tramite Stripe e i promemoria automatici aiutano i clienti ad arrivare preparati. Rimani professionale, proteggi le entrate e tieni al sicuro il tuo tempo fatturabile.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Realizzato per ogni riunione di commercialisti
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar per bloccare automaticamente gli appuntamenti dei clienti, evitare conflitti e mostrare solo la vera disponibilità.
Lascia che i clienti prenotino in tempo reale
Condividi la tua pagina di prenotazione per far sì che i clienti prenotino immediatamente gli orari che hai a disposizione. Imposta sessioni di durata predefinita per consulenze, revisioni o chiamate fiscali.
Mostra il marchio della tua azienda
Aggiungi il logo, i colori e le istruzioni del tuo studio alla tua pagina di prenotazione per un'esperienza di prenotazione raffinata e coerente che rispecchi il tuo processo di gestione dei clienti.
Proteggi i dati dei clienti
Doodle offre protezione a livello aziendale, connessioni crittografate e conformità al GDPR. Nasconde i dettagli dei partecipanti e salvaguarda le informazioni dei clienti.
Trova il momento migliore per i team
Usa i sondaggi di gruppo per programmare riunioni del personale, workshop con i clienti o gruppi di consulenza. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.
Gestisci le sessioni dei clienti senza fogli di calcolo
Usa i fogli di iscrizione per ospitare cliniche fiscali, workshop per i clienti o sessioni di formazione. Imposta i limiti di posti e raccogli i dati dei partecipanti per organizzare al meglio le sessioni.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle mi ha fatto risparmiare sei ore alla settimana. I clienti prenotano gli appuntamenti fiscali senza dover inviare e-mail e il mio calendario non si sovrappone mai.
Le pagine di prenotazione permettono ai clienti di pagare le quote al momento della prenotazione. Non dovrai più rincorrere le fatture e non dovrai più presentarti.
I sondaggi di gruppo hanno reso indolore la programmazione del nostro workshop trimestrale per i clienti: tutti si sono presentati preparati.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per
commercialisti
Domande frequenti
Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire i codici fiscali, i documenti necessari o le note di impegno prima degli incontri.
Quali calendari posso collegare?
Collega Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar e Apple Calendar. Doodle blocca automaticamente gli orari di lavoro in modo che il tuo calendario sia preciso e le riunioni non si sovrappongano.
Posso riscuotere pagamenti o acconti?
Sì. Utilizza l'integrazione con Stripe per raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione di un consulto o di un appuntamento e ridurre i no-show.
Quanto sono sicuri i dati dei clienti?
Doodle offre sicurezza dei dati a livello aziendale, connessioni sicure al calendario, opzioni GDPR e funzioni come la possibilità di nascondere i dettagli dei partecipanti per proteggere la riservatezza dei clienti.
Posso controllare le regole di prenotazione?
Sì. Imposta finestre di prenotazione, scadenze, tipi di sessione e promemoria automatici in modo che i clienti prenotino quando vuoi e arrivino preparati.