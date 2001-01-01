Pianificazione sicura per terapisti e consulenti
Fiducia da parte di organizzazioni leader nel settore del benessere e dell'assistenza sanitaria
Riempi la tua agenda senza dover fare il filo alle telefonate
Condividi una pagina di prenotazione, permetti ai clienti di auto-prenotare o riprogrammare e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Google Meet o Teams a ogni sessione di terapia.
Coordinare sessioni 1:1, di coppia, familiari e di supervisione con un unico strumento
La disponibilità in tempo reale, i buffer e il rilevamento del fuso orario mantengono allineati il tuo calendario e gli impegni dei clienti.
Offri un'esperienza di prenotazione raffinata e professionale
Il branding personalizzato, le e-mail di conferma e i pagamenti tramite Stripe creano fiducia, mentre la prevenzione delle doppie prenotazioni rende le sessioni affidabili.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Pensato per il tuo modo di assistere i clienti
Collega i calendari di Google, Outlook o Apple
Sincronizza automaticamente la tua agenda. Blocca le ore personali, evita le doppie prenotazioni e lancia i link a Zoom, Google Meet, Teams o Webex per ogni prenotazione.
Condividi le pagine di prenotazione o i link 1:1
Lascia che i clienti scelgano gli orari più adatti al tuo carico di lavoro. Aggiungi dei buffer per le note, offri slot settimanali ricorrenti e permetti di prenotare prima gli appuntamenti urgenti.
Marca le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il nome, il logo e i colori del tuo studio. Includi delle domande di ammissione per conoscere gli obiettivi o le preferenze, in modo che ogni sessione inizi in modo preparato e personale.
Mantieni la privacy e la sicurezza dei dati dei clienti
Solo la disponibilità è condivisa. Doodle è conforme a GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3, con accesso basato su permessi per il tuo team.
Usa i sondaggi di gruppo per programmare la supervisione o la revisione dei casi.
Invita fino a 1000 partecipanti, raccogli le disponibilità e blocca l'orario migliore senza lunghe catene di e-mail.
Pubblica i fogli di iscrizione per le sessioni di gruppo
Elenca le sessioni di terapia, workshop o psicoeducazione. Limita i posti, raccogli le informazioni sui partecipanti e tieni traccia delle iscrizioni da un unico cruscotto.
I clienti si prenotano da soli, i promemoria hanno dimezzato i miei no-show e i buffer proteggono il mio tempo dedicato agli appunti.
I sondaggi di gruppo rendono indolore la programmazione della supervisione. Un link, 12 medici e il gioco è fatto.
I pagamenti con Stripe al momento della prenotazione riducono le cancellazioni dell'ultimo minuto e proteggono il mio calendario.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
I nuovi clienti possono condividere le informazioni sull'assunzione al momento della prenotazione?
Sì. Aggiungi domande personalizzate su obiettivi, preferenze o dettagli assicurativi per iniziare ogni sessione preparato.
Doodle si sincronizza con i miei calendari e strumenti video?
Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Google Meet, Teams o Webex.
Posso offrire slot di terapia settimanali o bisettimanali?
Sì. Imposta la disponibilità ricorrente per le sessioni 1:1, di coppia o di famiglia in modo che i clienti prenotino orari costanti.
I dati dei clienti sono sicuri e privati?
Sì. Solo la tua disponibilità è visibile. Le risposte e i dettagli del calendario personale rimangono privati. Doodle soddisfa le norme GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.
Quanto è flessibile la programmazione?
Permetti di riprogrammare, imposta buffer, limita i partecipanti, richiedi il pagamento al momento della prenotazione con Stripe e controlla i tempi di consegna e le finestre di cancellazione.