Pianificazione sicura per terapisti e consulenti

Smetti di fare avanti e indietro. Permetti ai clienti di prenotare online, ricevi promemoria automatici, proteggi i confini del tuo calendario e aggiungi link a Zoom o Teams per ogni sessione.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducia da parte di organizzazioni leader nel settore del benessere e dell'assistenza sanitaria

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children's Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Riempi la tua agenda senza dover fare il filo alle telefonate

Condividi una pagina di prenotazione, permetti ai clienti di auto-prenotare o riprogrammare e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Google Meet o Teams a ogni sessione di terapia.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Coordinare sessioni 1:1, di coppia, familiari e di supervisione con un unico strumento

La disponibilità in tempo reale, i buffer e il rilevamento del fuso orario mantengono allineati il tuo calendario e gli impegni dei clienti.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Offri un'esperienza di prenotazione raffinata e professionale

Il branding personalizzato, le e-mail di conferma e i pagamenti tramite Stripe creano fiducia, mentre la prevenzione delle doppie prenotazioni rende le sessioni affidabili.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Pensato per il tuo modo di assistere i clienti

Collega i calendari di Google, Outlook o Apple

Sincronizza automaticamente la tua agenda. Blocca le ore personali, evita le doppie prenotazioni e lancia i link a Zoom, Google Meet, Teams o Webex per ogni prenotazione.

Condividi le pagine di prenotazione o i link 1:1

Lascia che i clienti scelgano gli orari più adatti al tuo carico di lavoro. Aggiungi dei buffer per le note, offri slot settimanali ricorrenti e permetti di prenotare prima gli appuntamenti urgenti.

Marca le tue pagine di prenotazione

Aggiungi il nome, il logo e i colori del tuo studio. Includi delle domande di ammissione per conoscere gli obiettivi o le preferenze, in modo che ogni sessione inizi in modo preparato e personale.

Mantieni la privacy e la sicurezza dei dati dei clienti

Solo la disponibilità è condivisa. Doodle è conforme a GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3, con accesso basato su permessi per il tuo team.

Usa i sondaggi di gruppo per programmare la supervisione o la revisione dei casi.

Invita fino a 1000 partecipanti, raccogli le disponibilità e blocca l'orario migliore senza lunghe catene di e-mail.

Pubblica i fogli di iscrizione per le sessioni di gruppo

Elenca le sessioni di terapia, workshop o psicoeducazione. Limita i posti, raccogli le informazioni sui partecipanti e tieni traccia delle iscrizioni da un unico cruscotto.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

I clienti si prenotano da soli, i promemoria hanno dimezzato i miei no-show e i buffer proteggono il mio tempo dedicato agli appunti.

JM

Jenna M.

LCSW

I sondaggi di gruppo rendono indolore la programmazione della supervisione. Un link, 12 medici e il gioco è fatto.

RT

Rafael T.

LMFT

I pagamenti con Stripe al momento della prenotazione riducono le cancellazioni dell'ultimo minuto e proteggono il mio calendario.

PS

Priya S.

Psicologo Counseling

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per la crescita il tuo studio

Suggerimenti per ottimizzare la programmazione, proteggere il tuo calendario e rafforzare le relazioni con i clienti.

Therapist and client in a calm, warm office

Come i terapisti riducono i no-show con promemoria e buffer

Therapist speaking with a client in a calm office with plants and natural light

Stabilisci dei limiti salutari nel calendario senza danneggiare l'assistenza ai clienti

Group therapy healthcare

Esegui terapie di gruppo e workshop con fogli di iscrizione

Domande frequenti

I nuovi clienti possono condividere le informazioni sull'assunzione al momento della prenotazione?

Sì. Aggiungi domande personalizzate su obiettivi, preferenze o dettagli assicurativi per iniziare ogni sessione preparato.

Doodle si sincronizza con i miei calendari e strumenti video?

Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Google Meet, Teams o Webex.

Posso offrire slot di terapia settimanali o bisettimanali?

Sì. Imposta la disponibilità ricorrente per le sessioni 1:1, di coppia o di famiglia in modo che i clienti prenotino orari costanti.

I dati dei clienti sono sicuri e privati?

Sì. Solo la tua disponibilità è visibile. Le risposte e i dettagli del calendario personale rimangono privati. Doodle soddisfa le norme GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.

Quanto è flessibile la programmazione?

Permetti di riprogrammare, imposta buffer, limita i partecipanti, richiedi il pagamento al momento della prenotazione con Stripe e controlla i tempi di consegna e le finestre di cancellazione.

Offri ai clienti un modo semplice per prenotare e di attenersi alla cura

Inizia gratuitamente e risparmia ore ogni settimana grazie alla programmazione automatica, ai promemoria e ai pagamenti.

Non è richiesta la carta di credito.