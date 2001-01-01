Programmazione per gli istruttori di corsi di gruppo che riempiono i posti
Fiducioso per le organizzazioni del benessere e gli istruttori di salute di tutto il mondo
Gestisci i tuoi impegni senza sforzo
Pubblica le tue lezioni una volta sola e lascia che i clienti si auto-prenotino, riprogrammino o scelgano un altro orario. I buffer intelligenti e la prevenzione delle doppie prenotazioni proteggono il tuo tempo di preparazione e di pulizia.
Semplificare il coordinamento tra classi e team
Gestisci più tipi di lezioni, studi e riunioni in un unico posto. Usa i sondaggi di gruppo per allineare i coistruttori, scegliere gli orari in base alla domanda e rilevare automaticamente i fusi orari per le sessioni virtuali.
Offri un'esperienza raffinata e professionale
Le conferme via e-mail, i promemoria e gli inviti sul calendario riducono i no-show. Il marchio personalizzato, i pagamenti e le istruzioni chiare rendono ogni interazione perfetta e affidabile.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Pensato per tutti i modi di condurre una classe
Sincronizza i calendari e rimani senza conflitti
Collega i calendari Google, Microsoft o Apple per mostrare la disponibilità in tempo reale negli studi e nella teleassistenza. Doodle blocca i conflitti, aggiunge buffer e prenota automaticamente i collegamenti a Zoom, Teams, Meet o Webex.
Lascia che i clienti prenotino immediatamente online
Condividi una pagina di prenotazione per consulenze e visite guidate. I clienti vedono le aperture in tempo reale, prenotano in pochi secondi e ricevono conferme o link per la riprogrammazione, mentre tu controlli la capacità e gli orari di chiusura.
Marca ogni classe a modo tuo
Aggiungi il tuo logo, i colori, le descrizioni delle lezioni e i prezzi. Il testo generato dall'intelligenza artificiale ti aiuta a delineare gli obiettivi e i dettagli, poi potrai perfezionare il tono per adattarlo al tuo marchio.
Mantenere i dati dei clienti privati e sicuri
Solo la disponibilità viene condivisa. Le risposte dei clienti sono protette grazie all'accesso basato sui permessi. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA per garantire la massima tranquillità.
Trova l'orario perfetto per ogni workshop
Usa i sondaggi di gruppo per programmare serie o eventi speciali. Invita fino a 1000 partecipanti, visualizza le preferenze all'istante e blocca l'orario migliore in un clic.
Gestisci classi e turni con facilità
Crea fogli di iscrizione per programmi o corsi a capacità limitata. Imposta i limiti di posti, raccogli i dati di iscrizione e organizza tutto da un'unica dashboard pulita.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
Doodle riempie i miei corsi di riabilitazione più velocemente. I pagamenti, i promemoria e gli inviti sul calendario riducono i no-show.
I sondaggi di gruppo hanno permesso a tre coistruttori di allinearsi su un nuovo orario in pochi minuti, non in giorni.
I fogli d'iscrizione chiudono i posti a sedere e raccolgono le informazioni di iscrizione in modo sicuro. L'allestimento richiede 10 minuti.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per la salute
programmazione delle lezioni
Domande frequenti
Come faccio a gestire le lezioni ricorrenti?
Imposta disponibilità ricorrenti o aggiungi slot ripetuti a un foglio di iscrizione. I clienti possono prenotare sessioni settimanali, bisettimanali o mensili e ricevere promemoria automatici.
Doodle si sincronizza con il mio calendario e la mia app video?
Sì. Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Google Meet, Teams o Webex alle prenotazioni.
Posso raccogliere informazioni sanitarie o rinunce prima della lezione?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla prenotazione o all'iscrizione, rendi i campi obbligatori e visualizza o esporta le risposte.
I dati dei clienti sono privati e sicuri?
Sì. Solo la tua disponibilità viene condivisa. I dati dei clienti sono basati sul permesso e sono protetti dalla conformità GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Livello 3.
Posso limitare i posti, impostare i buffer e impedire la sovrapposizione?
Sì. Limita i posti a sedere per ogni slot, aggiungi buffer di preparazione e pulizia e Doodle blocca le doppie prenotazioni nei tuoi calendari.