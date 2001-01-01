Crea un Doodle

Programmazione per gli istruttori di corsi di gruppo che riempiono i posti

Smettila di fare i conti con i turni, gli sms e le cancellazioni. Condividi una pagina di prenotazione, sincronizza il tuo calendario, raccogli i pagamenti e lascia che siano i promemoria e i fusi orari a gestire il resto.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per le organizzazioni del benessere e gli istruttori di salute di tutto il mondo

Gestisci i tuoi impegni senza sforzo

Pubblica le tue lezioni una volta sola e lascia che i clienti si auto-prenotino, riprogrammino o scelgano un altro orario. I buffer intelligenti e la prevenzione delle doppie prenotazioni proteggono il tuo tempo di preparazione e di pulizia.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Semplificare il coordinamento tra classi e team

Gestisci più tipi di lezioni, studi e riunioni in un unico posto. Usa i sondaggi di gruppo per allineare i coistruttori, scegliere gli orari in base alla domanda e rilevare automaticamente i fusi orari per le sessioni virtuali.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Offri un'esperienza raffinata e professionale

Le conferme via e-mail, i promemoria e gli inviti sul calendario riducono i no-show. Il marchio personalizzato, i pagamenti e le istruzioni chiare rendono ogni interazione perfetta e affidabile.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Pensato per tutti i modi di condurre una classe

Sincronizza i calendari e rimani senza conflitti

Collega i calendari Google, Microsoft o Apple per mostrare la disponibilità in tempo reale negli studi e nella teleassistenza. Doodle blocca i conflitti, aggiunge buffer e prenota automaticamente i collegamenti a Zoom, Teams, Meet o Webex.

Lascia che i clienti prenotino immediatamente online

Condividi una pagina di prenotazione per consulenze e visite guidate. I clienti vedono le aperture in tempo reale, prenotano in pochi secondi e ricevono conferme o link per la riprogrammazione, mentre tu controlli la capacità e gli orari di chiusura.

Marca ogni classe a modo tuo

Aggiungi il tuo logo, i colori, le descrizioni delle lezioni e i prezzi. Il testo generato dall'intelligenza artificiale ti aiuta a delineare gli obiettivi e i dettagli, poi potrai perfezionare il tono per adattarlo al tuo marchio.

Mantenere i dati dei clienti privati e sicuri

Solo la disponibilità viene condivisa. Le risposte dei clienti sono protette grazie all'accesso basato sui permessi. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA per garantire la massima tranquillità.

Trova l'orario perfetto per ogni workshop

Usa i sondaggi di gruppo per programmare serie o eventi speciali. Invita fino a 1000 partecipanti, visualizza le preferenze all'istante e blocca l'orario migliore in un clic.

Gestisci classi e turni con facilità

Crea fogli di iscrizione per programmi o corsi a capacità limitata. Imposta i limiti di posti, raccogli i dati di iscrizione e organizza tutto da un'unica dashboard pulita.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Doodle riempie i miei corsi di riabilitazione più velocemente. I pagamenti, i promemoria e gli inviti sul calendario riducono i no-show.

KM

Kara M.

Istruttore di gruppi PT

I sondaggi di gruppo hanno permesso a tre coistruttori di allinearsi su un nuovo orario in pochi minuti, non in giorni.

MS

Miguel S.

Insegnante di yoga prenatale

I fogli d'iscrizione chiudono i posti a sedere e raccolgono le informazioni di iscrizione in modo sicuro. L'allestimento richiede 10 minuti.

DL

Dana L.

Coach di benessere cardiaco

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per la salute programmazione delle lezioni

Consigli pratici per ottimizzare le iscrizioni, tenere pulito il calendario e massimizzare la partecipazione.

Participants in a group yoga class seated on mats in a bright, peaceful studio. The instructor leads the session calmly.

Come gestire classi complete con una sola pagina di prenotazione

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Ridurre i no-show: promemoria che funzionano davvero

Virtual group class instructor

Sondaggi di gruppo o fogli di iscrizione: quale usare per le lezioni?

Domande frequenti

Come faccio a gestire le lezioni ricorrenti?

Imposta disponibilità ricorrenti o aggiungi slot ripetuti a un foglio di iscrizione. I clienti possono prenotare sessioni settimanali, bisettimanali o mensili e ricevere promemoria automatici.

Doodle si sincronizza con il mio calendario e la mia app video?

Sì. Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Google Meet, Teams o Webex alle prenotazioni.

Posso raccogliere informazioni sanitarie o rinunce prima della lezione?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla prenotazione o all'iscrizione, rendi i campi obbligatori e visualizza o esporta le risposte.

I dati dei clienti sono privati e sicuri?

Sì. Solo la tua disponibilità viene condivisa. I dati dei clienti sono basati sul permesso e sono protetti dalla conformità GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Livello 3.

Posso limitare i posti, impostare i buffer e impedire la sovrapposizione?

Sì. Limita i posti a sedere per ogni slot, aggiungi buffer di preparazione e pulizia e Doodle blocca le doppie prenotazioni nei tuoi calendari.

Riempi il tuo prossimo corso senza muovere un dito

Gratis per iniziare. Risparmia ore ogni settimana grazie alla programmazione e alle iscrizioni automatiche.

