Programmazione semplice e integrata per eventi e webinar
Utilizzato da organizzatori e host presso le migliori istituzioni e aziende di tutto il mondo
Iscrizioni semplici per qualsiasi evento
Permetti ai partecipanti di iscriversi a webinar, workshop o sessioni di formazione con i fogli di iscrizione integrati.
Un link, tutti i dettagli
Condividi la pagina di prenotazione del tuo evento in modo che i partecipanti possano vedere tutte le sessioni disponibili, scegliere il proprio slot e ricevere immediatamente il link di iscrizione.
Niente caos dell'ultimo minuto
I promemoria e gli aggiornamenti vengono inviati automaticamente, mantenendo i tuoi partecipanti informati e puntuali.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Costruito per ogni evento che gestisci
Lascia che siano i partecipanti a scegliere la loro sessione
Crea un foglio di iscrizione in modo che le persone scelgano il workshop, il panel o il webinar più adatto a loro.
Pianifica le chiamate di preparazione degli oratori
Usa una pagina di prenotazione per coordinare gli orari delle prove con i presentatori prima del grande giorno.
Personalizza l'esperienza
Offri diversi tipi di sessione in un unico foglio di iscrizione in modo che i partecipanti possano personalizzare la loro esperienza all'evento. Aggiungi domande di pre-registrazione per raccogliere i dettagli prima che si iscrivano.
Semplificare la partecipazione globale
Doodle mostra gli orari in base al fuso orario locale di ogni persona, in modo che nessuno si iscriva all'ora sbagliata.
Invia inviti curati e pronti per l'uso
Aggiungi il tuo logo, i tuoi colori e il tuo marchio personalizzato a ogni invito, in modo che il tuo evento risulti professionale fin dal primo clic.
Coordina il team dell'evento
Usa un sondaggio di gruppo per programmare rapidamente le chiamate di pianificazione con gli organizzatori, gli sponsor e il personale di supporto.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Ogni sondaggio Doodle mi fa risparmiare un'ora. È un'enormità quando si pianificano 20 eventi al mese.
Ho organizzato un incontro di orientamento per 30 persone in meno di 10 minuti.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Posso raccogliere i dati dei partecipanti al momento della registrazione?
Sì. Aggiungi domande personalizzate al tuo foglio di iscrizione per raccogliere nomi, preferenze o esigenze alimentari prima dell'evento.
Posso gestire gli orari dei relatori e dello staff in Doodle?
Sì, coordina l'uso delle Pagine di prenotazione per le chiamate 1:1 o dei Sondaggi di gruppo per le riunioni di pianificazione del gruppo.
E se il mio evento ha partecipanti con fusi orari diversi?
Doodle visualizza automaticamente la disponibilità nell'ora locale per evitare confusione.
Come posso offrire opzioni sia di persona che virtuali?
Inseriscili entrambi nello stesso foglio di iscrizione, in modo che i partecipanti possano scegliere quello che fa al caso loro.
In che modo un foglio di iscrizione è diverso da una pagina di prenotazione?
Le schede di iscrizione elencano più sessioni o eventi; le pagine di prenotazione mostrano la tua disponibilità personale per le prenotazioni.