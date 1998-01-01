Crea un Doodle

Programmazione semplice e integrata per eventi e webinar

Pianifica webinar, workshop e altro ancora con iscrizioni facili e opzioni chiare.

A group poll with a list view of availabilities for a user research workshop

Utilizzato da organizzatori e host presso le migliori istituzioni e aziende di tutto il mondo

Iscrizioni semplici per qualsiasi evento

Permetti ai partecipanti di iscriversi a webinar, workshop o sessioni di formazione con i fogli di iscrizione integrati.

Un link, tutti i dettagli

Condividi la pagina di prenotazione del tuo evento in modo che i partecipanti possano vedere tutte le sessioni disponibili, scegliere il proprio slot e ricevere immediatamente il link di iscrizione.

Niente caos dell'ultimo minuto

I promemoria e gli aggiornamenti vengono inviati automaticamente, mantenendo i tuoi partecipanti informati e puntuali.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Costruito per ogni evento che gestisci

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Ogni sondaggio Doodle mi fa risparmiare un'ora. È un'enormità quando si pianificano 20 eventi al mese.

MD

Michael D.

Proprietario e Coach di leadership

Ho organizzato un incontro di orientamento per 30 persone in meno di 10 minuti.

AB

Alfredo B.

Decano degli affari studenteschi

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Posso raccogliere i dati dei partecipanti al momento della registrazione?

Sì. Aggiungi domande personalizzate al tuo foglio di iscrizione per raccogliere nomi, preferenze o esigenze alimentari prima dell'evento.

Posso gestire gli orari dei relatori e dello staff in Doodle?

Sì, coordina l'uso delle Pagine di prenotazione per le chiamate 1:1 o dei Sondaggi di gruppo per le riunioni di pianificazione del gruppo.

E se il mio evento ha partecipanti con fusi orari diversi?

Doodle visualizza automaticamente la disponibilità nell'ora locale per evitare confusione.

Come posso offrire opzioni sia di persona che virtuali?

Inseriscili entrambi nello stesso foglio di iscrizione, in modo che i partecipanti possano scegliere quello che fa al caso loro.

In che modo un foglio di iscrizione è diverso da una pagina di prenotazione?

Le schede di iscrizione elencano più sessioni o eventi; le pagine di prenotazione mostrano la tua disponibilità personale per le prenotazioni.

Non hai trovato la risposta?

Dedica più tempo all'esperienza del tuo evento, non alla tua agenda

Lascia che le persone prenotino le loro sessioni in pochi secondi e concentrati sul successo dell'evento.

Non è richiesta la carta di credito.