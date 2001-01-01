La programmazione per insegnanti e professori, resa semplice
Fiducioso per gli educatori e i campus di tutto il mondo
Recupera ore ogni settimana
Doodle automatizza gli orari d'ufficio, i check-in dei consulenti e gli incontri con i genitori, in modo da non dover più gestire fili e calendari. Condividi un link, lascia che le persone si prenotino da sole e torna alla preparazione delle lezioni e alle ricerche.
Gestisci ogni tipo di riunione in un unico posto
Coordina seminari, laboratori, riunioni di commissione e recuperi senza dover cambiare strumento. Doodle gestisce la disponibilità, i buffer e i link alle riunioni in modo che il tuo programma sia sempre organizzato.
Riduci i no-show e dai un tono professionale
Le conferme automatiche, i promemoria e il rilevamento del fuso orario mantengono studenti e colleghi puntuali. Gli inviti con il marchio fanno sembrare le tue riunioni ufficiali e preparate.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Costruito per il tuo modo di insegnare e incontrare
Collega i calendari Apple, Google o Microsoft
e lancia Zoom, Teams o Webex con un clic. Blocca automaticamente gli orari delle lezioni, imposta limiti per le ore di ufficio ed evita le doppie prenotazioni nei calendari di ricerca e di insegnamento.
Mostra solo gli orari che hai scelto
in tempo reale. Imposta i buffer dei giorni di lezione, i tempi di preparazione e le sedi dei campus. Gli studenti possono vedere la disponibilità in una visualizzazione settimanale o mensile e prenotare senza creare un account.
Invia inviti raffinati
con il marchio del tuo dipartimento o della tua scuola. Allega syllabi, rubriche o liste di lettura, aggiungi domande personalizzate e raccogli le informazioni di cui hai bisogno prima dell'inizio della riunione.
Rimani conforme per impostazione predefinita
Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3 per proteggere i dati di studenti e docenti. Controlla quali dati raccogliere e chi può prenotarli.
Trova il momento migliore
per seminari, esami di tesi o riunioni di commissione. Crea un sondaggio di gruppo, imposta delle scadenze, limita le opzioni e blocca la scelta finale una volta che tutti hanno votato.
Organizza le iscrizioni per
blocchi di consulenza, esercitazioni di laboratorio, presentazioni o conferenze genitori-insegnanti. Offri slot multipli, limita le presenze e permetti ai partecipanti di riprogrammare senza inviare e-mail.
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Gli orari di ufficio si prenotano da soli. Doodle ha eliminato i thread di risposta e ha dimezzato i miei no-show.
Gestisco 120 studenti e 3 commissioni. Una pagina di prenotazione permette di organizzare le riunioni e di tenere sotto controllo il mio calendario.
I sondaggi di gruppo hanno finalmente risolto il problema di trovare un orario di difesa della tesi che tutti possono fare.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per gli educatori impegnati
Domande frequenti
Posso impostare orari di ufficio ricorrenti?
Sì. Crea una pagina di prenotazione con disponibilità settimanali e buffer. Condividi il link una volta sola; gli studenti prenotano gli slot ed entrambi i calendari si aggiornano istantaneamente.
Funzionerà con i miei strumenti del campus?
Sì. Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple e crea automaticamente collegamenti a Zoom, Teams o Webex per le riunioni.
Posso programmare tra le sezioni o i laboratori?
Usa i sondaggi di gruppo per trovare un tempo unico tra assistenti e studenti, o i fogli di iscrizione per distribuire gli studenti in più slot.
I dati degli studenti sono protetti?
Sì. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA. Puoi controllare i campi obbligatori e chi può prenotare. Nessun dato viene condiviso per il marketing.
E se i miei orari cambiano ogni settimana?
Aggiorna la disponibilità in qualsiasi momento, imposta orari specifici per una data o sospendi le prenotazioni per le pause. La tua pagina di prenotazione riflette le modifiche in tempo reale.