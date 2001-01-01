Crea un Doodle

La programmazione per insegnanti e professori, resa semplice

Evita le catene di e-mail. Permetti a studenti, genitori e colleghi di prenotare orari di ufficio, consulenze e riunioni dal tuo calendario con disponibilità e promemoria in tempo reale.

Fiducioso per gli educatori e i campus di tutto il mondo

Recupera ore ogni settimana

Doodle automatizza gli orari d'ufficio, i check-in dei consulenti e gli incontri con i genitori, in modo da non dover più gestire fili e calendari. Condividi un link, lascia che le persone si prenotino da sole e torna alla preparazione delle lezioni e alle ricerche.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Gestisci ogni tipo di riunione in un unico posto

Coordina seminari, laboratori, riunioni di commissione e recuperi senza dover cambiare strumento. Doodle gestisce la disponibilità, i buffer e i link alle riunioni in modo che il tuo programma sia sempre organizzato.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Riduci i no-show e dai un tono professionale

Le conferme automatiche, i promemoria e il rilevamento del fuso orario mantengono studenti e colleghi puntuali. Gli inviti con il marchio fanno sembrare le tue riunioni ufficiali e preparate.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Costruito per il tuo modo di insegnare e incontrare

Collega i calendari Apple, Google o Microsoft

e lancia Zoom, Teams o Webex con un clic. Blocca automaticamente gli orari delle lezioni, imposta limiti per le ore di ufficio ed evita le doppie prenotazioni nei calendari di ricerca e di insegnamento.

Mostra solo gli orari che hai scelto

in tempo reale. Imposta i buffer dei giorni di lezione, i tempi di preparazione e le sedi dei campus. Gli studenti possono vedere la disponibilità in una visualizzazione settimanale o mensile e prenotare senza creare un account.

Invia inviti raffinati

con il marchio del tuo dipartimento o della tua scuola. Allega syllabi, rubriche o liste di lettura, aggiungi domande personalizzate e raccogli le informazioni di cui hai bisogno prima dell'inizio della riunione.

Rimani conforme per impostazione predefinita

Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3 per proteggere i dati di studenti e docenti. Controlla quali dati raccogliere e chi può prenotarli.

Trova il momento migliore

per seminari, esami di tesi o riunioni di commissione. Crea un sondaggio di gruppo, imposta delle scadenze, limita le opzioni e blocca la scelta finale una volta che tutti hanno votato.

Organizza le iscrizioni per

blocchi di consulenza, esercitazioni di laboratorio, presentazioni o conferenze genitori-insegnanti. Offri slot multipli, limita le presenze e permetti ai partecipanti di riprogrammare senza inviare e-mail.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Gli orari di ufficio si prenotano da soli. Doodle ha eliminato i thread di risposta e ha dimezzato i miei no-show.

AC

Amber C.

Biologia, professore associato

Gestisco 120 studenti e 3 commissioni. Una pagina di prenotazione permette di organizzare le riunioni e di tenere sotto controllo il mio calendario.

HR

Hailey R.

Insegnante di scuola superiore

I sondaggi di gruppo hanno finalmente risolto il problema di trovare un orario di difesa della tesi che tutti possono fare.

TG

Tyler G.

Presidenza del Dipartimento

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per gli educatori impegnati

Ottieni consigli pratici per ottimizzare la programmazione, gestire gli orari d'ufficio e organizzare riunioni migliori per i tuoi studenti e docenti.

A woman has books open on her desk while is on a video call on her laptop

Conferenze genitori-insegnanti: modelli e suggerimenti per i promemoria

A tutor and her student are looking at the laptop together in a school room

Come gestire gli orari d'ufficio senza stress con un unico link di prenotazione

Una guida per i professori per programmare la difesa della tesi di laurea

Domande frequenti

Posso impostare orari di ufficio ricorrenti?

Sì. Crea una pagina di prenotazione con disponibilità settimanali e buffer. Condividi il link una volta sola; gli studenti prenotano gli slot ed entrambi i calendari si aggiornano istantaneamente.

Funzionerà con i miei strumenti del campus?

Sì. Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple e crea automaticamente collegamenti a Zoom, Teams o Webex per le riunioni.

Posso programmare tra le sezioni o i laboratori?

Usa i sondaggi di gruppo per trovare un tempo unico tra assistenti e studenti, o i fogli di iscrizione per distribuire gli studenti in più slot.

I dati degli studenti sono protetti?

Sì. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA. Puoi controllare i campi obbligatori e chi può prenotare. Nessun dato viene condiviso per il marketing.

E se i miei orari cambiano ogni settimana?

Aggiorna la disponibilità in qualsiasi momento, imposta orari specifici per una data o sospendi le prenotazioni per le pause. La tua pagina di prenotazione riflette le modifiche in tempo reale.

Dedica più tempo all'insegnamento, non a programmare

È disponibile un piano gratuito; l'aggiornamento consente di ottenere una pianificazione avanzata e promemoria.

Non è richiesta la carta di credito.