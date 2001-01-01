La programmazione per i consulenti didattici che conquista il tempo
Semplificare la programmazione nei vari campus
Condividi un'unica pagina di prenotazione per le chiamate di scoperta, le visite in loco e i check-in. Doodle gestisce la disponibilità, i promemoria e la riprogrammazione in modo che tu possa recuperare ore ogni settimana.
Coordina velocemente gli incontri tra più parti interessate
Lascia che siano i sovrintendenti, i presidi e i fornitori a scegliere gli orari più adatti. I sondaggi di gruppo permettono di individuare la fascia oraria migliore senza catene di risposte o fusi orari disallineati.
Sii sempre abbottonato in ogni occasione
Inviti brandizzati, conferme automatiche e buffer intelligenti ti mantengono puntuale e preparato, riducendo i no-show e proteggendo la tua reputazione.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Costruito per il modo in cui i consulenti educativi si incontrano
Evita le doppie prenotazioni
mentre viaggi da una scuola all'altra o cambi account cliente. Collega i calendari Google, Microsoft o Apple e lancia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.
La disponibilità in tempo reale riflette i giorni di viaggio che cambiano
Sessioni di PD e riunioni del consiglio di amministrazione. Condividi un link; Doodle mostra la giusta fascia oraria a tutti gli interessati.
Aggiungi il tuo logo, i colori, le note di preparazione e i campi obbligatori
Imposta tipi di incontri come l'assunzione, la visita in loco o il debriefing in modo che ogni prenotazione sia coerente e pronta per il cliente.
Controlla le informazioni sugli invitati
approvazioni e conservazione dei dati per soddisfare i requisiti del distretto. Le protezioni GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3 proteggono i dati degli studenti e del personale.
Usa i sondaggi di gruppo per allineare
comitati, commissioni di adozione o comitati consultivi. Offri alcune finestre, fissa una scadenza e blocca l'orario vincente senza dover inviare infinite e-mail.
Crea fogli di iscrizione per
forum per genitori, workshop di formazione o osservazioni in classe. Limita i posti, aggiungi le descrizioni delle sessioni e permetti ai partecipanti di auto-selezionare le fasce orarie.
Domande frequenti
Come posso gestire le chiamate di scoperta, le visite a scuola e i check-in da un unico posto?
Crea tipi di riunione separati sulla tua pagina di prenotazione con durate, buffer e luoghi diversi. Condividi un unico link e lascia che i clienti scelgano ciò di cui hanno bisogno.
Posso collegare più calendari o strumenti video?
Sì. Sincronizza i calendari Google, Microsoft o Apple e integra Zoom, Teams o Webex. Doodle controlla i conflitti tra i calendari collegati per evitare doppie prenotazioni.
Come faccio a programmare con comitati di grandi dimensioni in tutti i distretti?
Usa un sondaggio di gruppo per proporre alcune finestre. Imposta una scadenza per le risposte, limita le opzioni e blocca l'orario finale una volta che i voti sono stati inviati.
I dati degli studenti e dei genitori sono protetti?
Sì. Siamo conformi ai requisiti GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Livello 3. Sei tu a controllare quali campi vengono raccolti e chi può prenotare.
La mia disponibilità cambia ogni settimana: Doodle è in grado di tenere il passo?
Assolutamente. Aggiorna l'orario in qualsiasi momento, aggiungi fasce orarie intelligenti, blocca i giorni di viaggio o imposta delle date specifiche. La tua pagina di prenotazione si aggiorna all'istante.