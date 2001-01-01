Crea un Doodle

La programmazione per i consulenti didattici che conquista il tempo

Dedica meno tempo al coordinamento e più tempo ad aiutare le scuole ad avere successo.

Crea un Doodle

Fiducia da parte di consulenti didattici e organizzazioni di tutto il mondo

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Semplificare la programmazione nei vari campus

Condividi un'unica pagina di prenotazione per le chiamate di scoperta, le visite in loco e i check-in. Doodle gestisce la disponibilità, i promemoria e la riprogrammazione in modo che tu possa recuperare ore ogni settimana.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordina velocemente gli incontri tra più parti interessate

Lascia che siano i sovrintendenti, i presidi e i fornitori a scegliere gli orari più adatti. I sondaggi di gruppo permettono di individuare la fascia oraria migliore senza catene di risposte o fusi orari disallineati.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Sii sempre abbottonato in ogni occasione

Inviti brandizzati, conferme automatiche e buffer intelligenti ti mantengono puntuale e preparato, riducendo i no-show e proteggendo la tua reputazione.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Costruito per il modo in cui i consulenti educativi si incontrano

Evita le doppie prenotazioni

mentre viaggi da una scuola all'altra o cambi account cliente. Collega i calendari Google, Microsoft o Apple e lancia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.

La disponibilità in tempo reale riflette i giorni di viaggio che cambiano

Sessioni di PD e riunioni del consiglio di amministrazione. Condividi un link; Doodle mostra la giusta fascia oraria a tutti gli interessati.

Aggiungi il tuo logo, i colori, le note di preparazione e i campi obbligatori

Imposta tipi di incontri come l'assunzione, la visita in loco o il debriefing in modo che ogni prenotazione sia coerente e pronta per il cliente.

Controlla le informazioni sugli invitati

approvazioni e conservazione dei dati per soddisfare i requisiti del distretto. Le protezioni GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3 proteggono i dati degli studenti e del personale.

Usa i sondaggi di gruppo per allineare

comitati, commissioni di adozione o comitati consultivi. Offri alcune finestre, fissa una scadenza e blocca l'orario vincente senza dover inviare infinite e-mail.

Crea fogli di iscrizione per

forum per genitori, workshop di formazione o osservazioni in classe. Limita i posti, aggiungi le descrizioni delle sessioni e permetti ai partecipanti di auto-selezionare le fasce orarie.

Evita le doppie prenotazioni

mentre viaggi da una scuola all'altra o cambi account cliente. Collega i calendari Google, Microsoft o Apple e lancia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.

La disponibilità in tempo reale riflette i giorni di viaggio che cambiano

Sessioni di PD e riunioni del consiglio di amministrazione. Condividi un link; Doodle mostra la giusta fascia oraria a tutti gli interessati.

Aggiungi il tuo logo, i colori, le note di preparazione e i campi obbligatori

Imposta tipi di incontri come l'assunzione, la visita in loco o il debriefing in modo che ogni prenotazione sia coerente e pronta per il cliente.

Controlla le informazioni sugli invitati

approvazioni e conservazione dei dati per soddisfare i requisiti del distretto. Le protezioni GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3 proteggono i dati degli studenti e del personale.

Usa i sondaggi di gruppo per allineare

comitati, commissioni di adozione o comitati consultivi. Offri alcune finestre, fissa una scadenza e blocca l'orario vincente senza dover inviare infinite e-mail.

Crea fogli di iscrizione per

forum per genitori, workshop di formazione o osservazioni in classe. Limita i posti, aggiungi le descrizioni delle sessioni e permetti ai partecipanti di auto-selezionare le fasce orarie.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Anche da solo, comprerei comunque Doodle. Azzera l'amministrazione e mi permette di concentrarmi sull'impatto.

DF

Doug F.

Consulente educativo

Doodle è il mio assistente per le riunioni distrettuali: i clienti si prenotano da soli, non c'è bisogno di inviare e-mail.

BT

Ben T.

Consulente di strategia K-12

I sondaggi di gruppo hanno allineato il nostro comitato di adozione in un giorno, non in una settimana.

LP

Lori P.

Consulente didattico

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Tips and resources for Educational consultants

Rimani all'erta con i consigli sulla programmazione, le riunioni e la produttività, pensati per i consulenti didattici.

Organizza velocemente i panel di stakeholder con i sondaggi di gruppo Doodle

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Gestione di workshop a livello distrettuale: ordini del giorno, iscrizioni e promemoria

Una guida per i consulenti sull'igiene del calendario nei distretti

Domande frequenti

Come posso gestire le chiamate di scoperta, le visite a scuola e i check-in da un unico posto?

Crea tipi di riunione separati sulla tua pagina di prenotazione con durate, buffer e luoghi diversi. Condividi un unico link e lascia che i clienti scelgano ciò di cui hanno bisogno.

Posso collegare più calendari o strumenti video?

Sì. Sincronizza i calendari Google, Microsoft o Apple e integra Zoom, Teams o Webex. Doodle controlla i conflitti tra i calendari collegati per evitare doppie prenotazioni.

Come faccio a programmare con comitati di grandi dimensioni in tutti i distretti?

Usa un sondaggio di gruppo per proporre alcune finestre. Imposta una scadenza per le risposte, limita le opzioni e blocca l'orario finale una volta che i voti sono stati inviati.

I dati degli studenti e dei genitori sono protetti?

Sì. Siamo conformi ai requisiti GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Livello 3. Sei tu a controllare quali campi vengono raccolti e chi può prenotare.

La mia disponibilità cambia ogni settimana: Doodle è in grado di tenere il passo?

Assolutamente. Aggiorna l'orario in qualsiasi momento, aggiungi fasce orarie intelligenti, blocca i giorni di viaggio o imposta delle date specifiche. La tua pagina di prenotazione si aggiorna all'istante.

Recupera le ore fatturabili con una programmazione senza sforzo

Inizia gratuitamente. Pro a partire da $6,95/utente/mese. Prenota le riunioni più velocemente e riduci i no-show.

Non è richiesta la carta di credito.