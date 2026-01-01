6.1 Canoni. A titolo di corrispettivo per i Servizi, il Cliente è tenuto a pagare tutti i canoni specificati nei Moduli d’ordine (“Canoni”). Salvo quanto diversamente specificato nel presente documento o in un Modulo d’ordine:

(a) i Canoni si basano sui Servizi e sulle Posti Impegnati acquistati e non sull’utilizzo effettivo;

(b) gli obblighi di pagamento non sono rescindibili e i Canoni versati non sono rimborsabili; e

(c) le quantità acquistate non possono essere ridotte durante il Periodo di abbonamento di riferimento.

6.2 Fatturazione e pagamento. I Canoni saranno fatturati in anticipo come stabilito nel Modulo d’ordine e, per il resto, in conformità con il Modulo d’ordine di riferimento. Salvo diversa indicazione nel Modulo d’ordine, i Canoni sono esigibili entro trenta (30) giorni dalla data della fattura. I Canoni devono essere pagati nella valuta indicata nel Modulo d’ordine (valuta effettiva). Il Cliente è tenuto a fornire a Doodle informazioni di fatturazione e di contatto complete e accurate e a comunicare a Doodle eventuali modifiche a tali informazioni.

6.3 Imposte. Le Tariffe di Doodle non includono alcuna imposta, prelievo, dazio o onere pubblico simile di qualsiasi natura, ivi incluse, a titolo esemplificativo, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sulle vendite, l’imposta sull’uso o le ritenute alla fonte, applicabili da qualsiasi giurisdizione (collettivamente, «Imposte»). Il Cliente è tenuto a pagare tutte le Imposte relative ai propri acquisti ai sensi del presente Contratto. Qualora Doodle abbia l’obbligo legale di pagare o riscuotere le Imposte di cui il Cliente è responsabile ai sensi della presente Sezione 6.3, Doodle emetterà una fattura a carico del Cliente e quest’ultimo dovrà pagare tale importo, a meno che non fornisca a Doodle un certificato di esenzione fiscale valido.

6.4 Ritardi nei pagamenti. Gli importi scaduti maturano interessi pari all’1,5% al mese o al massimo consentito dalla legge (a seconda di quale sia inferiore), e il Cliente rimborserà le spese di riscossione ragionevoli.