Festeggiare il Natale della città dei motori a Detroit

A Detroit si respira un'aria di festa, mentre la città si sta preparando per la stravaganza natalizia della Motor City.

Abbracciate lo spirito natalizio con la nostra guida alle migliori attività, eventi e gemme nascoste di Detroit a Natale. Andiamo.

Incontro in pochi minuti Trovare il tempo per la famiglia, gli amici e i colleghi in modo rapido e semplice

Parate e tradizioni natalizie

Date il via alla stagione con l'incantevole parata di Natale di Detroit, una spettacolare vetrina di carri allegorici, bande musicali e, naturalmente, Babbo Natale in persona.

Attraversate la storica Woodward Avenue che si trasforma in un corridoio magico, riecheggiando dei suoni gioiosi della stagione.

Questa amata tradizione unisce le comunità e prepara il terreno per un mese di allegria.

Eventi natalizi da non perdere

Immergetevi nell'incanto degli iconici eventi natalizi di Detroit.

L'imponente Campus Martius Park si trasforma in un paese delle meraviglie invernale, adornato da luci scintillanti e da un enorme albero di Natale.

Lo spettacolo mozzafiato dello Zoo di Detroit Wild Lights aggiunge un tocco di magia selvaggia ai vostri festeggiamenti.

Approfondimenti storici

Approfondite la ricca storia di Detroit durante le festività natalizie.

Esplorate lo storico stabilimento Ford di Piquette Avenue, dove fu prodotta la prima Model T.

In questo periodo dell'anno, lo stabilimento viene decorato a festa, offrendo uno sguardo unico sull'eredità automobilistica di Detroit intrecciata con le tradizioni natalizie.

Gemme nascoste fuori dai sentieri battuti

Chi è alla ricerca di un'esperienza unica può avventurarsi fuori dai sentieri battuti per assistere al concerto annuale della Detroit Symphony Orchestra "Home for the Holidays".

Immergetevi nelle incantevoli melodie dei classici natalizi nel cuore del distretto culturale di Detroit.

È un evento intimo che aggiunge un tocco di raffinatezza alle vostre celebrazioni natalizie.

Aperto il giorno di Natale

Vi state chiedendo cosa è aperto il giorno di Natale vicino a Detroit, MI?

Non temete! Il Greektown Casino Hotel di Detroit offre una serie di opzioni di ristorazione che vi permetteranno di assaporare un pasto festivo anche il giorno 25.

Dai piatti tradizionali delle feste alle delizie culinarie eclettiche, la scena gastronomica di Detroit soddisfa ogni palato durante le feste.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

E non dimenticatevi di Babbo Natale.

Nessun Natale a Motor City è completo senza la visita di Babbo Natale.

Detroit ospita diversi eventi dedicati a Babbo Natale durante tutto il mese di dicembre, dagli incontri con Babbo Natale alle parate a tema.

Catturate la magia della stagione con una foto sulle ginocchia di Babbo Natale, creando ricordi indimenticabili per gli anni a venire.

Mentre la Motor City si trasforma in un paese delle meraviglie invernale, le celebrazioni natalizie di Detroit offrono una miscela unica di tradizione, innovazione e gemme nascoste.

Sia che stiate passeggiando lungo Woodward Avenue durante la parata di Natale o che stiate assaporando un pasto festivo il giorno di Natale, Detroit vi invita a godervi la magia della stagione.

Questo Natale promette gioia, calore e momenti indimenticabili per tutti coloro che si riuniscono in questa città vivace.

Assicuratevi di trascorrerlo con coloro che contano. Fai un sondaggio usando Doodle e riunisciti in pochi minuti.