Motor City Christmas in Detroit feiern

Die Luft in Detroit ist erfüllt von festlicher Stimmung, denn die Stadt bereitet sich auf eine Motor City Christmas Extravaganza vor.

Mit unserem Leitfaden zu den besten weihnachtlichen Aktivitäten, Veranstaltungen und versteckten Juwelen, die Detroit zu Weihnachten zu bieten hat, können Sie sich auf die Feiertage einstimmen. Los geht's.

Weihnachtsparaden und -traditionen

Eröffnen Sie die Saison mit der bezaubernden Weihnachtsparade von Detroit, einem spektakulären Spektakel mit farbenfrohen Wagen, Marschkapellen und natürlich dem Weihnachtsmann persönlich.

Die historische Woodward Avenue verwandelt sich in einen magischen Korridor, der von den fröhlichen Klängen der Weihnachtszeit widerhallt.

Diese beliebte Tradition bringt die Gemeinden zusammen und bildet den Rahmen für einen Monat voller Fröhlichkeit.

Unbedingt besuchenswerte Weihnachtsveranstaltungen

Lassen Sie sich von den kultigen Weihnachtsveranstaltungen in Detroit verzaubern.

Der beeindruckende Campus Martius Park verwandelt sich in ein Winterwunderland, das mit funkelnden Lichtern und einem riesigen Weihnachtsbaum geschmückt ist.

Die atemberaubende Wild Lights Show des Detroit Zoo verleiht Ihren Festtagen einen Hauch von Wildtierzauber.

Historische Einblicke

Tauchen Sie während der Weihnachtszeit in die reiche Geschichte Detroits ein.

Erkunden Sie das historische Ford-Werk in der Piquette Avenue, wo das erste Model T hergestellt wurde.

Zu dieser Jahreszeit ist das Werk festlich geschmückt und bietet einen einzigartigen Einblick in Detroits automobiles Erbe, das mit weihnachtlichen Traditionen verwoben ist.

Versteckte Juwelen abseits der ausgetretenen Pfade

Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Erlebnis ist, sollte das jährliche Konzert "Home for the Holidays" des Detroit Symphony Orchestra besuchen, das abseits der ausgetretenen Pfade stattfindet.

Tauchen Sie ein in die bezaubernden Melodien klassischer Weihnachtslieder im Herzen des Kulturbezirks von Detroit.

Es ist eine intime Angelegenheit, die Ihren Festtagsfeierlichkeiten einen Hauch von Raffinesse verleiht.

Geöffnet am ersten Weihnachtstag

Sie fragen sich, was in der Nähe von Detroit, MI, am ersten Weihnachtsfeiertag geöffnet ist?

Keine Angst! Das Greektown Casino Hotel in Detroit bietet eine Reihe von gastronomischen Möglichkeiten, damit Sie auch am 25.

Von traditioneller Festtagskost bis hin zu eklektischen kulinarischen Köstlichkeiten bietet Detroits Restaurantszene während der Feiertage etwas für jeden Gaumen.

Und Santa Claus

Keine Motor City-Weihnacht ist vollständig ohne den Besuch des Weihnachtsmannes.

In Detroit finden den ganzen Dezember über verschiedene Weihnachtsmann-Veranstaltungen statt, von Treffen mit dem Weihnachtsmann bis hin zu Paraden zum Thema Weihnachtsmann.

Halten Sie die Magie der Jahreszeit mit einem Foto auf dem Schoß des Weihnachtsmanns fest und schaffen Sie so schöne Erinnerungen für die kommenden Jahre.

Während sich die Motor City in ein Winterwunderland verwandelt, bieten die Weihnachtsfeiern in Detroit eine einzigartige Mischung aus Tradition, Innovation und verborgenen Schätzen.

Ob Sie während der Weihnachtsparade über die Woodward Avenue schlendern oder am ersten Weihnachtstag ein festliches Essen genießen, Detroit lädt Sie ein, den Zauber der Jahreszeit zu erleben.

Dieses Weihnachten verspricht Freude, Wärme und unvergessliche Momente für alle, die in dieser temperamentvollen Stadt zusammenkommen.

