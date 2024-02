Tutte le tue agende appuntamenti in unico calendario online grazie a Doodle

L’uso della tradizionale agenda appuntamenti sta pian piano scomparendo per dare sempre maggiore spazio ai calendari online. Attraverso un’agenda appuntamenti online infatti è possibile tenere sempre sotto controllo comodamente i propri impegni grazie all’accesso diretto da tablet, smartphone o computer. I software di agenda appuntamenti come Google Calendar e iCalendar, hanno tutti diverse peculiarità e funzioni, può essere quindi normale trovarsi ad utilizzare e gestire più di un’agenda appuntamenti online (es. un’agenda per appuntamenti lavorativi, un’altra dedicata solo agli appuntamenti privati ecc.). Se anche tu usi quotidianamente questi tool, ti sarai probabilmente ritrovato nella difficile situazione di dover gestire molte agende appuntamenti online e di doverti districare tra mille impegni annotati per trovare una data libera disponibile. Grazie a Doodle, avrai la possibilitá di connettere e integrare diverse agende per appuntamenti in un unico calendario in modo facile e intuitivo e di utilizzarlo attraverso Doodle per organizzare nuovi eventi.

Come connettere tutti i tuoi software di agenda appuntamenti con Doodle

Per poter sincronizzare tutte le tue agende appuntamenti dovrai registrarti su Doodle e successivamente sottoscrivere un account Doodle Premium (Private o Business). La registrazione base è gratuita e richiederà pochi minuti. Sarà sufficiente cliccare su “Crea un account” e inserire il proprio indirizzo e-mail o registrarsi direttamente con il proprio account Google o Facebook. Iscrivendosi con il primo metodo, si riceverà un codice di attivazione a 4 cifre direttamente sulla propria casella e-mail, che andrá successivamente inserito per completare l’iscrizione. Dopo aver creato l’account base, potrai decidere di acquistare un account Doodle Premium. Cliccando uno dei due tasti “Provalo ora gratis per 30 giorni”, a seconda che tu desideri provare un account Premium Private o Premium Business, attiverai l’account Premium sul tuo profilo per 30 giorni. L’account premium offre molte funzioni aggiuntive, tra le quali appunto la sincronizzazione dei calendari esterni, e potrai provarlo in tutte le sue funzionalità per 30 giorni in maniera totalmente gratuita e senza rinnovo automatico. Non ti verrà infatti richiesto nessun numero di carta per tutta la durata del periodo di prova. Una volta sottoscritto il periodo di prova per l’account Premium o l’account Premium stesso, per condividere la tua agenda appuntamenti, ti basterà cliccare su “I tuoi calendari” sulla barra laterale a sinistra del pannello di gestione account. Ti apparirà la seguente schermata, dalla quale potrai selezionare il tipo di calendario da connettere: Google, Outlook o iCal tramite iCloud.