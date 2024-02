La plateforme Doodle est idéale pour créer un évènement et rassembler les personnes que vous souhaitez inviter. De l’agenda gratuit au questionnaires en ligne , Doodle vous propose les outils nécessaires pour organiser rapidement et efficacement vos évènements. Créer des sondages en ligne simplifie l’organisation de vos réunions et la gestion en temps réel de vos événements. Gratuit et simple d’utilisation, Doodle vous accompagne pour vos projets au quotidien.