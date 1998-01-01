Créer un Doodle

Une programmation simple conçue pour les équipes

Évitez les allers-retours et trouvez une heure qui convienne à tout le monde, même en dehors des fuseaux horaires.

Créer un Doodle
A group poll with a list view of availabilities for a team sync meeting

Des équipes d'organisations de premier plan dans le monde entier lui font confiance

A group of logos including Danone, Alphabet, Salesforce, Adobe, ESN
A group of logos including Danone, Alphabet, Salesforce, Adobe, ESN
Trouvez un créneau en quelques minutes

Voyez en un instant quand chacun est disponible, sans passer par les tableurs. Idéal pour les équipes réparties, les grands groupes et les projets multi-fuseaux.

Moins de rendez-vous manqués

Les confirmations automatiques, la synchronisation des calendriers et les rappels garantissent que les réunions se déroulent comme prévu et que personne ne manque d’information.

Facilitez les réunions récurrentes

Vérifications hebdomadaires, révisions mensuelles, synchronisation de projets – configurez-les une fois, et Doodle s’occupe du reste : invitations, mises à jour et fuseaux horaires.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour toutes les façons dont les équipes se rencontrent

Trouver le meilleur moment pour chacun

Utilisez un sondage de groupe pour vous mettre rapidement d'accord sur l'heure d'une réunion sans avoir à envoyer d'interminables messages de chat ou des chaînes de courriels.

Des vérifications récurrentes en toute simplicité

Définissez des créneaux récurrents sur votre page de réservation afin que les membres de l'équipe sachent toujours quand ils peuvent se connecter.

Restez dans les temps, quel que soit le fuseau horaire

Doodle ajuste automatiquement les horaires pour que les équipes internationales se réunissent pendant les heures de travail qui se chevauchent.

Synchronisation avec vos calendriers

Connectez-vous à Google, Outlook ou iCloud. Seule votre disponibilité est partagée - les détails privés restent confidentiels.

Planifier des projets inter-équipes

Coordonnez vos activités avec le marketing, les ventes, les produits et les opérations à l'aide d'un lien de planification unique pour toutes les personnes concernées.

Remplir les places de formation ou d'atelier

Utilisez une feuille d'inscription pour que les membres de l'équipe choisissent la session qu'ils préfèrent - chaque place est ainsi utilisée efficacement.

Trouver le meilleur moment pour chacun

Utilisez un sondage de groupe pour vous mettre rapidement d'accord sur l'heure d'une réunion sans avoir à envoyer d'interminables messages de chat ou des chaînes de courriels.

Des vérifications récurrentes en toute simplicité

Définissez des créneaux récurrents sur votre page de réservation afin que les membres de l'équipe sachent toujours quand ils peuvent se connecter.

Restez dans les temps, quel que soit le fuseau horaire

Doodle ajuste automatiquement les horaires pour que les équipes internationales se réunissent pendant les heures de travail qui se chevauchent.

Synchronisation avec vos calendriers

Connectez-vous à Google, Outlook ou iCloud. Seule votre disponibilité est partagée - les détails privés restent confidentiels.

Planifier des projets inter-équipes

Coordonnez vos activités avec le marketing, les ventes, les produits et les opérations à l'aide d'un lien de planification unique pour toutes les personnes concernées.

Remplir les places de formation ou d'atelier

Utilisez une feuille d'inscription pour que les membres de l'équipe choisissent la session qu'ils préfèrent - chaque place est ainsi utilisée efficacement.

Créer un Doodle

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Je peux planifier une réunion avec 12 dirigeants en 20 minutes grâce à un simple lien.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Assistante administrative

Doodle vous évite la galère de trouver un moment qui convienne à tout le monde.

Capterra Review

MT

Mark T.

Chef d'équipe

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Comment trouver un créneau rapidement ?

Créez un sondage de groupe pour que chacun vote sur ses créneaux préférés – fini les allers-retours.

Pouvons-nous organiser des réunions d'équipe récurrentes ?

Oui, ajoutez des créneaux récurrents à votre page de réservation pour que votre équipe puisse choisir les horaires qui lui conviennent.

Tout le monde verra-t-il mon calendrier complet ?

Non, Doodle ne montre que vos disponibilités. Les détails de l’événement restent entièrement privés.

Pouvons-nous planifier pour plusieurs membres de l'équipe à la fois ?

Oui, le plan Équipe vous permet de créer une page de réservation synchronisée avec plusieurs calendriers.

Quand utiliser une feuille d’inscription au lieu d’une page de réservation ?

Utilisez une feuille d'inscription pour gérer plusieurs sessions ou ateliers. Les pages de réservation sont idéales pour votre propre disponibilité.

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Passez moins de temps à planifier et consacrez du temps au travail qui compte

Passez moins de temps à courir après les calendriers et plus de temps à prendre des décisions ensemble.

Aucune carte de crédit n'est requise.