Une programmation simple conçue pour les équipes
Des équipes d'organisations de premier plan dans le monde entier lui font confiance
Trouvez un créneau en quelques minutes
Voyez en un instant quand chacun est disponible, sans passer par les tableurs. Idéal pour les équipes réparties, les grands groupes et les projets multi-fuseaux.
Moins de rendez-vous manqués
Les confirmations automatiques, la synchronisation des calendriers et les rappels garantissent que les réunions se déroulent comme prévu et que personne ne manque d’information.
Facilitez les réunions récurrentes
Vérifications hebdomadaires, révisions mensuelles, synchronisation de projets – configurez-les une fois, et Doodle s’occupe du reste : invitations, mises à jour et fuseaux horaires.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour toutes les façons dont les équipes se rencontrent
Trouver le meilleur moment pour chacun
Utilisez un sondage de groupe pour vous mettre rapidement d'accord sur l'heure d'une réunion sans avoir à envoyer d'interminables messages de chat ou des chaînes de courriels.
Des vérifications récurrentes en toute simplicité
Définissez des créneaux récurrents sur votre page de réservation afin que les membres de l'équipe sachent toujours quand ils peuvent se connecter.
Restez dans les temps, quel que soit le fuseau horaire
Doodle ajuste automatiquement les horaires pour que les équipes internationales se réunissent pendant les heures de travail qui se chevauchent.
Synchronisation avec vos calendriers
Connectez-vous à Google, Outlook ou iCloud. Seule votre disponibilité est partagée - les détails privés restent confidentiels.
Planifier des projets inter-équipes
Coordonnez vos activités avec le marketing, les ventes, les produits et les opérations à l'aide d'un lien de planification unique pour toutes les personnes concernées.
Remplir les places de formation ou d'atelier
Utilisez une feuille d'inscription pour que les membres de l'équipe choisissent la session qu'ils préfèrent - chaque place est ainsi utilisée efficacement.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Je peux planifier une réunion avec 12 dirigeants en 20 minutes grâce à un simple lien.
Doodle vous évite la galère de trouver un moment qui convienne à tout le monde.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Comment trouver un créneau rapidement ?
Créez un sondage de groupe pour que chacun vote sur ses créneaux préférés – fini les allers-retours.
Pouvons-nous organiser des réunions d'équipe récurrentes ?
Oui, ajoutez des créneaux récurrents à votre page de réservation pour que votre équipe puisse choisir les horaires qui lui conviennent.
Tout le monde verra-t-il mon calendrier complet ?
Non, Doodle ne montre que vos disponibilités. Les détails de l’événement restent entièrement privés.
Pouvons-nous planifier pour plusieurs membres de l'équipe à la fois ?
Oui, le plan Équipe vous permet de créer une page de réservation synchronisée avec plusieurs calendriers.
Quand utiliser une feuille d’inscription au lieu d’une page de réservation ?
Utilisez une feuille d'inscription pour gérer plusieurs sessions ou ateliers. Les pages de réservation sont idéales pour votre propre disponibilité.