Planification pour les avocats : des réunions plus rapides avec les clients

Arrête les allers-retours de courriels. Connecte ton calendrier et laisse les clients réserver des consultations, éviter les doubles réservations, collecter les paiements et protéger les heures facturables.

La confiance des cabinets d'avocats et des professionnels axés sur le client.

Protéger les heures facturables, réduire les tâches administratives

Élimine les courriels interminables de planification. Partage une page de réservation synchronisée avec ton calendrier pour que les clients ne voient que les heures disponibles - ce qui te permet d'économiser des heures et de te concentrer sur le travail et non sur la coordination.

Simplifie les réunions complexes

Coordonne les dépositions, les séances de stratégie et les appels multipartites avec des sondages de groupe qui trouvent le meilleur moment pour tout le monde. Fais en sorte que les dossiers avancent bien sans avoir à planifier des allers-retours.

Expérience client professionnelle et fiable

Des pages de réservation à l'effigie de la marque, des rappels automatiques et des paiements Stripe garantissent que les clients se présentent préparés et à l'heure. Tu restes organisé, ton calendrier reste précis et chaque réunion se déroule sans accroc.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour répondre à tous les besoins des avocats en matière de réunions et d'horaires

Synchronise ton calendrier automatiquement

Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour bloquer les conflits, synchroniser les réservations instantanément et empêcher les doubles réservations entre les audiences et les réunions des clients.

Laisse les clients réserver en temps réel

Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients et les personnes que tu recommandes programment instantanément des consultations en fonction de tes disponibilités réelles - avec des confirmations automatiques.

Montre la marque de ton entreprise

Ajoute le logo, les couleurs et les descriptions des réunions de ton entreprise à ta page de réservation. Inclus les détails de la prise en charge ou les notes d'honoraires pour renforcer ton image professionnelle.

Protéger la confidentialité des clients

La sécurité au niveau de l'entreprise, les contrôles de confidentialité et l'accès restreint aux calendriers soutiennent la confidentialité des avocats et les politiques de sécurité de l'entreprise.

Trouve le meilleur moment pour les réunions complexes

Utilise les sondages de groupe pour coordonner les dépositions, les séances de stratégie à plusieurs cabinets ou les événements CLE. Invite les participants et laisse Doodle trouver l'heure optimale pour tout le monde.

Dirige facilement les sessions des clients

Utilise les feuilles d'inscription pour organiser des ateliers pour les clients, des consultations pro bono limitées ou des sessions d'accueil. Fixe des limites de capacité et gère les participants sans effort.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle m'a fait gagner des heures chaque semaine. Les clients réservent directement et mon calendrier n'entre jamais en conflit.

SM

Sarah M.

Partenaire en contentieux

Les rappels automatisés ont permis de réduire les absences et nous ont aidés à percevoir les frais de consultation via Stripe.

AR

Alex R.

Praticien indépendant

Les sondages de groupe ont permis de planifier les dépositions sans douleur dans toutes les entreprises.

PK

Priya K.

Associé(e)

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les les avocats

Articles, modèles et modes d'emploi pour t'aider à planifier les réunions avec les clients, à faire de l'accueil et à protéger le temps facturable avec Doodle.

Comment les avocats peuvent-ils mettre fin à la programmation des courriels ?

5 questions d'admission à ajouter à ta page de réservation

Réduire les absences : rappels et paiements pour les avocats

Questions fréquentes

Les clients peuvent-ils réserver du temps en ligne ?

Oui. Partage ta page de réservation, connecte ton calendrier, et les clients pourront programmer des consultations en fonction de tes disponibilités réelles.

Doodle se synchronisera-t-il avec le calendrier et les outils vidéo de mon entreprise ?

Oui. Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Teams ou Google Meet.

Puis-je programmer des réunions multipartites comme des dépositions ?

Utilise les sondages de groupe pour proposer des horaires à plusieurs parties et trouver le meilleur créneau sans fils de courriels interminables.

Les informations sur les clients sont-elles sécurisées ?

Oui. Doodle offre une sécurité de niveau entreprise, des contrôles de confidentialité et un accès limité au calendrier pour que tu sois le seul à voir les détails de tes rendez-vous.

Puis-je collecter des paiements ou des informations sur l'admission ?

Oui. Utilise Stripe pour collecter des frais, ajouter des questions personnalisées pour recueillir des informations sur les clients, et fixer des délais de réservation ou des limites de capacité.

Concentre-toi sur les cas, pas sur l'emploi du temps

À partir de 6,95 $/mois - planification automatisée, paiements, image de marque et rappels avancés pour les avocats.