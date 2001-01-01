Planification pour les avocats : des réunions plus rapides avec les clients
La confiance des cabinets d'avocats et des professionnels axés sur le client.
Protéger les heures facturables, réduire les tâches administratives
Élimine les courriels interminables de planification. Partage une page de réservation synchronisée avec ton calendrier pour que les clients ne voient que les heures disponibles - ce qui te permet d'économiser des heures et de te concentrer sur le travail et non sur la coordination.
Simplifie les réunions complexes
Coordonne les dépositions, les séances de stratégie et les appels multipartites avec des sondages de groupe qui trouvent le meilleur moment pour tout le monde. Fais en sorte que les dossiers avancent bien sans avoir à planifier des allers-retours.
Expérience client professionnelle et fiable
Des pages de réservation à l'effigie de la marque, des rappels automatiques et des paiements Stripe garantissent que les clients se présentent préparés et à l'heure. Tu restes organisé, ton calendrier reste précis et chaque réunion se déroule sans accroc.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour répondre à tous les besoins des avocats en matière de réunions et d'horaires
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour bloquer les conflits, synchroniser les réservations instantanément et empêcher les doubles réservations entre les audiences et les réunions des clients.
Laisse les clients réserver en temps réel
Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients et les personnes que tu recommandes programment instantanément des consultations en fonction de tes disponibilités réelles - avec des confirmations automatiques.
Montre la marque de ton entreprise
Ajoute le logo, les couleurs et les descriptions des réunions de ton entreprise à ta page de réservation. Inclus les détails de la prise en charge ou les notes d'honoraires pour renforcer ton image professionnelle.
Protéger la confidentialité des clients
La sécurité au niveau de l'entreprise, les contrôles de confidentialité et l'accès restreint aux calendriers soutiennent la confidentialité des avocats et les politiques de sécurité de l'entreprise.
Trouve le meilleur moment pour les réunions complexes
Utilise les sondages de groupe pour coordonner les dépositions, les séances de stratégie à plusieurs cabinets ou les événements CLE. Invite les participants et laisse Doodle trouver l'heure optimale pour tout le monde.
Dirige facilement les sessions des clients
Utilise les feuilles d'inscription pour organiser des ateliers pour les clients, des consultations pro bono limitées ou des sessions d'accueil. Fixe des limites de capacité et gère les participants sans effort.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle m'a fait gagner des heures chaque semaine. Les clients réservent directement et mon calendrier n'entre jamais en conflit.
Les rappels automatisés ont permis de réduire les absences et nous ont aidés à percevoir les frais de consultation via Stripe.
Les sondages de groupe ont permis de planifier les dépositions sans douleur dans toutes les entreprises.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour les
les avocats
Questions fréquentes
Les clients peuvent-ils réserver du temps en ligne ?
Oui. Partage ta page de réservation, connecte ton calendrier, et les clients pourront programmer des consultations en fonction de tes disponibilités réelles.
Doodle se synchronisera-t-il avec le calendrier et les outils vidéo de mon entreprise ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Teams ou Google Meet.
Puis-je programmer des réunions multipartites comme des dépositions ?
Utilise les sondages de groupe pour proposer des horaires à plusieurs parties et trouver le meilleur créneau sans fils de courriels interminables.
Les informations sur les clients sont-elles sécurisées ?
Oui. Doodle offre une sécurité de niveau entreprise, des contrôles de confidentialité et un accès limité au calendrier pour que tu sois le seul à voir les détails de tes rendez-vous.
Puis-je collecter des paiements ou des informations sur l'admission ?
Oui. Utilise Stripe pour collecter des frais, ajouter des questions personnalisées pour recueillir des informations sur les clients, et fixer des délais de réservation ou des limites de capacité.