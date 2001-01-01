Créer un Doodle

Planification conçue pour les conseillers financiers

Laisse les clients réserver des consultations, synchronise-les avec ton calendrier et réduis les tâches administratives pour que tu puisses te concentrer sur les résultats des clients, protéger les heures facturables et récupérer du temps.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

La confiance des gestionnaires de patrimoine et des sociétés de conseil

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Plus de conseils, moins d'administration

Laisse les clients réserver eux-mêmes leurs réunions de planification financière, les synchroniser avec ton calendrier et les payer au moment de la réservation. Tu gagnes des heures chaque semaine et tu passes plus de temps à donner des conseils plutôt qu'à coordonner les horaires.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Une planification plus simple pour les réunions complexes

Évite les doubles réservations grâce aux calendriers liés et aux pages de réservation hébergées conjointement. Planifie facilement des sessions avec plusieurs conseillers à travers les fuseaux horaires pour que les clients se connectent avec le bon expert dès la première fois.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Expérience client professionnelle et fiable

Les pages de réservation à l'effigie de la marque, les confirmations automatiques, les rappels et les paiements sécurisés permettent de réduire les défections. Chaque réunion semble soignée, fiable et alignée sur ta marque.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Fait pour les réunions de conseil financier

Synchronise ton calendrier automatiquement

Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle masque les conflits, montre les disponibilités réelles et se mette à jour en temps réel pour protéger les heures facturables.

Laisse les clients réserver en temps réel

Partage ta page de réservation ou des liens 1:1 pour que les clients choisissent instantanément les créneaux ouverts. Doodle verrouille les horaires, empêche les doubles réservations et s'adapte à tous les fuseaux horaires.

Montre ta marque et instaure la confiance

Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et des instructions sur mesure pour une expérience client cohérente et professionnelle à chaque fois.

Garde les données des clients privées et sécurisées

La sécurité de niveau entreprise, les pratiques conformes au GDPR et les détails cachés des participants garantissent la confidentialité et la tranquillité d'esprit pour chaque réunion conseiller-client.

Trouve le meilleur moment pour les événements

Utilise les sondages de groupe pour planifier les ateliers, les séminaires ou les tables rondes des clients. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme l'heure qui convient le mieux à chacun.

Accueille les sessions sans l'administrateur

Crée des ateliers d'intégration, des séminaires d'éducation financière ou des sessions à places limitées à l'aide de feuilles d'inscription. Fixe les capacités et laisse les clients réserver leur place facilement.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Doodle a réduit de moitié mon temps de planification et a doublé les réunions avec les clients - maintenant, je me concentre sur les conseils, pas sur les courriels.

SM

Sarah M.

CFP

Les clients adorent le lien de réservation et les rappels automatiques. Les absences ont diminué et le chiffre d'affaires a augmenté.

MT

Mark T.

Conseiller indépendant

La réservation avec paiement permet de sécuriser les acomptes et d'éviter les annulations de dernière minute.

PS

Priya S.

Gestionnaire de patrimoine

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour conseillers financiers

Guides et conseils pour faciliter la programmation des clients, améliorer la préparation des réunions et tirer le meilleur parti de ton calendrier à l'aide de Doodle.

financial advisor in a suit is sitting across the table from a client, reviewing documents

Comment simplifier la programmation des clients pour les conseillers ?

financial professional reviewing performance charts

Réduire les absences : meilleures pratiques pour les rappels de rendez-vous

Financial advisor in a client meeting

Utiliser les liens de réservation pour développer ton activité de conseil

Questions fréquentes

Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?

Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour saisir les objectifs ou les détails clés avant la réunion.

Doodle peut-il s'intégrer à mon calendrier et à mes outils vidéo ?

Oui. Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.

Puis-je proposer des services et des prix différents ?

Oui. Crée des pages de réservation ou des créneaux 1:1 pour les appels de découverte, les conseils à l'heure ou les sessions d'engagement et collecte les paiements avec Stripe.

Les données des clients sont-elles sécurisées ?

Doodle utilise une sécurité de niveau entreprise, des politiques conformes au GDPR et des contrôles pour masquer les détails des participants ; toi seul peux voir ton calendrier connecté.

Puis-je gérer les fuseaux horaires et les limites de réservation ?

Oui. Doodle s'adapte automatiquement aux fuseaux horaires, te permet de définir des fenêtres de réservation, des délais, des tampons et des limites quant à la date à laquelle les clients peuvent réserver.

Passe plus de temps à conseiller, moins d'ordonnancement

Commence gratuitement ou passe à Doodle Pro à partir de 6,95 $/mois pour la réservation de marque, l'encaissement des paiements et les rappels avancés.

Aucune carte de crédit n'est requise.