Planification conçue pour les conseillers financiers
La confiance des gestionnaires de patrimoine et des sociétés de conseil
Plus de conseils, moins d'administration
Laisse les clients réserver eux-mêmes leurs réunions de planification financière, les synchroniser avec ton calendrier et les payer au moment de la réservation. Tu gagnes des heures chaque semaine et tu passes plus de temps à donner des conseils plutôt qu'à coordonner les horaires.
Une planification plus simple pour les réunions complexes
Évite les doubles réservations grâce aux calendriers liés et aux pages de réservation hébergées conjointement. Planifie facilement des sessions avec plusieurs conseillers à travers les fuseaux horaires pour que les clients se connectent avec le bon expert dès la première fois.
Expérience client professionnelle et fiable
Les pages de réservation à l'effigie de la marque, les confirmations automatiques, les rappels et les paiements sécurisés permettent de réduire les défections. Chaque réunion semble soignée, fiable et alignée sur ta marque.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Fait pour les réunions de conseil financier
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle masque les conflits, montre les disponibilités réelles et se mette à jour en temps réel pour protéger les heures facturables.
Laisse les clients réserver en temps réel
Partage ta page de réservation ou des liens 1:1 pour que les clients choisissent instantanément les créneaux ouverts. Doodle verrouille les horaires, empêche les doubles réservations et s'adapte à tous les fuseaux horaires.
Montre ta marque et instaure la confiance
Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et des instructions sur mesure pour une expérience client cohérente et professionnelle à chaque fois.
Garde les données des clients privées et sécurisées
La sécurité de niveau entreprise, les pratiques conformes au GDPR et les détails cachés des participants garantissent la confidentialité et la tranquillité d'esprit pour chaque réunion conseiller-client.
Trouve le meilleur moment pour les événements
Utilise les sondages de groupe pour planifier les ateliers, les séminaires ou les tables rondes des clients. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme l'heure qui convient le mieux à chacun.
Accueille les sessions sans l'administrateur
Crée des ateliers d'intégration, des séminaires d'éducation financière ou des sessions à places limitées à l'aide de feuilles d'inscription. Fixe les capacités et laisse les clients réserver leur place facilement.
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle masque les conflits, montre les disponibilités réelles et se mette à jour en temps réel pour protéger les heures facturables.
Laisse les clients réserver en temps réel
Partage ta page de réservation ou des liens 1:1 pour que les clients choisissent instantanément les créneaux ouverts. Doodle verrouille les horaires, empêche les doubles réservations et s'adapte à tous les fuseaux horaires.
Montre ta marque et instaure la confiance
Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et des instructions sur mesure pour une expérience client cohérente et professionnelle à chaque fois.
Garde les données des clients privées et sécurisées
La sécurité de niveau entreprise, les pratiques conformes au GDPR et les détails cachés des participants garantissent la confidentialité et la tranquillité d'esprit pour chaque réunion conseiller-client.
Trouve le meilleur moment pour les événements
Utilise les sondages de groupe pour planifier les ateliers, les séminaires ou les tables rondes des clients. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme l'heure qui convient le mieux à chacun.
Accueille les sessions sans l'administrateur
Crée des ateliers d'intégration, des séminaires d'éducation financière ou des sessions à places limitées à l'aide de feuilles d'inscription. Fixe les capacités et laisse les clients réserver leur place facilement.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle a réduit de moitié mon temps de planification et a doublé les réunions avec les clients - maintenant, je me concentre sur les conseils, pas sur les courriels.
Les clients adorent le lien de réservation et les rappels automatiques. Les absences ont diminué et le chiffre d'affaires a augmenté.
La réservation avec paiement permet de sécuriser les acomptes et d'éviter les annulations de dernière minute.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour
conseillers financiers
Questions fréquentes
Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour saisir les objectifs ou les détails clés avant la réunion.
Doodle peut-il s'intégrer à mon calendrier et à mes outils vidéo ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.
Puis-je proposer des services et des prix différents ?
Oui. Crée des pages de réservation ou des créneaux 1:1 pour les appels de découverte, les conseils à l'heure ou les sessions d'engagement et collecte les paiements avec Stripe.
Les données des clients sont-elles sécurisées ?
Doodle utilise une sécurité de niveau entreprise, des politiques conformes au GDPR et des contrôles pour masquer les détails des participants ; toi seul peux voir ton calendrier connecté.
Puis-je gérer les fuseaux horaires et les limites de réservation ?
Oui. Doodle s'adapte automatiquement aux fuseaux horaires, te permet de définir des fenêtres de réservation, des délais, des tampons et des limites quant à la date à laquelle les clients peuvent réserver.