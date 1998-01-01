Créer un Doodle

Logiciel de planification conçu pour les opérations et l'informatique

Réservez du temps avec des équipes, des fournisseurs ou des services sans avoir à courir après les réponses.

Créer un Doodle
a booking page for a troubleshooting session, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Utilisé par les équipes d'ingénierie et de produits des principales entreprises technologiques.

A group of logos including IBM, Accenture, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Capgemini
A group of logos including IBM, Accenture, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Capgemini
Résoudre les problèmes sans délai

Réservez des sessions d'assistance informatique ou des fenêtres de maintenance du système en quelques minutes afin que rien ne vienne ralentir vos opérations.

Programmation entre les services

Coordonnez vos activités avec les équipes internes et les fournisseurs externes en un seul endroit - pas besoin de passer d'un outil à l'autre.

Restez efficace et organisé

Des mises à jour et des rappels en temps réel permettent à tout le monde d'être prêt lorsque le moment est venu de se réunir.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour toutes les méthodes de travail des équipes d'exploitation et d'informatique

Planifier les mises à jour du système

Utilisez un sondage de groupe pour trouver la bonne fenêtre de temps d'arrêt avec toutes les parties prenantes avant de déployer les mises à jour.

Réservez facilement les appels des fournisseurs

Partagez une page de réservation afin que les vendeurs ou les prestataires de services choisissent une date qui convienne aux deux parties.

Coordonner les examens de sécurité

Planifiez des révisions annuelles ou trimestrielles avec les équipes de direction et de conformité sans avoir à faire des allers-retours incessants.

Organiser des séances d'entraînement en équipe

Listez plusieurs options de formation dans une feuille d'inscription afin que votre personnel puisse choisir le créneau qu'il préfère, garantissant ainsi une forte participation.

Prendre en charge plusieurs sites

Doodle ajuste automatiquement les heures en fonction du fuseau horaire de chaque bureau, ce qui permet de synchroniser l'informatique au niveau mondial.

Personnalisez vos pages de réservation avec votre image de marque

Ajoutez le logo et les couleurs de votre entreprise pour que vos partenaires externes bénéficient d'une expérience professionnelle cohérente.

Planifier les mises à jour du système

Utilisez un sondage de groupe pour trouver la bonne fenêtre de temps d'arrêt avec toutes les parties prenantes avant de déployer les mises à jour.

Réservez facilement les appels des fournisseurs

Partagez une page de réservation afin que les vendeurs ou les prestataires de services choisissent une date qui convienne aux deux parties.

Coordonner les examens de sécurité

Planifiez des révisions annuelles ou trimestrielles avec les équipes de direction et de conformité sans avoir à faire des allers-retours incessants.

Organiser des séances d'entraînement en équipe

Listez plusieurs options de formation dans une feuille d'inscription afin que votre personnel puisse choisir le créneau qu'il préfère, garantissant ainsi une forte participation.

Prendre en charge plusieurs sites

Doodle ajuste automatiquement les heures en fonction du fuseau horaire de chaque bureau, ce qui permet de synchroniser l'informatique au niveau mondial.

Personnalisez vos pages de réservation avec votre image de marque

Ajoutez le logo et les couleurs de votre entreprise pour que vos partenaires externes bénéficient d'une expérience professionnelle cohérente.

Créer un Doodle

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Avec des emplois du temps qui changent constamment, la synchronisation du calendrier de Doodle me sauve la vie. C'est ma seule source de vérité.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Assistante administrative

Nous coordonnons la maintenance et les mises à jour du système en quelques minutes, et non en quelques jours.

G2 Review

PW

Peter W.

Responsable des opérations informatiques

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Puis-je recueillir les coordonnées des participants lors de la réservation ?

Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation ou à votre feuille d'inscription pour recueillir des informations avant la réunion.

Comment éviter les absences lors d'appels de maintenance importants ?

Activez les rappels automatiques pour que les participants soient informés à l'avance.

Pouvons-nous ajouter l’image de marque de notre entreprise ?

Absolument. Personnalisez votre page de réservation avec votre logo et vos couleurs pour une expérience soignée et conforme à votre marque.

Comment gérer les inscriptions à un grand nombre de formations ?

Limitez le nombre de places disponibles par créneau dans votre feuille d'inscription pour que la taille des groupes reste raisonnable.

Puis-je contrôler le délai de réservation ?

Oui, vous pouvez fixer des délais de réservation pour éviter les conflits de dernière minute.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Passez moins de temps à programmer, plus de temps à résoudre les problèmes

Assurez la sécurité des systèmes et la coordination des équipes sans vous soucier des calendriers.

Aucune carte de crédit n'est requise.