Logiciel de planification conçu pour les opérations et l'informatique
Utilisé par les équipes d'ingénierie et de produits des principales entreprises technologiques.
Résoudre les problèmes sans délai
Réservez des sessions d'assistance informatique ou des fenêtres de maintenance du système en quelques minutes afin que rien ne vienne ralentir vos opérations.
Programmation entre les services
Coordonnez vos activités avec les équipes internes et les fournisseurs externes en un seul endroit - pas besoin de passer d'un outil à l'autre.
Restez efficace et organisé
Des mises à jour et des rappels en temps réel permettent à tout le monde d'être prêt lorsque le moment est venu de se réunir.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour toutes les méthodes de travail des équipes d'exploitation et d'informatique
Planifier les mises à jour du système
Utilisez un sondage de groupe pour trouver la bonne fenêtre de temps d'arrêt avec toutes les parties prenantes avant de déployer les mises à jour.
Réservez facilement les appels des fournisseurs
Partagez une page de réservation afin que les vendeurs ou les prestataires de services choisissent une date qui convienne aux deux parties.
Coordonner les examens de sécurité
Planifiez des révisions annuelles ou trimestrielles avec les équipes de direction et de conformité sans avoir à faire des allers-retours incessants.
Organiser des séances d'entraînement en équipe
Listez plusieurs options de formation dans une feuille d'inscription afin que votre personnel puisse choisir le créneau qu'il préfère, garantissant ainsi une forte participation.
Prendre en charge plusieurs sites
Doodle ajuste automatiquement les heures en fonction du fuseau horaire de chaque bureau, ce qui permet de synchroniser l'informatique au niveau mondial.
Personnalisez vos pages de réservation avec votre image de marque
Ajoutez le logo et les couleurs de votre entreprise pour que vos partenaires externes bénéficient d'une expérience professionnelle cohérente.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Avec des emplois du temps qui changent constamment, la synchronisation du calendrier de Doodle me sauve la vie. C'est ma seule source de vérité.
Nous coordonnons la maintenance et les mises à jour du système en quelques minutes, et non en quelques jours.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Puis-je recueillir les coordonnées des participants lors de la réservation ?
Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation ou à votre feuille d'inscription pour recueillir des informations avant la réunion.
Comment éviter les absences lors d'appels de maintenance importants ?
Activez les rappels automatiques pour que les participants soient informés à l'avance.
Pouvons-nous ajouter l’image de marque de notre entreprise ?
Absolument. Personnalisez votre page de réservation avec votre logo et vos couleurs pour une expérience soignée et conforme à votre marque.
Comment gérer les inscriptions à un grand nombre de formations ?
Limitez le nombre de places disponibles par créneau dans votre feuille d'inscription pour que la taille des groupes reste raisonnable.
Puis-je contrôler le délai de réservation ?
Oui, vous pouvez fixer des délais de réservation pour éviter les conflits de dernière minute.