Programmation simple pour les entraîneurs de fitness occupés
Entraîne-toi plus, envoie moins de textos
Partage un lien de réservation pour les appels de découverte, les séances de physiothérapie et les renouvellements. Doodle synchronise ton calendrier, envoie des confirmations et gère les paiements pendant que tu fais du coaching.
Fais en sorte que chaque session se déroule sans accroc
Coordonne tes activités avec celles de tes clients ou de tes studios sans effort. La disponibilité en temps réel, les tampons et la détection des fuseaux horaires évitent les chevauchements, que tu sois au gymnase, en ligne ou en déplacement.
Ayez l'air professionnel du premier clic à la dernière réplique
Les pages de réservation de marque, les rappels automatisés et les liens de reprogrammation réduisent les absences et le chaos de dernière minute, ce qui permet à tes sessions de rester fiables et sans stress.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour alimenter ton entreprise de formation
Synchronise tes calendriers automatiquement
Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple pour bloquer les séances d'entraînement et les cours. Doodle empêche les doubles réservations, ajoute des tampons et suggère des heures plus intelligentes lorsque tu es occupé.
Laisse les clients réserver et payer en temps réel
Partage ta page de réservation ou ton lien 1:1 pour que les clients réservent en fonction de tes disponibilités en direct. Les paiements Stripe, la détection des fuseaux horaires et les liens vidéo instantanés rendent le tout transparent.
Personnalise ton expérience de réservation
Ajoute ton logo, tes couleurs et un lien vers ton site Web pour donner l'impression d'être dans un studio. Saisis les objectifs des clients, les blessures ou les détails de l'équipement pour que chaque séance commence bien préparée.
Garder les données des clients confidentielles et conformes
Seule la disponibilité est partagée-jamais les détails du calendrier. Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA pour que tu puisses te concentrer sur le coaching, et non sur la conformité.
Trouve rapidement les temps de jeu de l'équipe grâce aux sondages de groupe
Planifie des bootcamps ou des démonstrations de bien-être sans fils interminables. Laisse jusqu'à 1000 participants voter et verrouille le meilleur moment instantanément.
Remplis les classes facilement avec les feuilles d'inscription
Liste les ateliers ou les évaluations, fixe des limites de places et ajoute des tampons. Doodle envoie automatiquement des confirmations et des rappels pour que tu restes organisé.
J'ai réduit de 50 % le temps consacré à l'administration. Les clients réservent, paient et reçoivent des rappels automatiquement.
Les sondages de groupe ont simplifié la programmation de notre camp d'entraînement pour 20 personnes. Un lien, c'est fait.
Fini les doubles réservations ou les confusions de fuseaux horaires. Mes sessions en ligne se déroulent à l'heure.
Questions fréquentes
Puis-je fixer des durées de session et des prix différents ?
Oui. Crée des services tels que des sessions de 30, 45 ou 60 minutes avec des prix, des tampons et des lieux personnalisés. Recueille les paiements lors de la réservation via Stripe.
Doodle fonctionnera-t-il avec mon calendrier et mes applications vidéo ?
Oui. Synchronise les calendriers Google, Outlook ou Apple et lance des réunions Zoom, Google Meet, Teams ou Webex à partir de chaque réservation.
Puis-je organiser des cours sans inscription et limiter le nombre de places ?
Oui. Utilise les feuilles d'inscription pour ajouter des créneaux horaires, fixer des limites de places et recueillir les coordonnées des participants. Des confirmations et des rappels automatiques permettent de maintenir un taux de participation élevé.
Les clients voient-ils mes autres rendez-vous ?
Non. Seules tes heures disponibles sont partagées. Les événements personnels et les réponses des clients restent privés. Doodle est sécurisé et conforme aux normes GDPR, SOC 2, CCPA.
Que se passe-t-il si je voyage ou si je change d'horaire ?
Mets à jour tes disponibilités une seule fois. Doodle ajuste tes pages de réservation, honore les tampons et les dates d'interdiction, et gère les fuseaux horaires pour que les clients voient toujours les bonnes heures.