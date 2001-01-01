Un emploi du temps plus intelligent pour les élèves
Les étudiants des meilleures universités et des meilleurs programmes ont confiance en toi
Arrête de jongler entre les cours, les laboratoires, le travail et les clubs.
Partage un lien pour réserver des heures de bureau, du tutorat ou des conseils. Doodle remplit ton calendrier automatiquement pour que tu passes du temps à étudier et non à planifier.
Coordonne rapidement les projets de groupe
Interroge tes camarades de classe à travers les fuseaux horaires, bloque le meilleur moment et ajoute automatiquement des liens vidéo. Pas de chats de groupe à gérer, pas de doubles réservations.
Ayez l'air préparé et ne manquez jamais votre coup
Les confirmations et les rappels automatiques, les tampons avant les réunions et les mises en attente dans le calendrier te permettent de rester crédible pour les professeurs, les recruteurs et les coéquipiers.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour la façon dont les étudiants planifient et se rencontrent
Empêche les chevauchements entre les cours, le travail et les réunions.
Connecte tes calendriers scolaires et personnels (Google, Apple, Microsoft) et lance Zoom, Teams ou Webex en un seul clic.
Voir le temps libre instantanément
à travers les semaines chargées, les examens ou les stages. Doodle respecte les fuseaux horaires et les blocs de cours pour que tu évites les surprises de 8 heures du matin et les conflits de dernière minute.
Envoyer des liens de réservation polis
pour les professeurs ou les recruteurs. Ajoute une photo, un majeur et des notes pour que chaque rencontre ait un contexte et des attentes avant de commencer.
Tes données restent confidentielles
Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, et tu contrôles ce que les invités partagent. Pas d'adresses email vendues, pas de spam surprise.
Choisis rapidement une heure de groupe d'étude
Partage un sondage de groupe, fixe une date limite, limite les choix et verrouille le résultat. Doodle envoie des mises à jour pour que tout le monde soit au courant.
Organise des créneaux de laboratoire, des heures de tutorat, des présentations de clubs ou des simulations d'entretien.
Crée des feuilles d'inscription avec des places limitées et des tampons pour que les gens se servent eux-mêmes sans feuilles de calcul.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
J'ai réservé des heures de bureau et des sessions d'étude en quelques minutes. Pas de chat de groupe, juste un lien qui fonctionne.
Les écrans des recruteurs, les réunions des clubs, le tutorat. Grâce à Doodle, mon agenda est bien rempli et je ne fais jamais de double réservation.
Notre équipe de travail à distance a choisi des heures sur trois fuseaux horaires sans désordre.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour
Les étudiants
Questions fréquentes
Puis-je gérer les heures de bureau et les groupes d'étude avec un seul lien ?
Oui. Crée une page de réservation une fois, partage-la n'importe où, et Doodle gère automatiquement les disponibilités, les confirmations et les rappels.
Doodle fonctionne-t-il avec mes calendriers scolaires et personnels ?
Oui - connecte-toi à Google, Apple ou Microsoft. Doodle vérifie les deux calendriers pour éviter les conflits et ajoute les réunions automatiquement.
Comment trouver une heure pour une équipe de projet à travers les fuseaux horaires ?
Lance un sondage de groupe, propose des options, fixe une date limite et bloque le meilleur choix. Tout le monde est mis au courant.
Mes données sont-elles en sécurité et les invités auront-ils besoin d'un compte ?
Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA. Tu contrôles les infos qui sont collectées. Les invités peuvent réserver sans avoir de compte.
Mon emploi du temps change toutes les semaines. Est-ce que Doodle peut suivre ?
Oui. Mets à jour les disponibilités à tout moment, définis des tampons, limite les créneaux pendant les examens ou interromps les réservations pour les pauses.