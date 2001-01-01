Créer un Doodle

Un emploi du temps plus intelligent pour les élèves

Laisse tomber le ping-pong des courriels. Réserve les heures de bureau, les groupes d'étude et les entretiens en quelques secondes. Synchronise ton calendrier, évite les conflits, reçois des rappels, arrive préparé.

Les étudiants des meilleures universités et des meilleurs programmes ont confiance en toi

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Arrête de jongler entre les cours, les laboratoires, le travail et les clubs.

Partage un lien pour réserver des heures de bureau, du tutorat ou des conseils. Doodle remplit ton calendrier automatiquement pour que tu passes du temps à étudier et non à planifier.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordonne rapidement les projets de groupe

Interroge tes camarades de classe à travers les fuseaux horaires, bloque le meilleur moment et ajoute automatiquement des liens vidéo. Pas de chats de groupe à gérer, pas de doubles réservations.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Ayez l'air préparé et ne manquez jamais votre coup

Les confirmations et les rappels automatiques, les tampons avant les réunions et les mises en attente dans le calendrier te permettent de rester crédible pour les professeurs, les recruteurs et les coéquipiers.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour la façon dont les étudiants planifient et se rencontrent

Empêche les chevauchements entre les cours, le travail et les réunions.

Connecte tes calendriers scolaires et personnels (Google, Apple, Microsoft) et lance Zoom, Teams ou Webex en un seul clic.

Voir le temps libre instantanément

à travers les semaines chargées, les examens ou les stages. Doodle respecte les fuseaux horaires et les blocs de cours pour que tu évites les surprises de 8 heures du matin et les conflits de dernière minute.

Envoyer des liens de réservation polis

pour les professeurs ou les recruteurs. Ajoute une photo, un majeur et des notes pour que chaque rencontre ait un contexte et des attentes avant de commencer.

Tes données restent confidentielles

Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, et tu contrôles ce que les invités partagent. Pas d'adresses email vendues, pas de spam surprise.

Choisis rapidement une heure de groupe d'étude

Partage un sondage de groupe, fixe une date limite, limite les choix et verrouille le résultat. Doodle envoie des mises à jour pour que tout le monde soit au courant.

Organise des créneaux de laboratoire, des heures de tutorat, des présentations de clubs ou des simulations d'entretien.

Crée des feuilles d'inscription avec des places limitées et des tampons pour que les gens se servent eux-mêmes sans feuilles de calcul.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

J'ai réservé des heures de bureau et des sessions d'étude en quelques minutes. Pas de chat de groupe, juste un lien qui fonctionne.

MD

Maya D.

Biologie (majeure)

Les écrans des recruteurs, les réunions des clubs, le tutorat. Grâce à Doodle, mon agenda est bien rempli et je ne fais jamais de double réservation.

AM

Andre M.

MBA

Notre équipe de travail à distance a choisi des heures sur trois fuseaux horaires sans désordre.

LC

Leah C.

CS senior

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour Les étudiants

Reste vigilant grâce à des conseils sur l'emploi du temps, les réunions et la productivité conçus pour les étudiants.

La liste de contrôle ultime du calendrier pour les étudiants occupés

A female student poses by the wall and is smiling while holding her binders

Réserver une heure de consultation en toute simplicité : un guide pour les étudiants

A group of five students are walking in front of their college

Comment les étudiants utilisent Doodle pour planifier des projets de groupe en deux fois moins de temps

Questions fréquentes

Puis-je gérer les heures de bureau et les groupes d'étude avec un seul lien ?

Oui. Crée une page de réservation une fois, partage-la n'importe où, et Doodle gère automatiquement les disponibilités, les confirmations et les rappels.

Doodle fonctionne-t-il avec mes calendriers scolaires et personnels ?

Oui - connecte-toi à Google, Apple ou Microsoft. Doodle vérifie les deux calendriers pour éviter les conflits et ajoute les réunions automatiquement.

Comment trouver une heure pour une équipe de projet à travers les fuseaux horaires ?

Lance un sondage de groupe, propose des options, fixe une date limite et bloque le meilleur choix. Tout le monde est mis au courant.

Mes données sont-elles en sécurité et les invités auront-ils besoin d'un compte ?

Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA. Tu contrôles les infos qui sont collectées. Les invités peuvent réserver sans avoir de compte.

Mon emploi du temps change toutes les semaines. Est-ce que Doodle peut suivre ?

Oui. Mets à jour les disponibilités à tout moment, définis des tampons, limite les créneaux pendant les examens ou interromps les réservations pour les pauses.

Maîtrise ton temps et ton calendrier

Commence à 0 $. Réserve plus rapidement, évite les conflits, reste à l'heure.

