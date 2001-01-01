Créer un Doodle

Planifie des réunions de parents sans aucun va-et-vient.

Les parents travaillent par roulement ; tu jongles avec les cloches et les calendriers. Doodle automatise la planification, propose des horaires qui conviennent, envoie des rappels et apporte son soutien en personne ou en ligne.

Les écoles et les districts font confiance à l'engagement des parents

Fixe une fois les fenêtres de conférence et laisse les parents réserver eux-mêmes.

Doodle vérifie ton calendrier, évite les chevauchements et envoie des confirmations instantanées. Moins de course aux courriels, plus de temps pour de vraies conversations.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordonne l'action des tuteurs, des enseignants et des traducteurs.

Offre des options en personne ou par vidéo, ajoute des tampons et limite les créneaux par famille pour que tout le monde ait un horaire qui convient.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Aie l'air préparé et réduis les absences.

Les invitations de marque définissent les attentes, les rappels permettent aux parents de rester sur la bonne voie et les fuseaux horaires sont gérés automatiquement pour les familles qui voyagent ou qui sont éloignées.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Fonctionnalités conçues pour l'organisation des réunions parents-enseignants

Synchronise les calendriers Google, Microsoft ou Apple

pour que les créneaux réservés apparaissent instantanément. Partage une page de réservation pour les conférences et Doodle empêchera les doubles réservations dans tes classes.

Afficher les disponibilités en direct dans des vues hebdomadaires ou mensuelles

Les parents choisissent une heure qui correspond aux horaires de travail ; tu définis les durées, les tampons et les coupures pour que la soirée se déroule à temps.

Ajoute le logo de l'école, les couleurs et les détails à connaître absolument.

Numéro de chambre, parking, lien Zoom... Chaque invitation a l'air officielle et donne aux parents ce dont ils ont besoin pour arriver préparés.

Répondre aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA

Contrôle les informations que les familles partagent, limite la visibilité à ta communauté et protège les données des élèves sans tickets informatiques supplémentaires.

Besoin d'une réunion multi-enseignants

ou une séance de planification du PEI ? Utilise les sondages de groupe pour proposer des horaires, recueillir les votes des tuteurs et du personnel, puis verrouiller le choix final et envoyer le lien.

Publie les inscriptions aux soirées de conférence en quelques minutes

Définis le nombre de créneaux, le plafond par famille, ajoute des sessions d'interprétation et établis une liste d'attente automatique lorsque les créneaux sont occupés. Aucune feuille de calcul n'est nécessaire.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Nous avons organisé des conférences d'automne en moins d'une heure. Les parents se sont inscrits eux-mêmes et nous n'avons eu aucune double inscription.

BR

Beth R.

Directeur d'école primaire

Les rappels ont permis de réduire de moitié les absences. J'ai pu ajouter des créneaux d'interprétation et limiter chaque famille à une heure.

SP

Sandra P.

Conseiller scolaire

La page de réservation était professionnelle et claire. Les familles savaient où aller et quoi apporter.

GM

George M.

Professeur de 5e année

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour de meilleures réunions de parents

Guides et conseils pour rationaliser la programmation des conférences et la communication familiale.

Liste de contrôle des réunions de parents : ordre du jour, calendrier et suivi

Comment organiser des réunions parents-professeurs sans va-et-vient ?

Planification du PEI 101 : coordonner les enseignants, les familles et les services

Questions fréquentes

Comment organiser une soirée de conférence ?

Crée une feuille d'inscription avec ton créneau horaire et la durée du créneau. Partage le lien ; les parents choisissent un créneau et les deux parties reçoivent des confirmations et des rappels.

Doodle fonctionnera-t-il avec notre calendrier scolaire ?

Oui. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple. Les réunions réservées bloquent ton calendrier instantanément et empêchent les doubles réservations d'une classe à l'autre.

Plusieurs tuteurs peuvent-ils participer à une même réunion ?

Oui. Autorise des invités supplémentaires, ajoute un lien Zoom ou Teams, et ajoute des notes comme des informations sur le parking ou la salle. Tu peux aussi ajouter des sessions d'interprètes en tant que créneaux dédiés.

Les données des parents sont-elles privées et sécurisées ?

Oui. Doodle est conforme au GDPR, à SOC 2 et à la CCPA. Tu contrôles les infos collectées, qui voit ta page, et tu peux restreindre les réservations à ta communauté.

Que se passe-t-il si mes disponibilités changent ?

Mets à jour ta page de réservation ou ta feuille d'inscription à tout moment. Les nouvelles règles s'appliquent instantanément. Tu peux fermer des créneaux, ajouter des tampons ou envoyer un message à tous les parents inscrits.

Faire de l'horaire des parents la partie la plus facile de la semaine la partie la plus facile de ta semaine

Gratuit pour commencer. Pro à partir de 6,95 $/utilisateur/mois. Simplifie les réunions de parents et diminue les absences.

Aucune carte de crédit n'est requise.