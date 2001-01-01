Planifie des réunions de parents sans aucun va-et-vient.
Les écoles et les districts font confiance à l'engagement des parents
Fixe une fois les fenêtres de conférence et laisse les parents réserver eux-mêmes.
Doodle vérifie ton calendrier, évite les chevauchements et envoie des confirmations instantanées. Moins de course aux courriels, plus de temps pour de vraies conversations.
Coordonne l'action des tuteurs, des enseignants et des traducteurs.
Offre des options en personne ou par vidéo, ajoute des tampons et limite les créneaux par famille pour que tout le monde ait un horaire qui convient.
Aie l'air préparé et réduis les absences.
Les invitations de marque définissent les attentes, les rappels permettent aux parents de rester sur la bonne voie et les fuseaux horaires sont gérés automatiquement pour les familles qui voyagent ou qui sont éloignées.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Fonctionnalités conçues pour l'organisation des réunions parents-enseignants
Synchronise les calendriers Google, Microsoft ou Apple
pour que les créneaux réservés apparaissent instantanément. Partage une page de réservation pour les conférences et Doodle empêchera les doubles réservations dans tes classes.
Afficher les disponibilités en direct dans des vues hebdomadaires ou mensuelles
Les parents choisissent une heure qui correspond aux horaires de travail ; tu définis les durées, les tampons et les coupures pour que la soirée se déroule à temps.
Ajoute le logo de l'école, les couleurs et les détails à connaître absolument.
Numéro de chambre, parking, lien Zoom... Chaque invitation a l'air officielle et donne aux parents ce dont ils ont besoin pour arriver préparés.
Répondre aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA
Contrôle les informations que les familles partagent, limite la visibilité à ta communauté et protège les données des élèves sans tickets informatiques supplémentaires.
Besoin d'une réunion multi-enseignants
ou une séance de planification du PEI ? Utilise les sondages de groupe pour proposer des horaires, recueillir les votes des tuteurs et du personnel, puis verrouiller le choix final et envoyer le lien.
Publie les inscriptions aux soirées de conférence en quelques minutes
Définis le nombre de créneaux, le plafond par famille, ajoute des sessions d'interprétation et établis une liste d'attente automatique lorsque les créneaux sont occupés. Aucune feuille de calcul n'est nécessaire.
Travaillez avec vos outils préférés
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Nous avons organisé des conférences d'automne en moins d'une heure. Les parents se sont inscrits eux-mêmes et nous n'avons eu aucune double inscription.
Les rappels ont permis de réduire de moitié les absences. J'ai pu ajouter des créneaux d'interprétation et limiter chaque famille à une heure.
La page de réservation était professionnelle et claire. Les familles savaient où aller et quoi apporter.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour de meilleures
réunions de parents
Questions fréquentes
Comment organiser une soirée de conférence ?
Crée une feuille d'inscription avec ton créneau horaire et la durée du créneau. Partage le lien ; les parents choisissent un créneau et les deux parties reçoivent des confirmations et des rappels.
Doodle fonctionnera-t-il avec notre calendrier scolaire ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple. Les réunions réservées bloquent ton calendrier instantanément et empêchent les doubles réservations d'une classe à l'autre.
Plusieurs tuteurs peuvent-ils participer à une même réunion ?
Oui. Autorise des invités supplémentaires, ajoute un lien Zoom ou Teams, et ajoute des notes comme des informations sur le parking ou la salle. Tu peux aussi ajouter des sessions d'interprètes en tant que créneaux dédiés.
Les données des parents sont-elles privées et sécurisées ?
Oui. Doodle est conforme au GDPR, à SOC 2 et à la CCPA. Tu contrôles les infos collectées, qui voit ta page, et tu peux restreindre les réservations à ta communauté.
Que se passe-t-il si mes disponibilités changent ?
Mets à jour ta page de réservation ou ta feuille d'inscription à tout moment. Les nouvelles règles s'appliquent instantanément. Tu peux fermer des créneaux, ajouter des tampons ou envoyer un message à tous les parents inscrits.