Créer un Doodle

Planification pour les conseillers pédagogiques qui gagnent du temps

Passe moins de temps à coordonner et plus de temps à aider les écoles à réussir.

Créer un Doodle

Les consultants en éducation et les organisations du monde entier lui font confiance

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Simplifie la programmation entre les campus

Partage une page de réservation pour les appels de découverte, les visites de sites et les vérifications. Doodle gère les disponibilités, les rappels et les reprogrammations pour que tu récupères des heures chaque semaine.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordonner rapidement les réunions multipartites

Laisse les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les fournisseurs partenaires choisir les horaires qui leur conviennent. Les sondages de groupe permettent de trouver le meilleur créneau sans chaînes de réponse ou fuseaux horaires mal alignés.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Ayez l'air bien boutonné à chaque engagement

Les invitations de marque, les confirmations automatisées et les tampons intelligents te permettent d'être à l'heure et préparés, ce qui réduit les absences et protège ta réputation.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour les réunions des conseillers pédagogiques

Empêche les doubles réservations

pendant que tu voyages d'une école à l'autre ou que tu changes de compte client. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple et lance Zoom, Teams ou Webex en un seul clic.

La disponibilité en temps réel reflète l'évolution de tes jours de voyage.

Séances de formation continue et réunions du conseil d'administration. Partage un lien ; Doodle indique le bon fuseau horaire à chaque partie prenante.

Ajoute ton logo, tes couleurs, tes notes de préparation et tes champs obligatoires.

Définis des types de réunions comme l'accueil, la visite sur place ou le débriefing pour que chaque réservation soit cohérente et prête pour le client.

Contrôle les informations sur les invités

les approbations et la conservation des données pour répondre aux exigences du district. Les garanties GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify de niveau 3 protègent les données des élèves et du personnel.

Utilise les sondages de groupe pour t'aligner

les comités très occupés, les groupes d'adoption ou les conseils consultatifs. Offre quelques fenêtres, fixe une date limite, puis verrouille l'heure gagnante sans courriels interminables.

Crée des feuilles d'inscription pour

forums de parents, ateliers de formation continue ou observations en classe. Limite le nombre de places, ajoute des descriptions de sessions et laisse les participants choisir eux-mêmes les créneaux horaires.

Empêche les doubles réservations

pendant que tu voyages d'une école à l'autre ou que tu changes de compte client. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple et lance Zoom, Teams ou Webex en un seul clic.

La disponibilité en temps réel reflète l'évolution de tes jours de voyage.

Séances de formation continue et réunions du conseil d'administration. Partage un lien ; Doodle indique le bon fuseau horaire à chaque partie prenante.

Ajoute ton logo, tes couleurs, tes notes de préparation et tes champs obligatoires.

Définis des types de réunions comme l'accueil, la visite sur place ou le débriefing pour que chaque réservation soit cohérente et prête pour le client.

Contrôle les informations sur les invités

les approbations et la conservation des données pour répondre aux exigences du district. Les garanties GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify de niveau 3 protègent les données des élèves et du personnel.

Utilise les sondages de groupe pour t'aligner

les comités très occupés, les groupes d'adoption ou les conseils consultatifs. Offre quelques fenêtres, fixe une date limite, puis verrouille l'heure gagnante sans courriels interminables.

Crée des feuilles d'inscription pour

forums de parents, ateliers de formation continue ou observations en classe. Limite le nombre de places, ajoute des descriptions de sessions et laisse les participants choisir eux-mêmes les créneaux horaires.

Créer un Doodle

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Même en solo, j'achèterais toujours Doodle. Il libère l'administration pour que je puisse me concentrer sur l'impact.

DF

Doug F.

Conseiller pédagogique

Doodle est mon assistant pour les réunions de district - les clients se réservent eux-mêmes, pas de course aux courriels.

BT

Ben T.

Consultant en stratégie K-12

Les sondages de groupe ont aligné notre comité d'adoption en un jour, pas en une semaine.

LP

Lori P.

Conseiller pédagogique

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Conseils et ressources pour Conseillers pédagogiques

Reste vigilant grâce à des conseils sur l'emploi du temps, les réunions et la productivité, conçus pour les conseillers pédagogiques.

Organisez rapidement des panels de parties prenantes avec les sondages de groupe Doodle

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Organiser des ateliers à l'échelle du district : ordres du jour, inscriptions et rappels

Guide du consultant pour l'hygiène du calendrier dans les districts

Questions fréquentes

Comment gérer les appels de découverte, les visites à l'école et les contrôles à partir d'un seul endroit ?

Crée des types de réunions distincts sur ta page de réservation avec des durées, des tampons et des lieux différents. Partage un lien et laisse les clients choisir ce dont ils ont besoin.

Puis-je connecter plusieurs calendriers ou outils vidéo ?

Oui. Synchronise les calendriers Google, Microsoft ou Apple et intègre Zoom, Teams ou Webex. Doodle vérifie les conflits entre les calendriers connectés pour éviter les doubles réservations.

Comment organiser des réunions avec des comités importants dans les différents districts ?

Utilise un sondage de groupe pour proposer quelques fenêtres. Fixe une date limite de réponse, limite les options et verrouille l'heure finale une fois que les votes ont eu lieu.

Les données des élèves ou des parents sont-elles protégées ?

Oui. Nous répondons aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3. Tu contrôles les champs collectés et les personnes qui peuvent réserver.

Mes disponibilités changent toutes les semaines - Doodle peut-il suivre ?

Absolument. Mets à jour les heures à tout moment, ajoute des créneaux intelligents de fuseaux horaires, bloque les jours de voyage ou définis des dérogations spécifiques aux dates. Ta page de réservation est mise à jour instantanément.

Récupère les heures facturables grâce à une programmation sans effort

Commence gratuitement. Pro à partir de 6,95 $/utilisateur/mois. Organise des réunions plus rapidement et réduis les absences.

Aucune carte de crédit n'est requise.