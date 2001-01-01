Planification pour les conseillers pédagogiques qui gagnent du temps
Simplifie la programmation entre les campus
Partage une page de réservation pour les appels de découverte, les visites de sites et les vérifications. Doodle gère les disponibilités, les rappels et les reprogrammations pour que tu récupères des heures chaque semaine.
Coordonner rapidement les réunions multipartites
Laisse les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les fournisseurs partenaires choisir les horaires qui leur conviennent. Les sondages de groupe permettent de trouver le meilleur créneau sans chaînes de réponse ou fuseaux horaires mal alignés.
Ayez l'air bien boutonné à chaque engagement
Les invitations de marque, les confirmations automatisées et les tampons intelligents te permettent d'être à l'heure et préparés, ce qui réduit les absences et protège ta réputation.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour les réunions des conseillers pédagogiques
Empêche les doubles réservations
pendant que tu voyages d'une école à l'autre ou que tu changes de compte client. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple et lance Zoom, Teams ou Webex en un seul clic.
La disponibilité en temps réel reflète l'évolution de tes jours de voyage.
Séances de formation continue et réunions du conseil d'administration. Partage un lien ; Doodle indique le bon fuseau horaire à chaque partie prenante.
Ajoute ton logo, tes couleurs, tes notes de préparation et tes champs obligatoires.
Définis des types de réunions comme l'accueil, la visite sur place ou le débriefing pour que chaque réservation soit cohérente et prête pour le client.
Contrôle les informations sur les invités
les approbations et la conservation des données pour répondre aux exigences du district. Les garanties GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify de niveau 3 protègent les données des élèves et du personnel.
Utilise les sondages de groupe pour t'aligner
les comités très occupés, les groupes d'adoption ou les conseils consultatifs. Offre quelques fenêtres, fixe une date limite, puis verrouille l'heure gagnante sans courriels interminables.
Crée des feuilles d'inscription pour
forums de parents, ateliers de formation continue ou observations en classe. Limite le nombre de places, ajoute des descriptions de sessions et laisse les participants choisir eux-mêmes les créneaux horaires.
Même en solo, j'achèterais toujours Doodle. Il libère l'administration pour que je puisse me concentrer sur l'impact.
Doodle est mon assistant pour les réunions de district - les clients se réservent eux-mêmes, pas de course aux courriels.
Les sondages de groupe ont aligné notre comité d'adoption en un jour, pas en une semaine.
Conseils et ressources pour
Conseillers pédagogiques
Questions fréquentes
Comment gérer les appels de découverte, les visites à l'école et les contrôles à partir d'un seul endroit ?
Crée des types de réunions distincts sur ta page de réservation avec des durées, des tampons et des lieux différents. Partage un lien et laisse les clients choisir ce dont ils ont besoin.
Puis-je connecter plusieurs calendriers ou outils vidéo ?
Oui. Synchronise les calendriers Google, Microsoft ou Apple et intègre Zoom, Teams ou Webex. Doodle vérifie les conflits entre les calendriers connectés pour éviter les doubles réservations.
Comment organiser des réunions avec des comités importants dans les différents districts ?
Utilise un sondage de groupe pour proposer quelques fenêtres. Fixe une date limite de réponse, limite les options et verrouille l'heure finale une fois que les votes ont eu lieu.
Les données des élèves ou des parents sont-elles protégées ?
Oui. Nous répondons aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3. Tu contrôles les champs collectés et les personnes qui peuvent réserver.
Mes disponibilités changent toutes les semaines - Doodle peut-il suivre ?
Absolument. Mets à jour les heures à tout moment, ajoute des créneaux intelligents de fuseaux horaires, bloque les jours de voyage ou définis des dérogations spécifiques aux dates. Ta page de réservation est mise à jour instantanément.