Programmation simple pour l'administration et le personnel de l'école

Arrête de courir après les réponses. Doodle rationalise les réunions, les inscriptions et les calendriers des salles dans tous les services. Synchronise les outils et veille à ce que les parents et les enseignants soient en phase.

Utilisé par les administrateurs et le personnel d'institutions de premier plan

Automatise les conférences parents-enseignants, les rencontres individuelles avec le personnel, les visites de campus et les réunions d'accueil.

Partage un lien pour que les gens s'inscrivent eux-mêmes. Réduis les appels téléphoniques et les mises à jour manuelles des calendriers.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordonner les calendriers, les salles et les bureaux de service des différents services.

Une vue unique de la disponibilité réduit les conflits et permet aux directeurs d'école, aux conseillers, aux infirmières et aux vendeurs d'être sur la même longueur d'onde.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Les confirmations automatiques, les rappels et les invitations de marque réduisent les absences et présentent un bureau soigné

Exporte les présences et les notes pour des enregistrements précis et un suivi sans faille.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour le fonctionnement des bureaux de l'école

Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple

Vérifie automatiquement les conflits ; ajoute des liens Zoom, Teams ou Webex. Crée des réunions en quelques secondes pour les directeurs d'école, les conseillers, les ressources humaines ou les installations.

Disponibilité en temps réel à travers les fuseaux horaires et les horaires de cloches.

Vois les salles ouvertes et le personnel en un coup d'œil ; Doodle empêche les doubles réservations et les mises à jour lorsque les calendriers changent.

Marque les pages de réservation avec le nom, le logo et les couleurs de l'école.

Ajoute des questions d'admission pour que les familles arrivent préparées pour les PEI, les inscriptions ou les réunions sur l'aide financière.

Assurer la sécurité des données grâce aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3.

L'accès basé sur les rôles, le SSO et les flux de travail alignés sur la FERPA aident les administrateurs et le personnel à respecter les politiques du district.

Utilise les sondages de groupe pour trouver des heures pour les réunions du personnel, les comités ou les journées de formation continue.

Fixe des délais, limite les options et verrouille la dernière fois une fois que la direction a donné son accord.

Publie des feuilles d'inscription pour les conférences, les équipes de bénévoles...

Les visites de campus, ou le ramassage d'ordinateurs portables. Contrôle les plafonds, les tampons et les emplacements sans jongler avec les feuilles de calcul.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Les parents se réservent. Nos téléphones se taisent enfin.

LM

Lena M.

Responsable du bureau de l'école

Doodle coordonne les séances de perfectionnement, les entretiens et les PEI sans qu'il y ait de doubles réservations.

CR

Carlos R.

Assistant(e) administratif(ve) de district

Les rappels réduisent de moitié les absences et nos pages ont l'air officielles.

TS

Tina S.

Registrar

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour L'administration et le personnel

Meilleures pratiques pour rationaliser l'emploi du temps du bureau de l'école, les réunions et la gestion des calendriers.

Comment organiser des inscriptions de parents d'élèves sans stress ?

Des réunions de comité qui commencent vraiment à l'heure

Un guide du registraire pour une programmation des salles sans conflit.

Questions fréquentes

Pouvons-nous gérer les conférences parents-professeurs entre les différentes classes ?

Oui. Crée des feuilles d'inscription par niveau ou par enseignant, fixe des limites de créneaux et des tampons, et partage un lien unique. Les familles choisissent les heures ; les confirmations et les rappels sont envoyés automatiquement.

Doodle fonctionne-t-il avec nos outils de calendrier et de vidéo ?

Oui. Connecte Google Calendar, Outlook ou Apple, ainsi que Zoom, Teams ou Webex. Le SSO est disponible sur les plans d'entreprise.

Peut-on programmer des salles et des bureaux de service ?

Oui. Utilise les pages de réservation pour les conseillers, les registraires ou les techniciens. Attribue des lieux, ajoute des questions d'enregistrement et vois les disponibilités en temps réel pour éviter les doubles réservations.

Doodle est-il conforme à la FERPA et sécurisé ?

Nous protégeons les données avec GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3. Tu contrôles ce qui est collecté, qui peut réserver et combien de temps les données sont conservées.

Nos disponibilités changent chaque semaine. Doodle peut-il suivre ?

Oui. Définis des heures récurrentes, des fenêtres ponctuelles, des jours fériés, des tampons et des règles de fuseau horaire. Mets-les à jour à tout moment ; tes pages de réservation reflètent les changements instantanément.

