Programmation simple pour l'administration et le personnel de l'école
Utilisé par les administrateurs et le personnel d'institutions de premier plan
Automatise les conférences parents-enseignants, les rencontres individuelles avec le personnel, les visites de campus et les réunions d'accueil.
Partage un lien pour que les gens s'inscrivent eux-mêmes. Réduis les appels téléphoniques et les mises à jour manuelles des calendriers.
Coordonner les calendriers, les salles et les bureaux de service des différents services.
Une vue unique de la disponibilité réduit les conflits et permet aux directeurs d'école, aux conseillers, aux infirmières et aux vendeurs d'être sur la même longueur d'onde.
Les confirmations automatiques, les rappels et les invitations de marque réduisent les absences et présentent un bureau soigné
Exporte les présences et les notes pour des enregistrements précis et un suivi sans faille.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour le fonctionnement des bureaux de l'école
Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple
Vérifie automatiquement les conflits ; ajoute des liens Zoom, Teams ou Webex. Crée des réunions en quelques secondes pour les directeurs d'école, les conseillers, les ressources humaines ou les installations.
Disponibilité en temps réel à travers les fuseaux horaires et les horaires de cloches.
Vois les salles ouvertes et le personnel en un coup d'œil ; Doodle empêche les doubles réservations et les mises à jour lorsque les calendriers changent.
Marque les pages de réservation avec le nom, le logo et les couleurs de l'école.
Ajoute des questions d'admission pour que les familles arrivent préparées pour les PEI, les inscriptions ou les réunions sur l'aide financière.
Assurer la sécurité des données grâce aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3.
L'accès basé sur les rôles, le SSO et les flux de travail alignés sur la FERPA aident les administrateurs et le personnel à respecter les politiques du district.
Utilise les sondages de groupe pour trouver des heures pour les réunions du personnel, les comités ou les journées de formation continue.
Fixe des délais, limite les options et verrouille la dernière fois une fois que la direction a donné son accord.
Publie des feuilles d'inscription pour les conférences, les équipes de bénévoles...
Les visites de campus, ou le ramassage d'ordinateurs portables. Contrôle les plafonds, les tampons et les emplacements sans jongler avec les feuilles de calcul.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Pouvons-nous gérer les conférences parents-professeurs entre les différentes classes ?
Oui. Crée des feuilles d'inscription par niveau ou par enseignant, fixe des limites de créneaux et des tampons, et partage un lien unique. Les familles choisissent les heures ; les confirmations et les rappels sont envoyés automatiquement.
Doodle fonctionne-t-il avec nos outils de calendrier et de vidéo ?
Oui. Connecte Google Calendar, Outlook ou Apple, ainsi que Zoom, Teams ou Webex. Le SSO est disponible sur les plans d'entreprise.
Peut-on programmer des salles et des bureaux de service ?
Oui. Utilise les pages de réservation pour les conseillers, les registraires ou les techniciens. Attribue des lieux, ajoute des questions d'enregistrement et vois les disponibilités en temps réel pour éviter les doubles réservations.
Doodle est-il conforme à la FERPA et sécurisé ?
Nous protégeons les données avec GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3. Tu contrôles ce qui est collecté, qui peut réserver et combien de temps les données sont conservées.
Nos disponibilités changent chaque semaine. Doodle peut-il suivre ?
Oui. Définis des heures récurrentes, des fenêtres ponctuelles, des jours fériés, des tampons et des règles de fuseau horaire. Mets-les à jour à tout moment ; tes pages de réservation reflètent les changements instantanément.