Planifier une réunion avec Doodle facilite votre organisation hebdomadaire

Simple et rapide, organiser des réunions à l’aide de la plateforme Doodle va vous changer la vie et vous fera gagner énormément de temps. Pour créer une invitation en ligne et organiser une réunion, vous n’avez pas besoin de disposer d’un compte Doodle. Si vous dirigez une équipe et que vous organiser des réunions régulièrement, il est tout de même conseillé de souscrire à un compte Premium afin de connecter votre calendrier avec Doodle et d’alléger votre emploi du temps. Testez gratuitement nos offres Premium et profitez pleinement de toutes les options que Doodle met à votre disposition.

Comment créer efficacement une invitation à une réunion de travail ?

Pour réunir vos collègues ou votre équipe vous devez planifier un événement avec Doodle. Sur la page de la panification d’événement, tâchez d’être le plus clair et précis possible lorsque vous remplissez les différentes cases pour organiser la réunion correctement.